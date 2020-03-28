6 dấu hiệu cho thấy đàn ông đang xem nhẹ hôn nhân, xem trọng chuyện thiên hạ

Những dấu hiệu này chứng tỏ phụ nữ đang lấy phải người đàn ông vô tâm, xem nhẹ chuyện gia đình nhưng lại đặt nặng việc thiên hạ.
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Muốn biết hôn nhân của mình có đang ổn hay không, hãy nhìn vào những dấu hiệu này để xem bạn đời có thật sự xem trọng hôn nhân hay không.
Thờ ơ chuyện nhà còn chuyện thiên hạ đều tinh tường
Đây là kiểu đàn ông vô tâm với vợ nhưng lại xem trọng chuyện thiên hạ. Chuyện trong nhà có thể không biết nhưng chuyện của người khác luôn rành mạch. Kiểu đàn ông này không xem trọng cuộc hôn nhân của mình. Họ chỉ xem hôn nhân như một gánh nặng, chỉ muốn bỏ đi bất cứ khi nào có cơ hội.
Xem trọng những cuộc hẹn của bạn bè hơn chuyện vợ con nhờ
Bạn bè chỉ cần gọi một cuộc điện thoại, họ đã chạy đến ngay. Còn vợ con gọi mãi cũng chẳng thấy tăm hơi. Nếu chồng bạn thường làm điều này, chứng tỏ anh ấy không còn thiết tha gì với gia đình. Anh ấy cảm thấy ở nhà vô cùng ngột ngạt còn gặp gỡ bạn bè là niềm vui trong cuộc đời mình.
Coi việc nhà là của vợ
Nếu đàn ông có tư tưởng này, họ không thật sự quan tâm đến hôn nhân của mình. Kiểu đàn ông này có tư tưởng cổ hủ, bảo thủ. Họ coi nhẹ vai trò của phụ nữ trong gia đình. Họ nghĩ phụ nữ phải ở nhà nội trợ nên mặc định việc nhà là của vợ.
Với kiểu đàn ông này, họ nghĩ mình chỉ có trách nhiệm kiếm tiền, về nhà phải được vợ con cung phụng. Nếu sống với người chồng gia trưởng này, phụ nữ sẽ khổ cả đời.
Hạ thấp vợ trước mặt mọi người
Kiểu người luôn thích hạ thấp, chê bai vợ trước mặt người khác thật sự không đáng mặt đàn ông. Khi làm điều này, chính họ đã vô tình hạ giá trị của mình xuống. Người ta thường nói phụ nữ làm nên giá trị của một người đàn ông. Nếu chê bai vợ, chẳng khác gì anh ấy đang bôi tro trát trấu với mặt mình.
Không quan tâm đến chuyện con cái
Đàn ông xem trọng thiên hạ thường không quan tâm đến chuyện con cái. Họ nghĩ ở nhà đã có vợ chăm lo, mình chẳng cần phải để tâm đến những việc như thế. Nhưng họ không biết rằng hành động của mình đã vô tình giết chết hôn nhân.
Chỉ biết đến việc nhà mình, không để tâm đến nhà vợ
Đây là kiểu đàn ông ích kỷ, xem trọng gia đình mình hơn nhà vợ. Họ chỉ biết sống cho mình mà không quan tâm đến mọi người xung quanh. Nếu chuyện này cứ tiếp diễn, phụ nữ sẽ cảm thấy mệt mỏi và chỉ muốn ly hôn để giải thoát cho mình.