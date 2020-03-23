Phụ nữ nhất định phải ghi nhớ: 3 thứ càng giữ càng KHỔ, 2 thứ càng giữ càng SƯỚNG

Phụ nữ yêu 23/03/2020 11:00

Người đàn bà dại khi giữ khư khư 3 thứ khiến bản thân mất hết phúc khí, đàn bà khôn ngoan có 2 thứ càng giữ càng tăng khí chất, quyến rũ bội phần.

Dưới đây là những điều phụ nữ nên biết để trở thành người hạnh phúc nhất thế gian, cả đời sống trong nhung lụa.

3 thứ càng giữ càng khổ

Giữ chồng

Việc giữ chồng không nên là ưu tiên hàng đầu trong cuộc sống của bạn. Nên nhớ người thật tâm sẽ ở lại, người không thật lòng sớm muộn gì cũng rời đi. Vậy giữ làm gì cho nhọc công, tốn sức. Hãy cứ để người ấy ra đi nếu họ muốn.

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Đàn bà khôn ngoan càng giữ 3 thứ này càng khổ - Ảnh minh họa: Internet

Người đàn ông yêu thật lòng sẽ không để bạn phải chịu bất cứ tổn thương nào. Dù có chết, họ cũng muốn được ở bên bạn. Còn người không yêu thật lòng, bạn có dùng trăm phương ngàn kế, họ cũng sẽ chọn cách rời đi.

Giữ cuộc hôn nhân đổ vỡ

Cuộc hôn nhân đổ vỡ giống như chiếc ly bể, càng cố hàn gắn càng xấu xí. Nếu đã không thể hạnh phúc bên nhau, hãy giải thoát cho nhau. Nếu đã không còn muốn ở bên nhau trong lúc ốm đau, khó khăn, hãy để người khác thay bạn làm chuyện đó. Cuộc đời này hợp tan là chuyện thường tình, bạn không thể cưỡng cầu.

Giữ công việc bản thân đã chán

Nếu công việc đó khiến bản thân nhàm chán, mệt mỏi, hãy từ bỏ. Cố gắng tìm công việc khác khiến bạn có động lực hơn. Mỗi ngày phải làm công việc mình không thích, bạn sẽ vô cùng khổ sở và cảm thấy buồn bực không giải tỏa được.

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Đừng giữ khư khư công việc nhàm chán - Ảnh minh họa: Internet

Cách tốt nhất là nghỉ việc và đừng than vãn. Không ai trên cuộc đời này quan tâm đến những điều bạn than thở. Không ai quan tâm đến chuyện bạn đang chán nản ra sao. Hãy giải thoát cho mình khỏi những điều nặng đầu đó, bạn sẽ cảm thấy dễ chịu hơn nhiều.

2 thứ càng giữ càng sướng

Giữ nhan sắc

Người phụ nữ xinh đẹp nhất là người hạnh phúc nhất. Hãy kiếm thật nhiều tiền, đầu tư vào nhan sắc để ngày càng trẻ trung và xinh tươi nhất có thể. Đàn ông chỉ là gia vị của cuộc sống, nếu không có thì bản thân "ăn nhạt" một chút, càng tốt cho sức khỏe.

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Phụ nữ phải giữ sắc mới hạnh phúc - Ảnh minh họa: Internet

Còn không có nhan sắc, cuộc sống của bạn sẽ vô cùng nhàm chán. Bạn không cảm thấy được yêu thương và thuận lợi trong những việc mình làm. Thế nên hãy dành thời gian chăm sóc bản thân thay vì yêu thương người khác hết lòng hết dạ.

Giữ tiền

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Phụ nữ giữ tiền mới có được cuộc sống viên mãn - Ảnh minh họa: Internet

Tiền sẽ giúp bạn trở thành người đàn bà giỏi giang và tự tin. Khi có tiền trong tay, bạn sẽ cảm thấy hạnh phúc hơn. Nên nhớ đàn ông hay tiền đều dễ mất. Nhưng mất tiền bạn sẽ cảm thấy đau khổ gấp nhiều lần so với đánh mất một người đàn ông. Thế nên cứ bình tĩnh mà sống, kiếm nhiều tiền thay vì kiếm nhiều đàn ông để bớt cô đơn.

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