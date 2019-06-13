Tôi muốn ly hôn vì chồng còn nhung nhớ, đêm nào cũng nằm mơ gọi tên người cũ

Anh đã trải qua một mối tình khắc cốt ghi tâm rồi mới cưới tôi. Cứ tưởng anh đã quên rồi nhưng nào ngờ đêm nào ngủ mơ, anh cũng luôn miệng gọi tên người cũ.

Tôi có nên ly hôn không khi chồng cứ mãi vấn vương người cũ? Đây là câu hỏi ám ảnh tôi lâu nay nhưng vẫn chưa tìm được câu trả lời. Trong lòng tôi còn thương anh nhiều lắm, nhưng sống với người lòng dạ không thuộc về mình quả thật rất khổ sở. Tôi đã phải chịu đựng điều này hơn nửa năm nay. Tôi hoài nghi anh đã gặp lại người cũ nên mới nhớ nhung, gọi tên cô ấy trong mơ. Tôi muốn ly hôn vì chồng cứ nhớ người cũ - minh họa: Internet Tôi muốn hỏi chồng, bản thân tôi thua gì người phụ nữ đó mà nhiều năm như vậy rồi anh không thể quên được? Nhưng câu hỏi vẫn nằm nghẹn ở cuống họng không thốt nên lời. Tôi sợ khi nhận được câu trả lời của chồng bản thân sẽ tổn thương. Tôi sợ mình chỉ là kẻ thay thế. Cảm giác này quả thật vô cùng khó chịu.

Mỗi đêm nằm bên chồng, tôi có cảm giác rất bất an - Ảnh minh họa: Internet Người yêu cũ của anh là người cùng quê. Cả hai quen nhau từ thời đại học đến khi ra trường tốt nghiệp, thậm chí còn định cưới nhau. Nhưng gia đình cô ấy chê anh không có điều kiện, không kiếm được nhiều tiền. Vì bị đụng chạm lòng tự ái nên anh chủ động chia tay trước. Cuộc hôn nhân của tôi không biết sẽ như thế nào đây - Ảnh minh họa: Internet Mặc dù cô ấy níu kéo, anh quyết bỏ xứ đi làm ăn xa. Sau đó chúng tôi quen biết nhau vì làm cùng công ty. Thấy anh siêng năng lại hiền lành, tôi cũng đem lòng thương. Nhờ chăm chỉ, cuối cùng anh cũng đạt được những gì mình mong muốn. Anh định về tìm người yêu cũ nhưng lại nghe tin cô ấy đã lấy chồng.

Lúc anh đau buồn nhất, tôi luôn ở bên cạnh nên dần anh nảy sinh tình cảm với tôi. Quen nhau hơn 2 năm chúng tôi quyết định kết hôn. Anh muốn về lại Sài Gòn để làm ăn. Tôi cũng khá lo lắng vì sợ chồng và tình cũ sẽ không rủ cũng tới. Tôi sợ cảm giác làm người thay thế - Ảnh minh họa: Internet Nhiều lần gặng hỏi anh nhưng anh nói trong lòng đã quên hẳn người cũ, tôi cũng tin anh. Nhưng không ngờ thời gian gần đây, anh thường uống rượu, khi ngủ còn lẩm bẩm tên người cũ khiến tôi vô cùng khó chịu. Cảm giác nghe chồng nhắc tên một người phụ nữ khác quả thật đau lắm. Tôi có cảm giác mình trở thành người thừa. Có cảm giác như bản thân bị lừa dối nhưng chẳng thể làm gì khác. Nếu việc này cứ tiếp diễn, có lẽ tôi sẽ chọn cách ly hôn để giải thoát cho mình. Liệu tôi làm vậy có đúng hay không? Tôi đang rất hoang mang.

Dấu hiệu đàn ông vẫn nặng lòng với người yêu cũ, vợ càng đọc càng thấy đau lòng Nếu người đàn ông của bạn có những biểu hiện này thì chắc chắn chàng ta vẫn còn yêu người cũ rất nhiều.

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