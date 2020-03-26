4 kiểu phụ nữ SỐNG TỐT nhưng lại khổ đau hơn người khác gấp trăm lần

Dưới đây là những kiểu phụ nữ sống tốt nhưng lại bất hạnh trong hôn nhân vì bị chồng xem thường, chán ghét. Bạn thuộc số mấy trong những kiểu dưới đây?

Đây là kiểu phụ nữ bất hạnh nhất. Vì luôn xem chồng con như sinh mạng, bạn càng bị xem thường và không được tôn trọng. Đàn ông khi biết bạn yêu quá nhiều, họ sẽ càng muốn làm tổn thương bạn. Vì họ nghĩ dù lầm lỗi cỡ nào, khi trở về vợ cũng sẽ tha thứ vì yêu mình. Đó là những suy nghĩ của gã đàn ông tồi luôn lợi dụng tình yêu của người đàn bà dại .

Phụ nữ càng hiền lành càng khiến đàn ông chê cười - Ảnh minh họa: Internet

Hiền lành là điều tốt nhưng hiền quá lại bị đè đầu cưỡi cổ. Vì vậy mà phụ nữ càng hiền càng bị chồng xem thường. Đàn ông thường thích những cô nàng có cá tính, bướng một chút. Họ sẽ cảm thấy nhàm chán khi ở bên người vợ gọi dạ bảo vâng, không bao giờ có chính kiến.

Đảm đang, giỏi giang số 1

Phụ nữ đảm đang luôn khiến đàn ông dựa dẫm - Ảnh minh họa: Internet

Người phụ nữ đảm đang, giỏi giang chuyện bếp núc luôn được cánh mày râu muốn cưới làm vợ. Nhưng kiểu người quá giỏi, quá xuất sắc lại vô tình tập cho chồng con tính ỷ lại, dựa dẫm. Họ cảm thấy mọi việc trong nhà đã có vợ thì bản thân chẳng cần phải lo gì nữa. Điều này dần dẫn đến việc chuyện gì cũng đến tay bạn, có mệt mỏi ốm đau gì cũng một mình làm hết.

Chỉ biết gia đình, không chơi bời, hẹn hò với bạn bè

Nếu sau khi lấy chồng, phụ nữ bỏ rơi hết bạn bè thì sau này sẽ rất bất hạnh. Vì hôn nhân không phải lúc nào cũng như ý muốn. Có những lúc vui, có nhiều lúc buồn. Bạn chẳng thể nào ở bên chồng con mãi mà không có bất cứ mối quan hệ nào khác. Vì có nhiều chuyện bạn chẳng thể chia sẻ với chồng con, chỉ có thể tâm sự với bạn bè.

Phụ nữ không còn mối quan hệ nào cho mình thật sự rất bất hạnh - Ảnh minh họa: Internet

Người đàn bà bất hạnh giống như con chim bị nhốt trong lồng. Cuộc sống của bạn chỉ quanh quẩn trong nhà, không biết đến thế giới xung quanh. Càng ngày, bạn sẽ càng tụt hậu so với những người khác.