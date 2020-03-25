Phụ nữ sau ly hôn: 2 điều nhất định phải buông bỏ, 3 thời điểm không được phép rơi nước mắt

Phụ nữ yêu 25/03/2020 14:49

Người phụ nữ sau ly hôn cần nhất là sự mạnh mẽ và kiên định, có những điều nên buông bỏ để nhẹ nhàng hơn và có những thời điểm không được phép rơi nước mắt.

Dưới đây là những điều phụ nữ nên biết để sau hôn nhân đổ vỡ có một cuộc sống bình yên, hạnh phúc.

2 điều phải buông bỏ

Tình cảm với gã đàn ông tệ bạc

Một khi đã dứt áo ra đi, hãy nhẹ nhàng buông bỏ tình cảm trước đây. Vì họ không biết trân trọng, bạn còn nhớ làm gì. Họ đã mang tình nghĩa đạp đổ tất cả, vậy bạn còn níu kéo làm chi nữa. 

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Phụ nữ sau ly hôn hãy nhẹ nhàng buông bỏ mọi thứ - Ảnh minh họa: Internet

Tất nhiên, tình cảm là thứ không thể nào quên trong ngày một ngày hai. Nhưng phụ nữ phải dứt khoát để bản thân không còn vướng bận. 

Khoản tiền không phải của mình

Tiền bạc, của cải không phải của mình thì khi ra đi đừng nhận bất cứ đồng nào. Hãy mang theo những thứ mình làm ra, đừng để đàn ông tệ bạc có cơ hội làm tổn thương bạn.

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Khi đi hãy mang theo những thứ là của mình - Ảnh minh họa: Internet

Người phụ nữ sau ly hôn có thể gầy dựng lại sự nghiệp, chỉ cần chăm chỉ sẽ kiếm được tiền, không chết đói được. Vì vậy đừng trông chờ vào những đồng tiền người đàn ông đó cấp dưỡng mỗi tháng để nuôi con. 

3 thời điểm không được phép rơi nước mắt

Khi ở bên con

Con cái là những đứa trẻ vô tội. Khi mọi chuyện đã kết thúc, bạn hãy sống thật vui vẻ và cười tươi trước mặt chúng. Đừng khiến chúng phải chịu bất cứ tổn thương hay ám ảnh tâm lý nào khác. Nếu không thể cho con một gia đình đủ đầy, từ nay về sau đừng để chúng phải chịu thiệt thòi.

Khi ở bên cha mẹ

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Đừng khóc trước mặt cha mẹ - Ảnh minh họa: Internet

Cha mẹ đã quá buồn phiền vì chuyện con cái không hạnh phúc. Khi ở bên cạnh họ, đừng khóc cũng đừng than vãn về những chuyện mà gã đàn ông tệ bạc đã làm với mình. Than khóc chỉ càng khiến cha mẹ cảm thấy đau lòng hơn mà thôi. Họ sẽ cảm thấy bất lực vì không thể bảo vệ được con gái của mình.

Khi đứng trước mặt gã đàn ông tệ bạc

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Đừng bao giờ khóc trước mặt kẻ phản bội - Ảnh minh họa: Internet

Đây là thời điểm phụ nữ phải mạnh mẽ, cười tươi để chứng minh cho anh ta biết bạn vẫn hạnh phúc, vui vẻ. Cuộc đời sau này của bạn sẽ sống thật tốt dù không có đàn ông bên cạnh. Người đàn bà bản lĩnh hãy thật mạnh mẽ và kiên cường trong thời điểm này.

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