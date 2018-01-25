9 quy luật tâm lý của đàn ông mà phụ nữ nên hiểu

Bạn thích một người đàn ông nhưng chắc chắn sẽ không dám thổ lộ trực tiếp tình cảm với anh ấy mà thay vào đó sẽ gợi ý những tín hiệu mà người ta thường gọi nôm na là “bật đèn xanh”. Đó có thể là những dấu hiệu rõ ràng hoặc mập mờ nhưng với đàn ông sẽ ít hiểu được bất cứ tín hiệu gợi ý nào trừ khi bạn nói lên những gì mình muốn.

Khi bạn chỉ ậm ừ và không thổ lộ rồi tỏ thái độ cau có, khó chịu sẽ chỉ mang thiệt vào thân. Anh ấy sẽ không hiểu được bạn và rất dễ sa vào vòng tay của một cô nàng khác đấy!

Đàn ông không sợ những khó khăn, đổ máu hoặc thậm chí là những lần đánh nhau tay đôi nhưng với giọt nước mắt của người phụ nữ lại khiến họ cảm thấy bối rối và nghiêm trọng. Đó chính là một trong những điểm yếu của phái mạnh và nếu biết tận dụng điều này một cách tinh tế bạn sẽ thấy kết quả tích cực của nó.

Đàn ông không sợ trời sợ đất, chỉ sợ nước mắt của người phụ nữ mà anh ấy yêu rơi - Ảnh: Internet

3. Câu trả lời của đàn ông rất thẳng thắn và đơn giản

Chắc chắn bạn đã từng một lần đặt ra nhiều câu hỏi để vặn vẹo chồng của mình rồi đúng không? Thông thường, các chàng sẽ đưa ra câu trả lời với xu hướng “có” hoặc “không”. Và câu trả lời đó có vẻ như không đủ đối với phụ nữ, nó khiến họ cảm thấy khó chịu, thất vọng và dường như đang độc thoại trong tình yêu.

Phụ nữ à! Nếu bạn cứ mãi như thế là đang tự đào mồ chôn tình yêu của mình đấy! Hãy hiểu cho cánh mày râu bởi suy nghĩ của họ đơn giản lắm và đừng tự mình suy diễn theo chiều hướng tiêu cực nữa.

4. Đàn ông có thể đọc được suy nghĩ của phụ nữ không?

Tất nhiên câu trả lời là không. Đa số đàn ông không thể đọc được suy nghĩ của phái yếu trừ khi phụ nữ nói ra điều mình đang suy nghĩ và điều đó đồng nghĩa với việc trong mắt phụ nữ, cánh mày râu là những kẻ “vô tâm”.

5. Mệt mỏi khi bị hỏi nhiều về ngoại hình (nhất là cân nặng)

Dường như phụ nữ rất thích làm khó đàn ông bởi những câu hỏi theo kiểu “thập diện mai phục” thì phải. Nếu trả lời là “em gầy” – anh nói dối; “em béo” – tôi biết mà, anh không hề yêu tôi; im lặng – anh chán tôi rồi. Dù cho có trả lời kiểu gì thì đàn ông cũng sẽ bị dồn vào đường cùng và trở thành kẻ phản diện.

6. Đàn ông không hiểu được sở thích mua sắm của phụ nữ

Với một tủ giày và quần áo khủng của phụ nữ như vậy đàn ông sẽ chẳng hiểu vì sao với một kho tàng như vậy mà phái đẹp vẫn than khóc rằng họ luôn trong tình trạng thiếu đồ diện đi làm, đi chơi… Đặc biệt, khi mua sắm với phụ nữ, đàn ông chính xác là kẻ khờ bị lạc vào mê cung.

7. Đàn ông ghét phải nghe một câu chuyện được lặp lại nhiều lần

Đàn ông mệt mỏi khi bị tra tấn tinh thần bởi những câu chuyện lặp đi lặp lại nhiều lần - Ảnh: Internet

Có một thực tế mà nhiều đàn ông thừa nhận rằng họ có thể nghe sếp mắng cả ngày còn hơn là nghe phụ nữ càm ràm 5 phút. Cuộc cãi vã giữa hai người diễn ra cách đó vài tháng trước nhưng lại trở thành câu chuyện mà bạn nói với anh ấy. Nếu không muốn mối quan hệ của bạn trở nên tiêu cực thì đừng làm việc dại dột đó nữa nhé bởi đàn ông rất ghét phụ nữ đay nghiến tinh thần họ.

8. Đối với đàn ông đích thực, nói và làm là hai việc tương đồng

Điều này có thể không đúng với phụ nữ nhưng với đàn ông thì điều này chính xác. Khi nghiêm túc, những gì đàn ông nói ra chính là điều họ đang suy nghĩ hoặc làm.

9. Đàn ông sẽ mệt mỏi nếu bị phàn nàn nhiều về những chi tiết nhỏ nhặt

Đàn ông ít khi phàn nàn về những sai lầm nhỏ của phụ nữ vì thế đừng bắt họ phải nghe những lời phàn nàn về chi tiết nhỏ nhặt quá nhiều. Những điều đó không đáng để tạo ra một cuộc chiến đâu.

Hi vọng, với những điều lưu ý trên, các chị em sẽ biết cách đối xử với phái mạnh một cách mềm dẻo hơn và đặc biệt là làm cho mối quan hệ của hai người trở nên bền chặt và hạnh phúc hơn.