Cảnh báo: 99% đàn ông ngoại tình, chán vợ đều có dấu hiệu ‘ngầm’ này

Phụ nữ yêu 20/03/2023 16:34

Đàn ông ngoại tình nào cũng để lộ những dấu hiệu ngầm này, chị em chỉ cần tinh ý sẽ phát hiện ngay, cực chuẩn xác.

Không muốn dành thời gian cho vợ

Một người đàn ông yêu thật lòng luôn muốn được ở bên người phụ nữ của mình nhiều nhất có thể. Chỉ trừ những khi phải rời khỏi nhà, khi phải tiếp khách hay giao lưu với những mối quan hệ làm ăn họ mới ra ngoài. Thời gian còn lại, đàn ông thương vợ đều muốn ở nhà.

Ngược lại, khi đàn ông lăng nhăng, nuôi bồ nhí bên ngoài họ sẽ dùng đủ lý do để rời khỏi nhà. Họ chẳng còn xem vợ là ưu tiên hàng đầu, cũng không hề quan tâm việc vợ buồn vui, tổn thương ra sao trước sự vô tâm của mình.

Cảnh báo: 99% đàn ông ngoại tình, chán vợ đều có dấu hiệu ‘ngầm’ này - Ảnh 1
Vì đã ôm trong lòng hình bóng của kẻ thứ ba nên đàn ông sẽ quay sang gây sự vô cớ với vợ - Ảnh minh họa: Internet

Thường xuyên gây chuyện, cáu gắt vô cớ

Khi đàn ông chán vợ, dù có cố gắng che đậy đến mấy họ cũng không thể ép bản thân ngọt ngào với bạn đời. Sự hằn học, gắt gỏng và lạnh lùng là điều khó tránh khỏi. Thậm chí, nhiều người chồng ngoại tình còn chẳng muốn nói chuyện với vợ, đi làm về chỉ muốn chui vào phòng nằm ngủ ngay.

Chính vì chướng tai gai mắt, chính vì đã ôm trong lòng hình bóng của kẻ thứ ba nên đàn ông sẽ quay sang gây sự vô cớ với vợ. Họ cố tình làm như thế để né tránh việc gần gũi, không phải quan tâm, săn sóc bạn đời.

Chê bai ngoại hình của vợ

Ông bà ta có câu “Thương ai thương cả đường đi/ Ghét ai ghét cả tông chi họ hàng”. Một khi đã yêu, đã thương thì dù vợ không xinh đẹp, chẳng có vóc dáng chuẩn người mẫu thì chồng vẫn thấy bạn đời là người phụ nữ quyến rũ khó cưỡng.

Ngược lại, khi đã “chán cơm thèm phở” thì họ sẽ quay sang đào bới khuyết điểm, chê bai ngoại hình của vợ để khiến cô ấy tổn thương. Vợ càng đau lòng thì đàn ông thay lòng càng hả hê.

Cảnh báo: 99% đàn ông ngoại tình, chán vợ đều có dấu hiệu ‘ngầm’ này - Ảnh 2
Từ người cha trách nhiệm, yêu thương con cái đàn ông cũng có thể trở mặt, biến mình thành người bố vô tâm hời hợt - Ảnh minh họa: Internet

Không cùng vợ chăm sóc con cái

Đàn ông một khi đã ngoại tình sẽ chẳng còn màng đến vợ con, gia đình. Bởi lẽ, trong mắt họ lúc này chỉ có bồ nhí mà thôi. Chả trách, từ người cha trách nhiệm, yêu thương con cái đàn ông cũng có thể trở mặt, biến mình thành người bố vô tâm hời hợt.

Họ trút hết nghĩa vụ chăm sóc, nuôi dạy con cái sang cho vợ. Người chồng bội bạc chẳng thèm động đến bất cứ việc gì để có thể toàn tâm toàn ý vun đắp cho mối quan hệ sai trái bên ngoài. 

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Từ khóa:   Hôn nhân gia đình chuyện gia đình

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