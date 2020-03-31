Chồng có sắt đá đến mấy cũng ‘mềm nhũn’ trước 4 câu nói này của vợ

Phụ nữ yêu 31/03/2020 10:25

Người đàn ông dù có vô tâm, lòng dạ sắt đá đến mấy cũng “ngã gục” trước những câu nói này của cô vợ khôn ngoan, chị em nên học hỏi.

Dưới đây là những câu nói khiến đàn ông “mềm như bún”, phụ nữ khôn ngoan nên biết để trị thói vô tâm hay vô trách nhiệm của chồng.

“Anh là một người đàn ông thông minh và tự lập”

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Vợ khôn ngoan nên nói những điều này - Ảnh minh họa: Internet

Đàn ông luôn muốn nhận được nhiều lời khen từ vợ. Đây là động lực giúp họ vượt qua được những áp lực, mệt mỏi trong cuộc sống. Không những vậy, những lời khen ngợi của vợ còn khiến anh ấy cảm thấy yêu thương và trân trọng vợ nhiều hơn. Do đó, những người vợ khôn ngoan nên biết khen chồng khi cần để giữ lửa hôn nhân. Dù đàn ông có trái tim sắt đá đến mấy cũng sẽ “tan chảy” ngay khi nghe được câu nói này từ vợ mình.

“Anh là một người cha, người chồng tốt”

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Dành lời khen cho chồng, đàn bà sẽ sung sướng - Ảnh minh họa: Internet

Đàn ông muốn thể hiện vai trò trụ cột của mình trong gia đình. Họ cần được vợ tôn trọng và công nhận những việc mình làm. Vì thế, phụ nữ hãy nắm bắt điều này để thỏa mãn lòng tự tôn của chồng. Hãy công nhận những điều chồng đã làm cho mình và lâu lâu hãy thủ thỉ vào tai anh ấy những lời cảm ơn ngọt ngào.

“Ngoại hình của anh thật đẹp”

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Phụ nữ nên quan tâm đến ngoại hình của chồng - Ảnh minh họa: Internet

Đây là câu khen ngợi giúp chồng chăm chỉ hơn trong việc bảo vệ sức khỏe, chăm sóc bản thân. Đồng thời, đây còn là 1 lời nhắc khéo để đàn ông cân nhắc chuyện dừng uống bia rượu hoặc ăn uống không điều độ nhằm giữ vóc dáng. Họ luôn ý thức được phải có thân hình đẹp để vợ khen ngợi và tự tin hơn khi ra ngoài.

“Anh làm gì cũng giỏi nhưng giỏi nhất là làm chồng em”

Người đàn bà khôn ngoan đừng chỉ biết chăm sóc chồng con mà không quan tâm đến những chuyện khác. Muốn gia đình ấm êm, hạnh phúc, bạn hãy dành cho chồng những lời khen nhằm động viên chồng.

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Những lời khen có cánh sẽ giúp đàn ông thương vợ nhiều hơn - Ảnh minh họa: Internet

Hãy thể hiện sự biết ơn, tình cảm của mình khi có được người chồng tuyệt vời. Khi nghe được những câu có cánh này từ vợ, đàn ông sẽ cảm động và giảm bớt sự vô tâm của mình.

Vợ chồng trong hôn nhân đừng chỉ biết làm việc kiếm tiền, đừng để tình cảm trở nên khô khan, nguội lạnh. Hãy biết dành cho nhau những lời khen ngợi để giữ lửa hôn nhân.

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