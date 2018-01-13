3S của phụ nữ hiện đại: Sắc sảo – Sâu lắng – Sành điệu

Nhiều người sẽ thắc mắc: Vậy thế nào là một người phụ nữ 3S? Có thể lý giải nó bằng 3 từ khóa được bắt đầu bằng chữ “S” đó là: SẮC SẢO, SÂU LẮNG, và SÀNH ĐIỆU.

3S của một người phụ nữ hiện đại không chỉ khiến đàn ông mong mỏi mà còn khiến cả những người đồng giới nể phục và yêu thương.

Nhắc tới sắc sảo, thoạt tiên nghe qua nhiều người sẽ nghĩ đến việc cần đề phòng người như vậy bởi người phụ nữ mà giỏi quá, khéo léo quá thì không phải ai cũng chịu nổi. Nhưng không! Sắc sảo không có nghĩa là thủ đoạn cũng giống như thẳng thắn không đồng nghĩa với thô lỗ.

Phụ nữ hiện đại thực chất rất cần sắc sảo. Đó là người đầy thấu cảm và khả năng quan sát thông minh, từng trải và hiểu đời, hiểu người hơn. Họ có thể chạm tới cảm xúc sâu kín của ai đó một cách tinh tế từ đó dễ đưa ra các quyết định cũng như là nơi để người khác tin tưởng.

Sắc sảo không đồng nghĩa với thủ đoạn - Ảnh: Internet

Sâu lắng

Khi còn trẻ, sẽ không có bất kì giới hạn nào cho chúng ta cả, có lẽ vì thế mà nhiều người thường nói có tuổi trẻ là có tất cả. Lúc đó ta dám xông pha, dám làm những điều mà mình thích một cách sôi nổi và ồn ào. Nhưng lúc đó không ít người sẽ thiếu một điều đó là sự sâu lắng.

Có ai đó đã từng nói: “Sâu lắng là một dạng thức trưởng thành đầy thử thách mà cũng rất đỗi ngọt ngào”. Sự sâu lắng không gắn với bất cứ độ tuổi nào nhưng để đạt được điều đó người phụ nữ phải cần thời gian để trải nghiệm chín muồi hơn.

Làm thế nào để người phụ nữ trở nên sâu lắng hơn? Trước hết, bạn hãy dành thời gian lắng nghe một cách nhẫn nại và cảm xúc nhiều hơn, muốn thu nhận và tâm niệm về cuộc sống thật chậm mà chắc nhưng đồng thời cũng cần sự ấm áp và đáng yêu cần có của phái yếu.

Sâu lắng là sự lắng nghe và cảm nhận cuộc sống tinh tế hơn - Ảnh: Internet

Sành điệu

Đây có lẽ là từ dễ để định nghĩa nhất trong 3S nhưng để hiểu đúng về nó thì quả thật là không hề dễ. Bạn không thể chỉ nhìn vào bộ sưu tập hàng hiệu hay những lần đi chơi, đi ăn ở nơi sang trọng… Sành điệu không nằm ở đó!

Sành điệu là khi người phụ nữ biết bồi dưỡng cho tâm hồn mình bắt kịp những xu hướng văn minh của thời đại. Sành điệu là khi bạn dám từ chối một món hàng hiệu được làm từ da động vật có nguy cơ tuyệt chủng để hướng tới một món hàng chứa đựng trong nó câu chuyện nhân văn, thân thiện với môi trường…

Người phụ nữ hiện đại sẽ sống vì mình và ngày càng trưởng thành để bản thân không bị nhạt nhòa trong xã hội vốn đang rất hối hả này!