Tâm thư mẹ đơn thân gửi con trai: Không cần giàu có, chỉ cần con tử tế với người phụ nữ con chọn

Đàn ông có nhiều tiền, tiếng tăm lừng lẫy cũng chẳng được tôn trọng bằng việc con đối xử tử tế với người phụ nữ mà con đã chọn. Người khác không cười người từ chối rượu bia trên bàn tiệc nhưng sẽ chê bai kẻ phụ bạc người vợ tào khang.

Nếu đã quyết định trở thành một người chồng, người cha, con hãy có trách nhiệm và sống tử tế. Có vợ rồi thì phải biết từ chối những lời mời gọi không cần thiết. Khi độc thân con muốn làm gì, đi về mấy giờ cũng được. Nhưng có gia đình rồi, con phải biết có người đang ở nhà đợi con về. Đàn ông nên đối xử tử tế với vợ - Ảnh minh họa: Internet Mẹ không cần con phải giàu có, xây được nhà cao cửa rộng hay mua xe tiền tỷ, chỉ cần con là người đàn ông biết quan tâm đến vợ. Chỉ cần con nhận thức được bản thân đã có gia đình mà từ chối cám dỗ. Bởi phụ nữ có thể chịu khổ nhưng lại không chịu được sự vô tâm, phản bội nơi đàn ông. Họ không đủ kiên tâm để ở bên cạnh một người tâm không hướng về họ.

Có gia đình rồi thì con phải sống có trách nhiệm - Ảnh minh họa: Internet Một người đàn ông tốt không phải là người kiếm được nhiều tiền. Không phải là người nắm địa vị cao trong xã hội. Mà là người đàn ông dù đối mặt với bao nhiêu cám dỗ cũng chọn trở về mái nhà của mình và cùng vợ ăn bữa cơm đạm bạc nhưng ấm áp. Mẹ biết rằng đàn ông có chí lớn, ai cũng muốn bay cao bay xa. Nhưng tuổi còn trẻ thì bay nhảy được, lớn tuổi rồi ai cũng muốn có một mái nhà đủ ấm để về mỗi khi mệt mỏi. Sau tất cả rồi con cũng sẽ về bên vợ, bên con.

Đàn ông chẳng cần giàu có đâu, chỉ cần là người đàng hoàng tử tế - Ảnh minh họa: Internet Người ham chơi đến mấy cũng biết đâu là con đường bình yên cho mình lúc tuổi xế chiều. Thế nên con hãy có tâm với vợ, tử tế một chút để sau này còn đường quay về dù thất bại hay thành công. Cuộc đời đàn ông chỉ cần như vậy thôi, chẳng cần gì nhiều đâu. Tiền bạc, địa vị rồi cũng sẽ mất đi, chỉ có vợ con là ở bên cạnh, cùng con trải qua bao nhiêu thăng trầm. Vì vậy hãy sống tử tế với người phụ nữ mà mình đã chọn. Phụ nữ chỉ cần một người đối đãi với mình thật tốt - Ảnh minh họa: Internet Con nên nhớ vợ có thể giúp con có tất cả trong tay. Khi không còn vợ bên cạnh nữa, con sẽ chẳng còn lại gì. Người ta thường nói sự tử tế của đàn ông sẽ mang lại hạnh phúc cho phụ nữ. Mà khi phụ nữ hạnh phúc rồi thì đàn ông muốn gì cũng được.

Phụ nữ hiện đại có ăn có học, giỏi giang kiếm được tiền thì tuyệt đối đừng bước chân vào gia đình chồng kiểu này Phụ nữ ngày nay có quyền lựa chọn cho mình một cuộc hôn nhân như ý muốn. Bạn có quyền từ chối bước chân vào những kiểu gia đình chồng như thế này.

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