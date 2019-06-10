Phụ nữ bất hạnh, lận đận đủ đường trong hôn nhân là vì những điều này

Tâm sự gia đình 10/06/2019 15:45

Dưới đây là những điều khiến phụ nữ trở nên bất hạnh, lận đận đủ đường trong hôn nhân, dù có cúc cung tận tụy đến mấy cũng không được chồng công nhận, tôn trọng.

Phụ nữ thường than vãn với nhau rằng sao cuộc đời của họ lại gặp nhiều trắc trở, gian truân đến vậy. Tại sao người khác lấy chồng đều được hạnh phúc, còn họ thì không? Và đây là câu trả lời cho việc tại sao trong hôn nhân có kẻ khóc, người cười.

Phụ nữ bất hạnh, lận đận đủ đường trong hôn nhân là vì những điều này - Ảnh 1
Phụ nữ bất hạnh và lận đận vì những điều này - Ảnh minh họa: Internet

Miễn cưỡng để được hạnh phúc

Có rất nhiều người thường nghĩ cho đi nhiều là sẽ được đền đáp xứng đáng. Tận tâm một chút sẽ được hạnh phúc. Tuy nhiên phụ nữ ơi, đôi khi sự tận tụy của bạn chỉ là trò cười với người khác mà thôi.

Phụ nữ bất hạnh, lận đận đủ đường trong hôn nhân là vì những điều này - Ảnh 2
Phụ nữ càng miễn cưỡng càng không thể hạnh phúc - Ảnh minh họa: Internet

Vì bạn quá tận tụy, quá miễn cưỡng để bản thân hạnh phúc nên niềm vui đó là giả tạo. Những gì cưỡng cầu nhiều sẽ càng trở nên không chân thật. Thế nên hãy mặc kệ đi, để mọi chuyện diễn ra một cách tự nhiên nhất.

Đừng bắt buộc người chồng phải tận tâm với mình. Chính bạn cũng phải quan tâm đến bản thân. Đàn ông có tâm với vợ hay không đều tùy thuộc vào thái độ của người phụ nữ.

Phụ nữ bất hạnh, lận đận đủ đường trong hôn nhân là vì những điều này - Ảnh 3
Phụ nữ đừng cầu cạnh sự tận tâm từ người đàn ông - Ảnh minh họa: Internet

Muốn chồng thương mình, trước hết bạn phải biết tự chăm sóc bản thân. Vả lại tình cảm là thứ không thể cưỡng cầu được. Đàn ông thương bạn thật lòng, ắt sẽ để tâm. Còn không thương thì có cầu cạnh, van xin cũng không thể nào có được tấm chân tình của anh ấy.

Trách mình, trách người khi lỡ làng

Nếu hôn nhân có đổ vỡ, không như bạn mong muốn thì đừng khóc lóc, van xin. Đồng thời cũng đừng trách người thay lòng đổi dạ, hay bản thân không đủ hấp dẫn. Mà hãy chấp nhận hết thảy những điều tồi tệ đến với mình.

Phụ nữ bất hạnh, lận đận đủ đường trong hôn nhân là vì những điều này - Ảnh 4
Phụ nữ hãy chấp nhận mọi chuyện ập đến với mình - Ảnh minh họa: Internet

Hết duyên là hết duyên chứ không thể nào cưỡng cầu. Người đã hết thương bạn rồi thì hãy mỉm cười tiễn đi. Đừng mắng nhiếc người phụ bạc mà hãy cứ để người đó ra đi theo người mà họ thích.

Bởi quả báo sẽ đến sớm thôi, người tệ bạc sẽ không thể được hạnh phúc đâu. Chỉ cần bạn sống tốt, ắt hẳn bạn sẽ nhận được phúc báo. 

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