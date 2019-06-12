Đàn bà miệng nói nhiều nhưng tâm lành lắm, đàn ông phúc 3 đời mới cưới được

Phụ nữ nói nhiều chẳng qua là muốn tốt cho chồng mà thôi. Còn thương còn nói, khi hết thương rồi muốn họ mở miệng cũng khó. Vì vậy đàn ông đừng chê bai vợ nói nhiều phiền phức mà hãy cảm thấy có phúc.

Phụ nữ càng thương chồng càng nói nhiều. Không phải tự dưng mà họ càm ràm chuyện chồng vứt đồ lung tung. Không phải họ tự dưng cằn nhằn chuyện chồng lười biếng hay đi làm về trễ. Tất cả những gì phụ nữ nói chỉ nhằm tốt cho chồng, chứ chẳng có ý xấu xa gì. Đàn bà nói nhiều, đàn ông nên cảm thấy vui - Ảnh minh họa: Internet Hôm qua anh đi dự tiệc chúc mừng người bạn mới lên chức nên về hơi khuya. Chị gọi điện thoại giục về sớm nhưng đến nửa đêm anh mới về đến nhà. Sáng ra, chị cằn nhằn chuyện anh về trễ.

Nhưng thay vì nhận sai thì anh lại cảm thấy khó chịu trước những gì chị nói. Thậm chí còn nổi đóa với chị vì cứ nghe càm ràm mãi. Anh bảo đàn ông phải có mối quan hệ, phải biết giao tế. Còn đàn bà chỉ ở nhà có biết gì đâu mà phán xét, hoạnh họe chồng. Phụ nữ càng thương chồng càng nói nhiều - Ảnh minh họa: Internet Nghe chồng trách, chị nước mắt ngắn dài. Chị nói nhiều chẳng qua là muốn anh thay đổi, muốn anh chú ý đến sức khỏe của mình hơn. Chứ ngày nào cũng nhậu nhẹt khuya như vậy, đến khi đổ bệnh nằm ra đó thì chỉ có vợ con khổ sở. Đàn ông nên nhớ, khi giàu sang, khỏe mạnh thì còn bạn bè. Còn khi ốm đau, thất bại rồi thì chẳng ai ngó ngàng, chỉ có vợ nai lưng gánh vác.

Phụ nữ nói nhiều, gia đình có phúc, chồng thành đạt - Ảnh minh họa: Internet Khi đó cánh mày râu mới hiểu vì sao vợ thích nói nhiều. Họ muốn chồng về sớm, không nhậu nhẹt vì lo cho sức khỏe của chồng. Chứ chẳng có người vợ nào vô lý đến mức luôn muốn giữ chồng bên mình 24/24. Họ càm ràm chuyện chồng vứt đồ lung tung, bừa bộn vì muốn tập cho chồng thói quen tốt chứ không phải muốn hạ thấp danh dự của chồng. Miệng nói nhiều nhưng tâm phụ nữ lành lắm, đàn ông đừng sợ - Ảnh minh họa: Internet Đàn bà miệng nói nhiều vậy thôi chứ tâm họ lành lắm, chẳng có ý xấu. Họ nói để chồng biết sai mà thay đổi. Vì thế, đàn ông nên trân trọng người vợ nói nhiều.

Phụ nữ muốn ăn ngon mặc đẹp, không lo toan thì phải biết PHŨ khi cần và BỎ khi chán Ngày nay phụ nữ chẳng cần phải lệ thuộc vào đàn ông. Chẳng còn cái suy nghĩ phụ nữ lấy chồng mới hạnh phúc. Bởi người bản lĩnh sẽ tự biết cách để biến mình trở thành công chúa mà không cần đến hoàng tử.

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