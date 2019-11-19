8 biểu hiện vợ chồng cực kì yêu nhau, muốn giả vờ cũng khó

Phụ nữ yêu 19/11/2019 05:10

Kỳ thực, vợ chồng hạnh phúc hay không khó mà giả vờ được. Đây là 8 biểu hiện chỉ có ở những cặp vợ chồng cực kỳ yêu thương nhau.

8 biệu hiện của vợ chồng hạnh phúc, dù có giấu hay giả vờ cũng khó.

1. Dù đi đâu, ở đâu, làm gì cũng dính với nhau như sam

Chỉ những cặp đôi yêu thương nhau mới luôn muốn cùng xuất hiện bên nhau bất cứ lúc nào, ở đâu. Vì thương yêu nhau nhiều nên họ muốn bên cạnh nhau, vì tin tưởng và hài lòng về đối phương nên họ tự hào khi xuất hiện cùng nhau. Sự gắn kết mật thiết này nhìn thì đơn giản nhưng lại đòi hỏi tình yêu, lòng tin và sự gắn kết chặt chẽ.

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8 biệu hiện của vợ chồng hạnh phúc, dù có giấu hay giả vờ cũng khó - Ảnh minh họa: Internet

Những cặp vợ chồng yêu thương nhau không bao giờ thấy chán khi đi cùng nhau. Thậm chí, dù lớn tuổi họ vẫn nắm tay nhau đi khắp nơi, không rời nửa bước.

2. Có tướng phu thê

Tướng phu thê là khi vợ chồng có những nét tương đồng trong ngoại hình, dung mạo. Đây có thể là quan niệm duyên phận của vợ chồng từ kiếp trước mà tạo ra tướng phu thê ở kiếp này. Đây còn là dấu hiệu vợ chồng sống cùng nhau, có sự hòa hợp trong tâm hồn, tính cách. Khi vợ chồng chung sống, cùng trải qua những trạng thái tâm lý giống nhau, cảm thông cho nhau thì sắc mặt, biểu hiện, hay hành động của cả hai cũng sẽ dần như nhau. Hoặc nhiều cặp đôi bên nhau càng lâu càng có những sở thích, thói quen giống hệt nhau.

3. Ánh mắt tràn đầy yêu thương luôn dõi theo đối phương

Muốn biết tình cảm của một người, hãy nhìn vào đôi mắt của họ. Dù là một người đàn ông lạnh lùng thì vẫn luôn không rời mắt khỏi người vợ anh ấy yêu quý, trân trọng. Ngược lại, một khi đã hết yêu thương thì chẳng ai có thể giả vờ dành cho nhau những ánh mắt ngọt ngào.

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Vợ chồng hạnh phúc luôn dành cho nhau ánh mắt tình cảm - Ảnh minh họa: Internet

Những cặp đôi yêu nhau nhiều không bao giờ rời mắt khỏi đối phương. Có thể khi kết hôn, tình yêu của họ không nồng nhiệt như trước, nhưng thói quen nhìn ngắm, dõi theo bạn đời sẽ không thay đổi.

4. Cho đối phương tự do và không gian riêng

Tình yêu thật sự chính là tự nguyện đồng hành, không có ràng buộc, miễn cưỡng. Dù là yêu nhau hay trong hôn nhân thì tình yêu chỉ tồn tại được khi cả hai tôn trọng, thấu hiểu và dành cho nhau khoảng không gian nhất định.

Những người càng yêu thương nhau sẽ càng biết cách tạo không gian riêng cho đối phương. Họ xem đó là cách tôn trọng và duy trì khoảng cách đủ vừa để tình yêu thăng hoa trong cảm giác thoải mái nhất. Đó cũng là cách giữ hôn nhân hạnh phúc của nhiều cặp vợ chồng.

5. Cãi nhau để bên nhau lâu dài

Cặp vợ chồng yêu thương nhau thật sự không bao giờ cãi nhau lâu. Mâu thuẫn, tranh cãi là điều phải có trong bất kì mối quan hệ nào, không phải để xa nhau mà để thấu hiểu nhau hơn. Dù cãi vã lớn thế nào thì vẫn là vợ chồng, phải tìm cách hòa hợp và giải quyết vấn đề. Nhiều cặp đôi dù mâu thẫn vẫn ngủ cạnh nhau, như một quy tắc để giữ hôn nhân hạnh phúc, lâu bền.

6. Luôn cố gắng nhớ hoặc nhắc nhở đối phương những ngày đặc biệt

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Vợ chồng hạnh phúc luôn nhớ hoặc nhắc nhở nhau về những ngày đặc biệt - Ảnh minh họa: Internet

Vợ chồng bên nhau lâu ngày sẽ dễ bị cuốn vào công việc hằng ngày, cơm áo gạo tiền. Một người chồng thương vợ sẽ luôn cố gắng nhớ những ngày đặc biệt của cả hai, hoặc bù đắp cho vợ nếu bận việc hay đôi lúc quên. Một người vợ khôn khéo sẽ hiểu chồng bận rộn để lo cho gia đình, nên có khi sẽ nhắc khéo để chồng không quên những ngày đặc biệt. Và đôi khi chỉ cần có lòng nhớ tới, hay mong muốn để cả hai vui vẻ bên nhau cũng đủ để vợ chồng hài lòng về nhau.

7. Cuộc sống hòa hợp

Vợ chồng sống với nhau đến cuối đời, cốt yếu là sự hòa hợp trong đời sống hằng ngày. Một cuộc hôn nhân hạnh phúc là khi cả hai luôn cùng nhau giải quyết mọi vấn đề xảy ra. Không có vợ chồng nào hoàn hảo dành cho nhau, chỉ có vợ chồng luôn cố gắng tìm cách bên nhau thoải mái nhất.

8. Tiền của chồng đều giao cho vợ quản lý

Vợ chồng hạnh phúc thường thống nhất về mặt tài chính. Nhưng thường thì tiền bạc sẽ giao cho vợ quản lý. Điều này nói lên rằng đàn ông thật sự tin tưởng và quý trọng vợ. Và khi phụ nữ giữ tiền thì gia đình cũng gọn gàng, hạnh phúc hơn.

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Trong hôn nhân, học chữ 'nhịn' để vợ chồng luôn hạnh phúc

Vợ chồng hạnh phúc không cần phải giàu sang, cũng chẳng cần phải nhà cao cửa rộng, chỉ cần vợ bớt một lời, chồng nhường một bước là được.

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