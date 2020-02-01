Mỗi khi cãi vã, vợ chồng làm được điều này thì cả đời không bao giờ bỏ nhau được

Quả thật, vợ chồng cãi nhau là chuyện bình thường. Quan trọng là cãi làm sao để cả đời cũng không bỏ nhau được.

Tình yêu thì lúc nào cũng ngọt ngào, lãng mạn, nhưng hôn nhân lại là thực tế của cơm áo gạo tiền và trách nhiệm bổn phận. Càng sống bên nhau lâu ngày thì những khiếm khuyết lại càng lộ rõ. Không có cặp vợ chồng nào là hoàn hảo, chỉ có vợ chồng biết cách chấp nhận và đồng hành thay đổi vì nhau.

Lúc vợ chồng có mâu thuẫn, nên có một người nhường nhịn, và người còn lại chấp nhận đối phương. Và sự nhượng bộ và chấp nhận không xuất phát từ ai “trên cơ” trong tình yêu, hay ai có “quyền lực” hơn trong gia đình, mà là lòng bao dung dành cho một nửa không hoàn hảo của mình.

Khi cãi nhau, sẽ có những lúc vợ chồng cảm thấy “điên” nhất về đối phương, thậm chí sẽ nói những lời khó nghe nhất. Những cặp vợ chồng hạnh phúc luôn phải cùng nhau học 2 điều quan trọng, là nhượng bộ và chấp nhận.

Sẽ không có tình yêu đơn thuần nào đủ bao dung nếu không có sự thấu hiểu, đồng hành và chấp nhận lẫn nhau. Và hôn nhân không chỉ cần tình yêu, mà cần nhiều hơn sự bao dung, cảm thông để bên nhau lâu dài.

Cúi đầu và nói xin lỗi

Sai lầm lớn nhất của vợ chồng trong hôn nhân là không ai tình nguyện hạ cái tôi và thừa nhận lỗi sai khi có mâu thuẫn. Thậm chí, nếu một người nhượng bộ thì người kia cũng không dịu đi. Kỳ thực, trong hôn nhân không nên có khái niệm thắng thua, chỉ có khái niệm cùng cố gắng để giữ gìn hạnh phúc gia đình. Trong hôn nhân, riêng một người thắng chính là hai người cùng thua. Giành chiến thắng để mất đi tình yêu thì cũng chẳng được gì.

Hạ cái tôi và nói xin lỗi không bao giờ là hành động hèn mọn trong hôn nhân - Ảnh minh họa: Internet

Hạ cái tôi và nói xin lỗi không bao giờ là hành động hèn mọn trong hôn nhân. Ngược lại, người biết nhận sai, cúi đầu trước bạn đời khi cần thiết mới là người có bản lĩnh giữ vững hạnh phúc gia đình. Vì thế, đã là vợ chồng thì cả hai phải cùng học cách nói xin lỗi, hạ cái tôi để cùng giữ tình yêu bền vững.

Giữ được bình tĩnh

Điều khó nhất khi cãi nhau chính là giữ được bình tĩnh, để không nói những điều không nên nói, không làm những việc bản thân sẽ hối hận. Để tránh những lúc vợ chồng mất bình tĩnh, hãy có một dấu hiệu cảnh báo nguy hiểm khi cãi nhau. Bạn có thể chọn một câu nói nào đó để bản thân và bạn đời nhận biết cả hai đang ở tình trạng mất bình tĩnh và có thể tổn thương nhau bằng lời nói hay hành động.

Với những cặp đôi hạnh phúc, vợ chồng cãi nhau chỉ là một cách thức để gần nhau hơn - Ảnh minh họa: Internet

Hãy nhớ rằng có những cuộc cãi nhau dẫn đến những vết rạn không bao giờ có thể hàn gắn. Và cũng có những cuộc cãi vã chỉ để hiểu nhau hơn, cùng bên nhau dài lâu hơn. Vì thế, hãy học cách cãi nhau để không rời bỏ, không dễ dàng đánh mất nhau.

Với những cặp đôi hạnh phúc, vợ chồng cãi nhau chỉ là một cách thức để gần nhau hơn, dù đã bên nhau bao năm. Họ sẽ xem đó là một việc phải có trong hôn nhân, chấp nhận với cách nhìn và hành động theo hướng tích cực nhất.