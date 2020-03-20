5 dấu hiệu của người phụ nữ nhận được hồng phúc trời ban nhờ ăn ở hiền lành từ kiếp trước

Phụ nữ yêu 20/03/2020 15:55

Nếu có những điều này, chắc chắn bạn là người phụ nữ có phúc. Cuộc sống từ nhỏ đến lớn đều suôn sẻ, sống trong nhung lụa không thiếu thứ gì.

Dưới đây là dấu hiệu nhận biết người phụ nữ được hồng phúc trời ban nhờ ăn ở hiền lành, tích nhiều phúc đức từ kiếp trước, kiếp này được nếm quả ngọt suốt đời.

Đi đến đâu đều mang may mắn cho mọi người

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Phụ nữ có phúc thường có dấu hiệu này - Ảnh minh họa: Internet

Đây là dấu hiệu rõ nhất của người phụ nữ có phúc. Đi đến đâu đều mang sự vui vẻ, năng lượng tích cực và may mắn cho người khác. Ví dụ như gian hàng, cửa tiệm đang ế khách, sự xuất hiện của bạn sẽ giúp họ ăn nên làm ra, khách kéo đến nườm nượp. Nếu ai thấy bản thân có dấu hiệu này, xin chúc mừng bạn là người phụ nữ hạnh phúc nhất thế gian.

Làm việc gì cũng thuận lợi

Người phụ nữ phúc đức thường làm gì cũng thuận lợi, cầu được ước thấy. Kế hoạch nào, bạn cũng sẽ hoàn thành và đạt kết quả cao hơn người khác. Công danh, sự nghiệp và tình duyên của bạn luôn thuận buồm xuôi gió.

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Nếu làm gì cũng thuận lợi, bạn là người có phúc - Ảnh minh họa: Internet

Người kinh doanh, buôn bán luôn có duyên bán đắt hàng hơn những người khác. Người làm công ăn lương nhận được nhiều lời khen, cấp trên giao gì cũng hoàn thành tốt. Tiền tiêu không hết, cứ vơi rồi lại đầy hoặc được người khác mang đến cho.

Khi khó khăn đều tìm được đường thoát

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Phúc dày mệnh lớn nên khó khăn mấy cũng thoát được - Ảnh minh họa: Internet

Dù gặp khó khăn đến mấy, bạn cũng tìm được đường thoát thân, không sợ tiểu nhân hay bất cứ ai hãm hại. Đây là dấu hiệu cho thấy bạn có mệnh hồng loan, được Thần Phật che chở. Nhờ những phúc đức kiếp trước nên kiếp này bạn nhận được nhiều điều tốt đẹp. Muốn tiền có tiền muốn tình có tình, đặc biệt gặp nạn lớn đến mấy cũng không sao.

Ít ốm đau

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Người ít ốm đau thường có mệnh lớn - Ảnh minh họa: Internet

Người ít ốm đau bệnh tật thường có phúc dày mệnh lớn. Nếu có bệnh cũng chỉ là bệnh vặt thông thường. Nếu ít khi tốn tiền vào thuốc men, chắc chắn bạn là người có phúc lớn. Cuộc sống từ nhỏ đến già của bạn sẽ vô cùng suôn sẻ.

Tiền bạc lúc nào cũng rủng rỉnh

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Tiền bạc rủng rỉnh thể hiện bạn là người có phúc đức - Ảnh minh họa: Internet

Người lúc nào cũng có tiền tiêu rủng rỉnh, cứ hết rồi lại đầy là dấu hiệu của người phụ nữ phú quý, giàu sang ngút trời. Khi còn độc thân, bạn là công chúa được cha mẹ cưng chiều. Khi lấy chồng, bạn là bà hoàng, được chồng con yêu thương nể trọng.

Phụ nữ tưởng càng có nhiều những thứ này càng sướng như tiên, nào ngờ lại khổ không ngóc đầu lên được

Phụ nữ tưởng càng có nhiều những thứ này càng sướng như tiên, nào ngờ lại khổ không ngóc đầu lên được

Nhiều phụ nữ khổ cả đời vì nghĩ càng có nhiều thứ này càng có cuộc sống sung sướng, được chồng cung phụng như bà hoàng, nhưng hóa ra hoàn toàn ngược lại.

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