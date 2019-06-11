Đàn ông thích phụ nữ đẹp chứ không trân trọng người tận tâm?

Tâm sự gia đình 11/06/2019 11:05

Có một sự thật phũ phàng mà phụ nữ phải chấp nhận đó là người hy sinh, cả đời tận tâm cũng không bao giờ sánh bằng một người xinh đẹp, tự tin.

Đàn ông vốn yêu bằng mắt. Anh ấy chỉ trân trọng những gì hiện hữu trước mắt mình. Khi người phụ nữ đó còn xinh đẹp, chắc chắn đàn ông sẽ thích ngắm mãi không biết chán. Nhưng khi đã già nua xấu xí thì chẳng thể giữ nổi chân của anh ấy.

Đàn ông thích phụ nữ đẹp chứ không trân trọng người tận tâm? - Ảnh 1
Phụ nữ xinh đẹp, đàn ông mới xem trọng - Ảnh minh họa: Internet

Dù người phụ nữ đó có tận tâm đến mấy nhưng vẻ ngoài không đẹp cũng bằng thừa trong mắt đàn ông. Bởi vậy phụ nữ có tâm cũng không bằng người xinh đẹp và tự tin. Người hy sinh suốt đời cũng không được trân trọng bằng người biết cách biến mình trở nên quyến rũ hơn.

Tôi có hai người chị dâu. Một người khá biết ăn diện, thương chồng nhưng cũng biết quan tâm đến bản thân. Còn người kia thì chỉ biết đến chồng, bản thân mình có ra sao cũng mặc kệ.

Đàn ông thích phụ nữ đẹp chứ không trân trọng người tận tâm? - Ảnh 2
Phụ nữ tận tâm chưa hẳn sẽ được hạnh phúc - Ảnh minh họa: Internet

Người chị dâu cả được chồng yêu chiều, đi đâu cũng được chồng ưu ái đưa đi cùng và có thể tự tin ngẩng cao đầu vì vợ mình xinh đẹp. Còn người chị dâu út thì tiệc tùng, họp mặt bạn bè gì chồng cũng đi một mình và bảo vợ ở nhà chăm con.

Có vậy mới thấy, người phụ nữ xinh đẹp rất quan trọng. Không chỉ để đàn ông cảm thấy tự hào mà còn giúp bản thân mình được tôn trọng hơn. Cuộc đời này là vậy, xinh đẹp luôn nhận được sự ưu ái từ nhiều người.

Đàn ông thích phụ nữ đẹp chứ không trân trọng người tận tâm? - Ảnh 3
Phụ nữ xinh đẹp sẽ cảm thấy tự hào hơn - Ảnh minh họa: Internet

Nên nhớ không có người phụ nữ xấu, chỉ có người không biết làm đẹp mà thôi. Thế nên hãy biết cách làm cho bản thân xinh đẹp hơn. Người phụ nữ hạnh phúc nhất là khi bản thân trở nên xinh đẹp. Người hạnh phúc nhất là khi có thể tự tin diện những bộ quần áo mình thích, trang điểm và bước xuống phố cùng người mình yêu.

Có thể mỗi người sẽ có suy nghĩ về cái đẹp khác nhau. Có người dùng đến sự trợ giúp của phẫu thuật thẩm mỹ, có người lại chọn phương pháp tự nhiên. Nhưng sao cũng được, chỉ cần bản thân cảm thấy tự tin và hạnh phúc hơn.

Đàn ông thích phụ nữ đẹp chứ không trân trọng người tận tâm? - Ảnh 4
Đàn ông thường yêu bằng mắt nên sẽ trân trọng người xinh đẹp - Ảnh minh họa: Internet

Phụ nữ nên nhớ, cả đời tận tụy cũng bằng thừa. Chỉ khi xinh đẹp, bạn mới chiếm được vị trí nhất định trong lòng người đàn ông. Vì vậy hãy tận dụng vũ khí lợi hại của bản thân để có cuộc đời như mình mong muốn. Người phụ nữ cả đời tận tâm vì chồng chưa hẳn đã có cuộc sống hạnh phúc. Nhưng người biết sống và nghĩ cho mình, chắc chắn sẽ vui và cảm thấy cuộc sống này ý nghĩa hơn. 

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Từ khóa:   phụ nữ tận tụy phụ nữ xinh đẹp

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