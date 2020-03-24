Lời nhắn gửi của đàn bà U50: Đây là 4 điều phụ nữ cần, 3 điều đàn ông muốn trong hôn nhân

Muốn hôn nhân hạnh phúc, đàn ông hãy lắng nghe những điều vợ cần, phụ nữ phải biết những điều chồng muốn để cùng nhau cố gắng.
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Đây là những chia sẻ của phụ nữ từng trải gửi đến vợ chồng mới cưới, sắp cưới hoặc đã chung sống lâu, ai cũng nên đọc nếu muốn giữ lửa hôn nhân.
4 điều đàn bà cần ở chồng
Cần được quan tâm
Người phụ nữ trong hôn nhân chẳng cần gì quá to tát, chỉ cần chồng quan tâm mình thật lòng. Họ cần một người đàn ông biết từ chối bia rượu để về nhà ăn cơm với vợ con. Cần một người có thể chăm sóc mình khi bệnh tật, ốm yếu. Cần một người luôn dành cho mình sự quan tâm đặc biệt nhất.
Cần sự chung thủy
Có một điều phụ nữ luôn mong mỏi ở chồng đó là sự chung thủy. Phụ nữ có thể ở bên người chồng nghèo nhưng không thể chấp nhận được người phản bội. Vì họ nhớ rất lâu, những vết thương và nỗi đau do kẻ phản bội gây ra sẽ theo họ đến khi nhắm mắt xuôi tay.
Cần chồng tôn trọng
Phụ nữ dù chọn ở nhà nội trợ hay đi làm đều cần chồng tôn trọng. Những việc trong nhà, họ cần được chồng xem trọng ý kiến của mình. Vì vậy đàn ông nên biết điều gì vợ cần để đáp ứng.
Cần được tự do
Dù đã kết hôn, phụ nữ hay đàn ông đều cần sự tự do. Họ vẫn cần không gian riêng dù là vợ chồng. Thế nên hãy tôn trọng cuộc sống của nhau để giữ hôn nhân hạnh phúc.
3 điều đàn ông muốn ở vợ
Muốn vợ ủng hộ
Đây là một trong những điều phụ nữ nên biết. Đàn ông luôn có những áp lực vô hình mà phụ nữ không thể nào hiểu hết. Do đó, họ cần vợ quan tâm và ủng hộ. Khi nhận được những lời động viên của vợ, họ sẽ có động lực hoàn thành công việc thật tốt.
Muốn vợ quan tâm đến gia đình của mình
Sau sự nghiệp, gia đình là điều quan trọng mà đàn ông không bao giờ muốn đánh mất. Ngoài việc cưới một người vợ tốt, họ còn muốn cho cha mẹ một người dâu thảo. Vì vậy họ luôn mong mỏi vợ có thể quan tâm, yêu thương gia đình của mình nhiều hơn.
Muốn vợ bớt càm ràm
Đi làm, đàn ông đã rất mệt mỏi. Khi về nhà, họ muốn có một không gian thoải mái, yên tĩnh để nghỉ ngơi. Do đó, họ cần vợ im lặng trong những lúc này thay vì cứ càm ràm về những chuyện không đâu.