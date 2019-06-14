Bước qua tuổi trung niên, phụ nữ hãy lờ đi mà sống đừng can dự vào những điều này

Phụ nữ yêu 14/06/2019 17:15

Khi đã bước qua độ tuổi trung niên, phụ nữ hãy biết cách phớt lờ mọi chuyện. Việc của ai người nấy làm, đường của ai người đó đi, đừng can dự, đừng chen vào.

Có những việc thấy tận mắt, nghe tận tai cũng nên nhắm mắt cho qua, đừng dính vào cũng đừng đưa ra lời khuyên cho bất cứ ai. Nếu không, bạn sẽ tự rước buồn phiền cho mình. Tệ hơn là còn bị đặt điều nói xấu, trở thành kẻ lắm lời, nhiều chuyện trong mắt thiên hạ. Thế nên phụ nữ trung niên đừng bao giờ can dự vào những điều này.

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Phụ nữ tuổi trung niên đừng can dự vào những điều này - Ảnh minh họa: Internet

Không can dự vào việc mua nhà, xe của bạn bè, anh chị em thân thiết

Phụ nữ khôn ngoan tốt nhất là chuyện ai nấy lo, đừng cho lời khuyên, cũng đừng chen vào chuyện của người khác. Cho họ lời khuyên, chưa chắc bạn đã được khen. Ngược lại, sau này có chuyện gì xảy ra, họ sẽ quay ngược lại đổ hết lỗi lầm cho bạn. 

Không chen vào chuyện tranh cãi của người khác, dù là anh em trong nhà

Hơi phũ phàng nhưng cách tốt nhất để dĩ hòa vi quý đó là “ đèn nhà ai nấy sáng”. Không phải chuyện của gia đình bạn thì đừng chen vào. Đừng lời ra tiếng vào mà mang họa vào thân.

Bước qua tuổi trung niên, phụ nữ hãy lờ đi mà sống đừng can dự vào những điều này - Ảnh 2
Không nên xen vào chuyện của người khác - Ảnh minh họa: Internet

Không dính vào việc cho vay mượn tiền

Ở độ tuổi này, bạn đủ sáng suốt và hiểu được tiền cho mượn sẽ khó lòng mà đòi lại, thậm chí còn đánh mất nhiều mối quan hệ. Tốt nhất là nên tránh chuyện cho vay mượn tiền để yên ổn tấm thân.

Bước qua tuổi trung niên, phụ nữ hãy lờ đi mà sống đừng can dự vào những điều này - Ảnh 3
Phụ nữ khôn không cho vay mượn - Ảnh minh họa: Internet

Không phải bạn ích kỷ không giúp mà phải biết nhìn người nhìn việc. Không phải ai cũng đưa tiền ra cho mượn, giúp đỡ. Bởi lòng người là thứ khó đoán nhất trên đời. Có khi dùng cả cuộc đời cũng không thể nào thấu hiểu được. 

Không hạ bệ người khác để tiến thân

Địa vị, danh lợi không phải là tất cả. Vì vậy khi còn sống đừng bao giờ theo đuổi những điều phù phiếm đó. Đừng toan tính, đừng làm người khác phải khổ sở vì những tham vọng của bản thân.

Bước qua tuổi trung niên, phụ nữ hãy lờ đi mà sống đừng can dự vào những điều này - Ảnh 4
Phụ nữ phải đàng hoàng, tử tế để sống hạnh phúc - Ảnh minh họa: Internet

Cuộc đời này còn gì hạnh phúc bằng việc có một cuộc sống bình yên bên những người thân yêu cho tới khi nhắm mắt xuôi tay. 

Gửi những người phụ nữ đang bị tổn thương: Đời càng quật em ngã, em càng phải mạnh mẽ

Gửi những người phụ nữ đang bị tổn thương: Đời càng quật em ngã, em càng phải mạnh mẽ

Những người phụ nữ đang chịu tổn thương ơi, cuộc đời này không vì em là phụ nữ mà nương tay. Cuộc đời này không vì em yếu mềm mà giơ cao đánh khẽ. Vì vậy ngã ở chỗ nào thì đứng lên ở chỗ đó và phải mạnh mẽ gấp trăm lần.

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