1. Dù muốn hay không, bạn phải chấp nhận một điều rằng hạnh phúc của phụ nữ lấy chồng phụ thuộc rất nhiều vào đàn ông. Lấy được tấm chồng tốt, vận mệnh sẽ tốt. Gặp phải người chồng tệ bạc, xem như cả đời sống trong nước mắt. Vì vậy phụ nữ muốn hạnh phúc hãy cân nhắc kỹ trước khi trao thân gửi phận cho ai đó.

Để trở thành người phụ nữ hạnh phúc có số mệnh tốt, sở hữu cuộc sống sung túc, bạn phải luôn tâm niệm những điều này.

3. Bạn là người tốt hay xấu thể hiện qua lời ăn tiếng nói. Người càng ăn nói dịu dàng, nhẹ nhàng càng là người quý phái, đẳng cấp. Thế nên phụ nữ hãy biết lựa lời mà nói.

2. Muốn biết phụ nữ có phúc khí lớn như thế nào, nhìn vào cách ăn mặc là biết ngay. Cách ăn mặc sẽ thể hiện bạn là người quý phái, được chồng yêu chiều tôn trọng hay không.

4. Khi rảnh rỗi, hãy dành thời gian đọc sách, nấu ăn hoặc học thêm những bộ môn mình yêu thích. Đừng ngồi lê đôi mách, tọc mạch chuyện của người khác mà rước buồn phiền cho mình.

Đàn bà khôn đừng trông cậy vào ai - Ảnh minh họa: Internet

5. Người đàn bà khôn ngoan không bao giờ nhờ vả hay cầu cứu sự giúp đỡ của ai. Phụ nữ khí chất luôn tự tìm cách thoát khỏi những rắc rối, khó khăn. Họ luôn tự lập và tự chủ với những quyết định của mình.

6. Khi gặp thất bại, không than vãn hay trách móc. Họ không bao giờ cúi đầu khóc lóc về những chuyện xảy ra với mình mà tự động viên bản thân phải luôn nỗ lực, cố gắng.

7. Mái tóc dài hay ngắn, trang phục như thế nào là do bản thân quyết định chứ không phải dựa vào sở thích của đàn ông. Họ luôn biết cách để khiến bản thân trông xinh đẹp nhất.

Muốn hạnh phúc hãy loại bỏ những suy nghĩ xấu xa - Ảnh minh họa: Internet

8. Người phụ nữ có phúc lớn thường rất nhạy cảm với những người có tâm địa xấu xa. Họ luôn biết cách tránh xa những người làm tổn thương mình và không bao giờ giao du với người lợi dụng mình.

9. Người phụ nữ muốn hạnh phúc chỉ nên nghe những thứ cần nghe. Còn những điều chướng tai gai mắt nên nhắm mắt, bịt tai xem như đối phương không hề tồn tại trước mặt mình.

10. Không mua chiếc túi hàng hiệu đắt đỏ nhưng bên trong lại không có một đồng. Không mua bộ quần áo trị giá hàng chục triệu đồng chỉ để mặc một lần duy nhất trong cuộc đời.

Hạnh phúc của phụ nữ tự mình quyết định - Ảnh minh họa: Internet

11. Biết uống rượu, biết giao du, biết cách nói chuyện nhưng không bao giờ để bản thân phải chịu thiệt thòi hay trở thành công cụ mua vui của bất cứ ai.