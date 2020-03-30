3 điều chuẩn không cần chỉnh của phụ nữ, càng TO RA càng rước lộc cho chồng con

Phụ nữ yêu 30/03/2020 16:01

Đây là những điều phụ nữ vượng phu ích tử cần có để gia đình hưng thịnh, rước lộc về nhà cho chồng con.

Những điều này càng “to ra” càng giúp chồng con có công danh thành đạt, đang trắng tay nghèo khổ cũng phất lên như diều gặp gió.

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Phụ nữ vượng phu ích tử có những điều này - Ảnh minh họa: Internet

Tấm lòng lương thiện

Phụ nữ càng có tấm lòng lương thiện rộng lớn càng tích được nhiều công đức. Khi còn độc thân phúc đức đó sẽ chuyển cho gia đình, cha mẹ. Còn khi đã lấy chồng, bạn sẽ trở thành phụ nữ vượng phu ích tử giúp cuộc sống hôn nhân ngày càng hạnh phúc. Không những bản thân được nhờ mà chồng con cũng được hưởng lây sự may mắn đó.

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Phụ nữ phải có tấm lòng lương thiện - Ảnh minh họa: Internet

Nói chung cuộc sống của bạn sẽ gặp nhiều điều tốt đẹp, không chỉ về tiền tài mà đi đến đâu cũng được nhiều người yêu mến. Khi gặp khó khăn, không cần lên tiếng cũng có người giúp đỡ bạn nhiệt tình không toan tính. Điều này cũng thể hiện một điều rằng kiếp trước bạn đã sống vô cùng lương thiện. Nhờ đó kiếp này bạn sẽ hưởng được nhiều điều tốt lành.

Đầu óc rộng mở

Người vợ, người mẹ có đầu óc rộng mở, hiểu biết sâu rộng sẽ giúp ích cho chồng con. Vì chuyện gì bạn cũng suy nghĩ thấu đáo, kỹ càng nên mọi việc luôn suôn sẻ, hanh thông. Người phụ nữ muốn hạnh phúc ngoài ăn mặc, làm đẹp cho bản thân hãy biết trau dồi kiến thức và đọc sách nhiều.

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Muốn hạnh phúc hãy có kiến thức - Ảnh minh họa: Internet

Người phụ nữ khôn ngoan có kiến thức sâu rộng, nói chuyện thấu tình đạt lý thường sẽ biết bao dung cho chồng con. Bạn hiểu nỗi vất vả của chồng, hiểu những áp lực mà con cái đang gánh chịu. 

Tình yêu bao la

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Tình yêu càng lớn sẽ giúp bạn càng giàu có - Ảnh minh họa: Internet

Tình yêu đối với phụ nữ rất quan trọng. Không chỉ là tình yêu với gia đình, bạn bè, chồng con mà còn là tình yêu giữa người với người. Việc giúp đỡ người khó khăn hơn mình sẽ giúp bạn tạo được không ít công đức. Phúc đức này sẽ mang đến cho bạn một gia đình ấm êm, mọi sự tốt lành cho chồng con. 

Phụ nữ 20 mê tình, đàn bà 30 mê chồng còn đàn bà 40 mê 2 thứ ĐẲNG CẤP hơn

Phụ nữ 20 mê tình, đàn bà 30 mê chồng còn đàn bà 40 mê 2 thứ ĐẲNG CẤP hơn

Không phải tình yêu cũng chẳng phải đàn ông, đàn bà 40 tuổi mê hai điều này. Tuy có hơi thực dụng nhưng đổi lại sự bình yên và hạnh phúc đến cuối đời.

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