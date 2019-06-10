Phụ nữ hãy quên và bỏ ngay những kiểu đàn ông này ra khỏi cuộc đời của mình

Người đàn ông miệng nói thương bạn nhưng quay lưng đã rơi vào cám dỗ

Dưới đây là những kiểu đàn ông khiến cuộc đời phụ nữ khổ đau không lối thoát. Nếu không dứt khoát chia tay, chị em phụ nữ nên chuẩn bị cho những chuỗi ngày bi kịch sắp tới.

Đàn ông càng nói những lời hoa mỹ càng sống có lỗi với người mà anh ấy yêu thương. Người càng dùng những lời ngọt ngào lấy lòng người khác càng không đáng tin. Bởi anh ấy chỉ giỏi nói, còn làm thì không. Nếu cứ nghe những lời hứa hẹn đó, bạn sớm muộn gì cũng rơi vào cạm bẫy mà anh ấy giăng ra.

Kiểu đàn ông này chỉ giỏi nịnh nọt, ngọt ngào chứ thật sự không có bản lĩnh. Anh ấy rất dễ rơi vào cám dỗ và thường xuyên lừa dối bạn. Nếu cứ bất chấp mà yêu kiểu đàn ông này, bạn sẽ bị những lời đường mật đó làm khổ sở không dứt. Phụ nữ ơi, chỉ nên chọn người giỏi làm, chứ đừng lựa người giỏi nói.

Người đàn ông không có ý chí

Có người thường nói đàn ông nghèo không đáng xấu hổ bằng người không có ý chí. Người không có định hướng và mục tiêu sẽ không thể mang lại cuộc sống đủ đầy cho bạn.

Người đàn ông không có ý chí dễ làm khổ phụ nữ - Ảnh minh họa: Internet

Kiểu người này thường khá lười biếng, không có ý chí trong công việc. Ở ngoài xã hội, anh ấy thuộc tầng lớp thấp luôn bị người khác sai khiến và dễ sa ngã. Còn ở nhà, anh ấy sẽ không thể trở thành người chồng tốt như bạn mong muốn. Thế nên hãy tránh xa kiểu người không có tương lai này.

Người đàn ông chỉ biết đến bản thân

Muốn biết người đàn ông đó có phải là người tâm lý hay không, bạn chỉ cần chú ý đến những việc nhỏ nhặt. Chẳng hạn như khi ăn uống, anh ấy có nhường bạn phần ngon nhất hay không. Người thương bạn thật lòng sẽ không tiếc bất cứ thứ gì với bạn.

Đàn ông ích kỷ không mang lại hạnh phúc cho phụ nữ - Ảnh minh họa: Internet

Còn nếu anh ấy chỉ lặng lẽ ăn hết phần ngon mà không đoái hoài gì đến bạn, bạn nên xem lại mối quan hệ này. Ngoài ra, nếu người đàn ông đó thường tính toán thiệt hơn khi yêu, tốt nhất là bạn nên chấm dứt ngay. Bởi ngoài bản thân ra, anh ấy chẳng quan tâm đến ai đâu. Nếu qua lại với kiểu người này, bạn sẽ là người chịu nhiều thiệt thòi.