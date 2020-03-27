6 chữ Phật dạy giúp phụ nữ buông bỏ sân si, tránh xa khẩu nghiệp trở nên giàu có khi ở tuổi trung niên

Muốn hạnh phúc, đừng ganh đua. Muốn tâm an yên, đừng sân si khẩu nghiệp. Trên đời này đều có quả báo, người đang làm trời đang nhìn. Do đó, chỉ cần bạn thiện lương và khắc ghi 6 chữ Phật dạy này sẽ không khổ.

Trong sự lương thiện phải kèm theo tấm lòng bao dung. Khi bạn bỏ qua hết những lỗi lầm của người khác, tâm của bạn cũng sẽ an yên nhẹ nhõm hơn.

Sự lương thiện của bạn sẽ đổi lại nhiều điều tốt đẹp. Cuộc sống này còn rất nhiều mảnh đời khó khăn cần giúp đỡ. Nếu bản thân đủ ăn đủ mặc, hãy nhường cơm sẻ áo cho người khó khăn hơn. Nếu bản thân dư dả, hãy làm việc thiện để đổi lại công đức.

Con người có hai phần, phần con và phần người. Phần con là bản năng thể hiện những dục vọng, ích kỷ. Do đó, hãy biết kiềm chế những dục vọng, sống ở đời đừng quá nóng giận mà đánh thức phần con trong mình.

Sống đẹp

Ai đối tốt với mình nhất định phải đối xử lại y như vậy. Còn ai làm tổn thương và luôn tìm cách hãm hại mình, hãy nhắm mắt làm ngơ chứ đừng tìm cách trả thù. Chỉ cần bản thân sống đẹp, không thẹn với lòng thì dù có ai hãm hại, bạn cũng chẳng thể nào đánh mất vị thế của mình.

Chỉ cần sống đẹp bạn sẽ hạnh phúc - Ảnh minh họa: Internet

Người đàn bà khí chất không sợ tiểu nhân nói xấu. Nên nhớ người càng tìm cách hại mình càng ganh tỵ với cuộc sống của mình. Vì bạn có tất cả những gì họ muốn nên họ mới sinh lòng đố kỵ, sân si. Nếu bản thân lao vào vòng xoáy sân hận mà người khác tạo ra, bạn suốt đời cũng sẽ không hạnh phúc.

Vì vậy hãy sống tốt, sống đẹp với tất cả mọi người. Ai thương mình, mình thương lại. Ai ghét mình, bỏ đi đừng tiếc. Người phụ nữ hạnh phúc nhất khi biết buông bỏ những sân si, thù hận.

Tự trọng

Điều quan trọng nhất của phụ nữ đó là lòng tự trọng. Dù có chuyện gì xảy ra cũng hãy bảo vệ sự tôn nghiêm của mình. Trong công việc, đừng cầu cạnh hay lợi dụng ai để có được những thứ mình muốn. Trong tình yêu, yêu được buông được đừng vì tình mà yếu đuối, bi lụy.

Phụ nữ tuyệt đối đừng đánh mất lòng tự trọng - Ảnh minh họa: Internet

Phụ nữ nếu không có tự trọng, xem như cuộc đời của bạn trở nên vô nghĩa. Người đàn bà khôn ngoan nên nhớ đàn ông và tiền có thể mất nhưng lòng tự trọng nhất định phải giữ thật chặt.