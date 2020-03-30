Phụ nữ 20 mê tình, đàn bà 30 mê chồng còn đàn bà 40 mê 2 thứ ĐẲNG CẤP hơn

Những người đàn bà 40 tuổi không mê mẩn chạy theo đàn ông như phụ nữ 30 , cũng chẳng say đắm vì tình đến chết đi sống lại như những cô nàng đôi mươi. Họ chỉ mải mê chạy theo 2 thứ giá trị này.

Nhưng đến khi 40 tuổi, bạn sẽ nhận ra một điều thiếu tiền mới chết, thiếu đàn ông không bao giờ chết. Thiếu tiền sinh ra nhiều mâu thuẫn, xích mích trong hôn nhân. Thiếu tiền khiến bạn bị coi thường trong mắt của người bạn đời.

Những cô gái đôi mươi có thể say tình đến mức chẳng màng đến bản thân. Còn phụ nữ 30 lại say đắm bên người đàn ông mà mình gọi là chồng. Chung quy cuộc sống phụ nữ đến khoảng ba mươi thường xoay quanh đàn ông. Họ nghĩ chồng con, hôn nhân là nghĩa vụ, là nguồn sống duy nhất của mình. Không có những điều đó, bản thân chẳng thể nào có được hạnh phúc.

Vì vậy phụ nữ 40 tuổi chỉ thích và mê tiền, chứ không chạy theo lấy lòng đàn ông. Họ biết tiền mới mang lại hạnh phúc cho mình. Tuy có hơi vất vả nhưng sau tất cả tiền sẽ giúp bản thân xinh đẹp, hạnh phúc hơn.

Phụ nữ chỉ hạnh phúc khi có tiền trong tay - Ảnh minh họa: Internet

Trên thực tế, việc mê tiền không có gì đáng xấu hổ hay gọi là thực dụng. Khi ở độ tuổi này rồi bạn sẽ hiểu tình yêu, sự ngọt ngào đều có hạn sử dụng, kể cả lòng dạ đàn ông.

Tự do

Ở độ tuổi đôi mươi, bạn luôn tìm kiếm chàng soái ca ngọt ngào như trong ngôn tình. Còn khi ở độ tuổi 30, bạn lại mải miết kiếm tìm một người đàn ông bản lĩnh, thành đạt để lấy làm chồng. Ở độ tuổi này, bạn xem hôn nhân là tất cả. Bạn muốn ở bên cạnh người bạn đời của mình mãi mãi không rời.

Phụ nữ bình yên khi có sự tự do - Ảnh minh họa: Internet

Nhưng khi ở độ tuổi 40, bạn sẽ nhận ra không có gì quý hơn sự tự do của bản thân. Nếm trải đủ cay đắng trong hôn nhân, bạn chỉ muốn sống vì mình và khát khao có được sự tự do trong tâm hồn.