Phụ nữ muốn ăn ngon mặc đẹp, không lo toan thì phải biết PHŨ khi cần và BỎ khi chán

Tâm sự gia đình 12/06/2019 11:27

Ngày nay phụ nữ chẳng cần phải lệ thuộc vào đàn ông. Chẳng còn cái suy nghĩ phụ nữ lấy chồng mới hạnh phúc. Bởi người bản lĩnh sẽ tự biết cách để biến mình trở thành công chúa mà không cần đến hoàng tử.

Cuộc đời phụ nữ muốn an ổn, mỗi ngày mở mắt dậy không lo toan thì hãy biết phũ khi cần và bỏ khi muốn. Nhất là đối với đàn ông. Có chồng thì cuộc sống sẽ có nhiều màu sắc hơn. Nhưng đó không phải là con đường duy nhất để hạnh phúc. Nếu ai có suy nghĩ lấy chồng là để nương nhờ tấm thân, được ăn sung mặc sướng thì dẹp ngay đi.

Phụ nữ muốn ăn ngon mặc đẹp, không lo toan thì phải biết PHŨ khi cần và BỎ khi chán - Ảnh 1
Phụ nữ bản lĩnh yêu được buông được - Ảnh minh họa: Internet

Bởi chẳng có ai nuôi ai cả đời, muốn hạnh phúc chỉ có thể dựa vào bản thân mình. Muốn mỗi sáng thức dậy thanh thản thì hãy biết phũ khi nghe câu nói “ở nhà anh nuôi” của đàn ông. Hoặc buông bỏ khi phát hiện người đó làm những chuyện mờ ám sau lưng mình.

Phụ nữ muốn ăn ngon mặc đẹp, không lo toan thì phải biết PHŨ khi cần và BỎ khi chán - Ảnh 2
Phụ nữ hiện đại phải biết làm chủ cuộc đời mình - Ảnh minh họa: Internet

Phụ nữ bản lĩnh yêu được, buông được và chẳng dựa vào bất cứ ai để được ăn sung mặc sướng. Trong một mối quan hệ, nếu bạn cứ một mình cố gắng thì tốt nhất là bỏ đi, đừng tiếc làm gì. Trên đời không thiếu đàn ông tốt, vì vậy đừng vì một người mà bi lụy. Người bạn ra sức níu giữ chưa hẳn đã tốt. Đừng vì họ mà đánh mất cơ hội có được hạnh phúc của bản thân.

Phụ nữ muốn ăn ngon mặc đẹp, không lo toan thì phải biết PHŨ khi cần và BỎ khi chán - Ảnh 3
Người khôn ngoan phải biết phũ với những gì đàn ông nói - Ảnh minh họa: Internet

Phụ nữ ngày nay được học hành tử tế, vì vậy hãy suy nghĩ thoáng hơn một chút. Yêu được thì yêu, không yêu được thì tìm người khác, chứ không đánh ghen hay khóc lóc van xin, cầu cạnh tình yêu của bất cứ ai. Bởi bạn có thể tự kiếm tiền, tự nuôi mình, tự hạnh phúc với những chuyến du lịch dài ngày.

Phụ nữ muốn ăn ngon mặc đẹp, không lo toan thì phải biết PHŨ khi cần và BỎ khi chán - Ảnh 4
Cuộc đời phụ nữ muốn hạnh phúc chỉ có thể dựa vào bản thân - Ảnh minh họa: Internet

Bạn phải biết phũ trước những lời nói của đàn ông và biết buông bỏ khi mối quan hệ đó đã quá nhàm chán. Bạn biết khôn ngoan để không trở thành cỗ máy đẻ, osin cho bất cứ người đàn ông nào. Bạn biết cách để ăn ngon, mặc đẹp và tự tin ra đường với ngoại hình xinh đẹp nhất.

Phụ nữ muốn ăn ngon mặc đẹp, không lo toan thì phải biết PHŨ khi cần và BỎ khi chán - Ảnh 5
Phụ nữ sống hạnh phúc khi biết bỏ người cần bỏ - Ảnh minh họa: Internet

Đặc biệt phụ nữ bản lĩnh có những quy tắc nhất định. Không bao giờ gật đầu ngủ với bất cứ người đàn ông nào để có cuộc sống như bà hoàng. Không nhận tiền của đàn ông để trở thành nô lệ của họ. Và biết tự chủ cuộc đời của mình chứ không biến thành con rối trong tay người khác.

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Từ khóa:   phụ nữ khôn ngoan phụ nữ bản lĩnh

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