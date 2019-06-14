Thanh xuân phụ nữ có hạn, đừng làm những chuyện bậy bạ mà uổng phí. Thay vào đó hãy làm việc kiếm tiền và chọn cho mình một người độc thân để yêu.

Cô bạn tôi yêu người đàn ông đó đã hơn 3 năm. Không hiểu sao cô ấy lại chọn gắn bó với người đã có vợ. Phụ nữ là vậy, khi yêu thường mù quáng, không giữ cho mình cái đầu lạnh để có thể phân định đúng sai phải trái. Yêu mà không biết như thế nào là tốt cho mình. Kẻ thứ ba đừng uổng phí thanh xuân vì người đã có vợ - Ảnh minh họa: Internet Thanh xuân của những người phụ nữ khác là kiếm tiền, ăn ngon, mặc đẹp, tìm tình yêu. Còn thanh xuân của cô bạn tôi là những chuỗi ngày níu giữ một người đã có chủ. Tôi cảm thấy thật sự quá uổng phí. Cô ấy đẹp, được học hành đàng hoàng chứ chẳng phải là người kém học. Tại sao lại chọn con đường như vậy?

Thanh xuân của phụ nữ và đàn ông rất khác nhau. Phụ nữ chỉ có một khoảng thời gian ngắn để xinh đẹp và vui vẻ. Còn đàn ông thì khác. Tuy vẻ ngoài có già đi nhưng tâm hồn của họ vẫn có thể rong chơi. Còn với phụ nữ, vẻ ngoài kém sắc đi rồi thì chẳng còn thiết tha gì nữa. Cuộc đời phụ nữ hạnh phúc là khi ăn ngon mặc đẹp, tìm đúng người để yêu - Ảnh minh họa: Internet Thế nên phụ nữ ơi, đừng dùng cả tuổi xuân của mình để theo đuổi một người vốn dĩ đã thuộc về người khác. Đừng để bị gọi là kẻ cướp chồng. Hãy dành thời gian tươi đẹp nhất của tuổi trẻ để làm đẹp, ăn ngon, sống trong nhung lụa. Cuộc đời có bao nhiêu đâu mà cứ phải trầy da tróc vảy vì một người không xứng đáng. Tuổi trẻ có bao nhiêu đâu mà cứ chạy theo một người vốn không thuộc về mình.

Thanh xuân phụ nữ ngắn lắm, đừng sống vì một người không xứng đáng - Ảnh minh họa: Internet Cuộc đời phụ nữ dại nhất là làm kẻ thứ ba. Dùng cả thanh xuân của mình để chạy theo chồng của người khác rồi cứ ôm mộng tưởng viển vông. Nhưng cuối cùng rồi phải trả giá đắt cho những hành động của bản thân. Kẻ thứ ba ơi, như vậy có xứng đáng không? Có thấy uổng phí không? Thay vì cứ dành thời gian để chạy theo người đã có vợ thì hãy tìm một người xứng đáng mà yêu. Đàn ông trên đời thiếu gì mà lại vướng vào một người không thuộc về mình. Muốn hạnh phúc, hãy tìm cho mình một người không vướng bận gì - Ảnh minh họa: Internet Phụ nữ khôn ngoan đừng phí khoảng thời gian tươi đẹp nhất của mình để làm kẻ thứ ba. Họ sẽ không dành cột mốc quan trọng nhất cuộc đời mình để bị mang tiếng là kẻ cướp chồng. Người bản lĩnh thật sự sẽ biết tự tìm cho mình một tình yêu xứng đáng, một người còn “ở không” để yêu.

Tâm thư mẹ đơn thân gửi con trai: Không cần giàu có, chỉ cần con tử tế với người phụ nữ con chọn Đàn ông có nhiều tiền, tiếng tăm lừng lẫy cũng chẳng được tôn trọng bằng việc con đối xử tử tế với người phụ nữ mà con đã chọn. Người khác không cười người từ chối rượu bia trên bàn tiệc nhưng sẽ chê bai kẻ phụ bạc người vợ tào khang.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/thanh-xuan-ngan-lam-ke-thu-ba-dung-danh-de-cuop-chong-cua-nguoi-khac-328047.html