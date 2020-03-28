Dưới đây là những điều phụ nữ khôn ngoan đừng làm khi nóng giận, hãy biết kiềm chế để giữ cuộc sống hôn nhân bền vững.

Phụ nữ là chúa suy diễn và nghĩ ngợi lung tung. Khi giận chồng, họ nghĩ ra hàng tá kịch bản khiến bản thân dằn vặt, khó chịu. Điều này chỉ khiến bạn mệt mỏi, còn đàn ông thì lại dửng dưng. Vì vậy đàn bà khôn ngoan khi giận chồng, hãy thẳng thắn nói rõ vấn đề, đừng im lặng rồi suy diễn lung tung khiến mình buồn phiền.

Việc giận cá chém thớt là chuyện vô cùng ngớ ngẩn mà phụ nữ thường làm. Họ nghĩ như vậy mới khiến chồng xuống nước. Nhưng thực tế, điều này chỉ khiến bạn cảm thấy cô đơn vì không được quan tâm.

Phụ nữ đừng giận cá chém thớt - Ảnh minh họa: Internet

Người đàn ông vô tâm chẳng hiểu được bạn đang nghĩ gì. Thế nên đừng làm liên luỵ đến những đứa trẻ vô tội. Hãy yêu thương con nhiều hơn dù có giận chồng đến mức nào.

Mặt nặng mày nhẹ

Khi giận đừng mang bộ mặt cau có tối ngày - Ảnh minh họa: Internet

Người đàn bà dại cứ mang bộ mặt ủ dột, khó chịu mỗi ngày. Đàn ông khi đi làm về, thấy vợ mang gương mặt như vậy sẽ cảm thấy ngột ngạt, mệt mỏi. Thế nên phụ nữ có chuyện gì nên nói thẳng thắn với chồng, đừng thể hiện ra trên mặt. Càng cau có khó chịu, bản thân bạn càng chịu thiệt thòi mà thôi.

Dừng làm những việc bản thân thích

Khi đàn bà giận chồng mà dừng làm những việc mình thích, thật sự rất dại. Khi bản thân bận rộn, bạn mới không có những ý nghĩ tiêu cực và cơn nóng giận cũng sẽ nguôi đi nhiều.

Đừng dại dừng làm những việc mình thích khi giận chồng - Ảnh minh họa: Internet

Người phụ nữ muốn hạnh phúc, đừng vì giận chồng một chút mà biến bản thân trở thành những người thực dụng. Hãy chăm chỉ làm việc mình yêu thích mỗi ngày dù có giận chồng đến mấy. Khi thấy được điều này, đàn ông sẽ càng trân trọng bạn hơn.