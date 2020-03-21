Đang yên đang lành nếu đàn bà dại mang về nhà 3 chuyện ‘xui xẻo’ này hôn nhân sẽ đổ vỡ ngay lập tức

Phụ nữ yêu 21/03/2020 11:03

Người đàn bà dại đừng mang những việc xui xẻo này về nhà kẻo hôn nhân đổ vỡ, con cái bơ vơ không nơi nương tựa.

Muốn hôn nhân hạnh phúc dài lâu, tốt nhất đừng mang những chuyện “không đâu” này về nhà kẻo rước thêm phiền phức.

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Hôn nhân đổ vỡ khi đàn bà làm những điều này - Ảnh minh họa: Internet

Chuyện của thiên hạ

Người đàn bà dại thường mang chuyện của thiên hạ về nhà kể lể cùng chồng con. Họ thường thao thao bất tuyệt không biết đối phương cảm thấy vô cùng khó chịu. Còn đàn bà khôn sẽ chẳng bao giờ mang chuyện bên ngoài về nhà để bắt ép chồng con phải nghe.

Vì họ biết chồng con đã có một ngày mệt mỏi, buổi tối là thời gian gia đình cùng quây quần nên lúc nào cũng tạo không khí yên tĩnh, thoải mái. Có vậy hôn nhân mới hạnh phúc, vợ chồng con cái mới cảm nhận được không khí gia đình trọn vẹn.

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Phụ nữ đừng mang chuyện thiên hạ về nhà - Ảnh minh họa: Internet

Đàn bà đừng tự biến ngôi nhà của mình thành “cái chợ” chuyện của ai cũng nói được, chuyện của ai cũng bàn tán được. Hãy giữ sự yên tĩnh cho ngôi nhà của mình để duy trì hôn nhân lâu dài nhất có thể.

Chuyện bực mình

Dù gặp chuyện gì bực dọc, khó chịu bên ngoài, đừng mang về nhà kẻo hôn nhân đổ vỡ. Vì đàn ông ghét nhất vợ mang bộ mặt khó chịu. Thậm chí nhiều người vợ còn “giận cá chém thớt”. Điều này vô tình gây áp lực khiến chồng con cảm thấy mệt mỏi và không thoải mái trong chính ngôi nhà của mình.

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Đàn bà khôn ngoan nên biết tiết chế cảm xúc - Ảnh minh họa: Internet

Thế nên phụ nữ hãy biết tiết chế cảm xúc của bản thân. Nếu bực mình hãy trút hết ở bên ngoài trước khi về nhà hoặc kiềm chế lại đừng bộc phát trước mặt chồng con. Vì họ vốn dĩ chẳng làm gì để khiến bạn bực mình hay giận dữ.

Chuyện chồng con nhà người khác

Việc so sánh chồng con mình với chồng con nhà người khác sẽ khiến bạn trở nên kém duyên. Ai cũng có khuyết điểm và ưu điểm riêng. Bạn không thể nào bắt ép chồng con phải như thế này, như thế kia theo ý muốn của mình.

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Đừng dại so sánh chồng con của mình với người khác - Ảnh minh họa: Internet

Muốn giữ lửa hôn nhân, đàn bà hãy dừng ngay việc so sánh chồng con với bất cứ ai. Hãy luôn ủng hộ để họ thể hiện hết tài năng của mình. Khi đó bạn sẽ biết được chồng con của mình tài giỏi không kém ai.

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Từ khóa:   đàn bà dại đàn bà khôn giữ lửa hôn nhân

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