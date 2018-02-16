Chỉ người chồng chiều vợ mới có 7 hành động sau, chồng bạn có thế không?

Phụ nữ yêu 16/02/2018 10:46

Để nhận biết chồng mình có phải là người chiều vợ hay không, các chị em hãy xem thật kỹ 7 hành động sau nhé.

Chủ động giúp đỡ vợ làm việc nhà

Tư tưởng của những người đàn ông nói chung thường là “đàn ông trên nhà, đàn bà xó bếp”. Chính vì vậy, mặc dù thời đại này cả nam và nữ đều đi làm ngoài xã hội như nhau, nhưng về tới nhà, phụ nữ vẫn phải lao vào cơm nước, nhà cửa, con cái. Trong khi đó, nhiều ông chồng chỉ về tới nhà là vứt cặp xách rồi vắt chân xem tivi.

Phụ nữ nên hiểu 1 điều rằng, để xây dựng được tổ ấm hoàn hảo thì phải có sự vun vén của cả 2 bên, đừng bao giờ nghĩ rằng mình chiều chồng bằng việc không bắt anh làm gì thì anh sẽ hài lòng và yêu thương mình hơn. Cứ như vậy, anh ta chỉ càng coi thường phụ nữ mà thôi.

Một người đàn ông yêu chiều vợ, thương vợ chính là người biết chủ động giúp đỡ vợ từ những việc nhỏ nhất trong nhà. Đó là người không muốn nhìn thấy vợ mình vất vả khổ sở, sẵn sàng cùng chia ngọt sẻ bùi, và đó mới chính là người chồng thực sự. Thực tế cũng đã chứng minh đàn ông biết làm việc nhà sẽ có giá hơn những người đàn ông gia trưởng không bao giờ đụng tay giúp vợ.

Chỉ người chồng chiều vợ mới có 7 hành động sau, chồng bạn có thế không? - Ảnh 1

Một người đàn ông yêu chiều vợ, thương vợ chính là người biết chủ động giúp đỡ vợ từ những việc nhỏ nhất trong nhà - Ảnh Internet

Chăm sóc vợ lúc mang thai

Người ta thường nói muốn biết đàn ông yêu vợ hay không chỉ cần qua cách anh ta chăm sóc vợ mang thai là biết. Phụ nữ vào giai đoạn này thường rất nóng tính, khó chịu và hay đòi hỏi nhiều thứ. Chỉ có người chồng tốt mới luôn bên cạnh quan tâm, lo lắng và giúp vợ vượt qua được giai đoạn khó khăn nhất này của phụ nữ.

Chủ động đưa tiền lương cho vợ

Khoa học chứng minh, gia đình nào phụ nữ giữ tiền thì đều hạnh phúc hơn, một người chồng tốt không phải chờ vợ đòi hỏi thì mới đưa tiền mà tự động mỗi tháng khi nhận lương xong sẽ trích 1 khoản đưa cho vợ để lo chi phí sinh hoạt gia đình hoặc việc cá nhân.

Nếu đã yêu thương vợ thật lòng thì đương nhiên chẳng có ông chồng nào tiếc vài đồng tiền đúng không?

Chung tình với vợ

10 người đàn ông thì có tới 9 người trăng hoa, thế nhưng khi cưới vợ rồi, ai biết kìm chế cảm xúc, biết chung tình , 1 lòng hướng về vợ thì mới xứng đáng là người đàn ông của gia đình. Và chứng tỏ anh ta yêu vợ thật lòng.

Chỉ người chồng chiều vợ mới có 7 hành động sau, chồng bạn có thế không? - Ảnh 2

Người ta thường nói muốn biết đàn ông yêu vợ hay không chỉ cần qua cách anh ta chăm sóc vợ mang thai là biết - Ảnh Internet

Tự nguyện tiêu tiền vì vợ

Một người đàn ông yêu thương vợ sẽ thường xuyên dẫn vợ đi ăn, đi mua đồ. Có thể đó không phải là những món hàng hiệu đắt tiền nhưng chỉ cần nằm trong khả năng thì anh ấy sẽ không tiếc gì cả. Sẵn sàng vì vợ mà tiêu tiền thì đúng là người đàn ông yêu chiều vợ nhất thế gian rồi.

Thời gian nghỉ đều ở bên vợ

Mỗi khi cuối tuần hay ngày lễ tết nếu như chồng không tụ tập bạn bè mà chủ động ở nhà với vợ hoặc đưa vợ con đi chơi đâu đó thì chứng tỏ anh vô cùng quan tâm tới đời sống của gia đình. Và người như vậy đương nhiên phải rất yêu chiều vợ.

Nhớ ngày sinh nhật của vợ

Đối với mỗi người, ngày sinh đều có ý nghĩa vô cùng đặc biệt, và chỉ những ông chồng biết ơn  ngày đặc biệt của vợ thì mới chứng tỏ anh yêu vợ hết mực.  Vào ngày sinh nhật, người chồng tốt đương nhiên luôn nhân cơ hội đó để khiến vợ hạnh phúc bằng những bữa tiệc hay món quà dù lớn hay nhỏ. Từ đó, tình cảm vợ chồng càng ngày càng gắn kết.

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