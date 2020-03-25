3 điểm PHONG THỦY của phụ nữ, chồng càng biết nâng niu càng giúp gia đình hưng thịnh

Người đàn ông khôn ngoan đừng chỉ mải mê chạy theo danh vọng, hãy biết trân trọng những đặc điểm phong thủy này của vợ để hôn nhân hạnh phúc , sự nghiệp thăng hoa.

Người chồng tốt sẽ giúp vợ ngày càng có tấm lòng bao dung, vị tha với mọi người. Còn người chồng tệ bạc sẽ khiến vợ ngày càng trở thành con người nóng tính, ích kỷ.

Người phụ nữ có tâm hồn đẹp sẽ mang lại nhiều vượng khí cho chồng con. Muốn có điều đó, một là phụ nữ phải tự nuôi dưỡng, hai là đàn ông phải biết nâng niu.

Có câu trong gia đình chồng là đất, vợ là hoa, đất tươi tốt hoa mới đâm chồi nảy lộc. Vì vậy chồng chính là người giúp vợ trở nên hoàn hảo hay ngày càng tệ đi. Người đàn ông tử tế hãy góp phần xây dựng tâm hồn của người vợ để gia đình ngày càng hưng thịnh, giàu có hơn.

Gương mặt

Người phụ nữ hạnh phúc nhất là người sở hữu gương mặt đẹp nhất. Đẹp không chỉ về ngũ quan trên gương mặt mà còn rạng ngời hạnh phúc. Người đàn ông tốt sẽ khiến vợ cười tươi mỗi ngày, dù có chuyện gì xảy ra cũng sẽ không làm vợ khóc.

Phụ nữ xinh đẹp nhất khi được chồng tôn trọng, yêu thương - Ảnh minh họa: Internet

Cánh mày râu dù ở bên ngoài có hô mưa gọi gió, giữ quyền cao chức trọng đến đâu, về nhà hãy tôn trọng và yêu thương vợ. Nhường nhịn, chịu thua vợ một chút cũng chẳng mất mát gì. Đôi khi còn nhận lại nhiều điều lợi mà đàn ông không bao giờ ngờ tới.

Nên nhớ phụ nữ sinh ra là để yêu thương. Hãy trân trọng họ hết lòng, bạn sẽ nhận lại nhiều điều tốt đẹp.

Hành vi

Mọi hành vi, cử chỉ hay lời nói của phụ nữ tốt đẹp hay xấu xa đều phụ thuộc vào thái độ của người đàn ông. Nếu cánh mày râu càng nhường nhịn vợ, phụ nữ sẽ không nói ra những lời kém duyên hay càm ràm suốt ngày.

Đàn ông nên biết tôn trọng vợ để gia đình hạnh phúc - Ảnh minh họa: Internet

Nếu chịu lắng nghe những điều vợ nói, phụ nữ sẽ không ích kỷ đòi hỏi chồng phải tôn trọng mình nhiều hơn. Suy cho cùng phụ nữ tốt hay xấu, gia đình hưng thịnh hay lụi bại dựa rất nhiều vào đàn ông. Đàn ông tốt tất nhiên gia đình hạnh phúc. Còn đàn ông tệ, mọi thứ trong nhà sẽ ngày càng đi xuống.