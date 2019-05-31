Vì sao đàn ông thường ngoại tình với người yêu cũ?

Phụ nữ yêu 31/05/2019 05:19

Người ta hay nói, đàn ông đa tình mà trường tình, phụ nữ chung tình mà tuyệt tình. Đàn ông có thể vì cảm giác dở dang một mối tình, không thể có một người phụ nữ mà nhớ hoài không quên. Phụ nữ có thể từng một lòng sống chết với một người nhưng vẫn có thể quên dứt khoát tuyệt tình.

Bởi thế, thường sau khi chia tay, trong tiềm thức của đàn ông vẫn còn lưu giữ hình bóng của người cũ. Nhiều người vẫn có thể giúp đỡ người cũ, vẫn muốn biết về đối phương sống thế nào. Hay thậm chí không ít đàn ông sau khi lập gia đình vẫn còn quan hệ với người cũ, rồi lại ngoại tình.

Bởi thế, phụ nữ thường có ác cảm với người cũ của đàn ông. Phụ nữ xem đó là mối đe dọa tiềm tàng trong tình yêu hay hôn nhân của mình. Còn đàn ông, họ nói gì về việc ngoại tình với người yêu cũ?

Tình cũ khó quên

Đàn ông thường khó quên một chuyện tình dang dở da diết, quên đi một người phụ nữ họ từng yêu nhiều nhưng không có được cả đời. Có người chia tay trong tiếc nuối khó nguôi nhưng vẫn chọn yêu một người khác, lấp đầy những tổn thương bằng việc sống cùng một người khác. Có người khi chia tay như không vấn vương, vậy mà ngay cả khi cưới một người nhưng trong lòng vẫn giữ hình ảnh một người khác.

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Đàn ông thường khó quên một chuyện tình dang dở da diết, quên đi một người phụ nữ họ từng yêu nhiều nhưng không có được cả đời - Ảnh minh họa: Internet

Bởi thế, khi cuộc hôn nhân với người hiện tại có trục trặc, người đầu tiên đàn ông nghĩ tới chính là người cũ. Vì người cũ từng hiểu họ, có thể cảm thông và trò chuyện cùng họ. Hơn hết, nếu giữa hai người có nảy sinh tình cảm trở lại thì việc bắt đầu với một người từng thấu hiểu họ nhất vẫn dễ dàng hơn. Và khi tình cũ quay về, những day dứt, hối tiếc ngày xưa có thể được bù đắp, đàn ông sẵn sàng từ bỏ gia đình để một lần nữa để cho mình và người cũ một cơ hội.

Bản năng đàn ông

Đàn ông luôn có bản năng chăm sóc và bảo vệ người phụ nữ họ yêu. Người cũ cũng từng là người được đàn ông tận tình làm những điều đó. Và khi nhìn thấy người cũ gặp khó khăn, đàn ông không thể làm lơ. Một người đàn ông ngoại tình với người cũ có thể cho rằng ban đầu chỉ là nể tình cũ mà giúp đỡ người cũ. Nhưng về sau, tình cảm đến không ngờ được, vậy là ngoại tình, vậy là quên hết vợ con, gia đình. Với đàn ông, họ dễ mềm lòng khi người cũ gặp khó khăn, rồi ngoại tình lúc nào cũng không hay.

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Đàn ông luôn có bản năng chăm sóc và bảo vệ người phụ nữ họ yêu - Ảnh minh họa: Internet

Ám ảnh tình cũ

Người yêu cũ có thể là một nỗi đau đàn ông không bao giờ muốn nhớ hay nhắc lại. Nhưng họ vẫn giữ nỗi buồn man mác khi bị tổn thương từ người họ từng yêu sâu nặng nhất. Họ vẫn còn tình cảm nhưng tự trọng lại không cho phép quay lại. Với không ít đàn ông, họ mang một nỗi ám ảnh về người cũ. Họ giữ lại trong tâm trí mình những hình ảnh, cử chỉ, giọng nói tiếng cười của người cũ. Bởi thế, họ có thể vô tình chọn người vợ có những đặc điểm giống với người cũ. Hay họ dù đã có vợ đẹp con ngoan vẫn không thôi ôm ấp hình ảnh người cũ.

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Với không ít đàn ông, họ mang một nỗi ám ảnh về người cũ - Ảnh minh họa: Internet

Đây là cội nguồn cho cơn ngoại tình của đàn ông. Khi những khúc mắc, mâu thuẫn về người cũ được tháo gỡ, đàn ông có cơ hội gặp lại người cũ thì anh ấy có thể bỏ hết mọi thứ để nối lại mối tình dang dở khi xưa.

Phụ nữ có thể chấp nhận đàn ông có quá khứ nhưng đừng bao giờ chấp nhận người đàn ông vẫn lưu luyến quá khứ. Tình cũ không rủ cũng đến, không bao giờ sai với đàn ông.

Người thứ 3 đừng mong chờ tình yêu thật lòng từ đàn ông ngoại tình

Người thứ 3 đừng mong chờ tình yêu thật lòng từ đàn ông ngoại tình

Người ta luôn nghĩ khi hết yêu rồi mới ngoại tình, nhưng thực tế không phải như vậy. Đàn ông, họ ngoại tình ngay cả khi vẫn còn yêu vợ.

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