Gửi những người phụ nữ đang bị tổn thương: Đời càng quật em ngã, em càng phải mạnh mẽ

Tâm sự gia đình 14/06/2019 15:28

Những người phụ nữ đang chịu tổn thương ơi, cuộc đời này không vì em là phụ nữ mà nương tay. Cuộc đời này không vì em yếu mềm mà giơ cao đánh khẽ. Vì vậy ngã ở chỗ nào thì đứng lên ở chỗ đó và phải mạnh mẽ gấp trăm lần.

Có những ngày tâm trạng sẽ rơi xuống đáy nhưng không có cách nào để gượng dậy. Có những thời điểm mọi việc tồi tệ ập đến cùng lúc khiến chẳng ai có đủ sức để chống chọi. Tuy nhiên đời càng muốn quật em ngã, em càng phải đứng dậy mạnh mẽ mà trưởng thành, phụ nữ ơi!

Gửi những người phụ nữ đang bị tổn thương: Đời càng quật em ngã, em càng phải mạnh mẽ - Ảnh 1
Phụ nữ mạnh mẽ mới mong hạnh phúc - Ảnh minh họa: Internet

Tôi năm nay 35 tuổi, đã trải qua hai đời chồng và phải một mình nuôi con. Sau mỗi cuộc hôn nhân, tôi có cảm giác như mình đã hoàn toàn chết đi. Niềm tin, sự tin yêu, chẳng còn gì để tôi có động lực tiếp tục.

Tôi thường than thân trách phận rằng tại sao mình lại khổ sở như vậy. Tôi không làm chuyện xấu xa, cũng chẳng sân si, ganh ghét hay đố kỵ với ai bao giờ. Vậy tại sao số phận lại trêu đùa tôi nhiều đến thế? Nhưng sau tất cả, tôi nhận ra phụ nữ muốn trở thành nữ hoàng, muốn ngồi trên ngai cao nhất thì phải học cách mạnh mẽ và trưởng thành.

Gửi những người phụ nữ đang bị tổn thương: Đời càng quật em ngã, em càng phải mạnh mẽ - Ảnh 2
Phụ nữ càng tổn thương càng trưởng thành - Ảnh minh họa: Internet

Con người không ai tự dưng sinh ra đã mạnh mẽ. Phải qua quá trình bầm dập với đời mới mong nhận lại trái ngọt. Muốn trưởng thành, chắc chắn bạn phải nếm trải không ít chông gai. Muốn hạnh phúc thì phải biết mùi cay đắng.

Tôi không nói những người sinh ra đã ở vạch xuất phát. Bởi số của họ đã được định sẵn ngồi mát ăn bát vàng. Còn những người phụ nữ sinh ra trong gia đình bình thường thì phải nỗ lực gấp trăm lần. Thay vì ngồi đó than thân, trách phận tại sao mình không có được cuộc sống như cô này, cô kia thì hãy tự thay đổi bản thân trước đã.

Gửi những người phụ nữ đang bị tổn thương: Đời càng quật em ngã, em càng phải mạnh mẽ - Ảnh 3
Cuộc đời phụ nữ như đóa hoa, hãy nở rực rỡ, xinh đẹp nhất - Ảnh minh họa: Internet

Những người phụ nữ đang chịu tổn thương ơi, cuộc đời này không vì em là phụ nữ mà nương tay. Cuộc đời này không vì em yếu mềm mà giơ cao đánh khẽ. Vì vậy ngã ở chỗ nào thì đứng lên ở chỗ đó và phải mạnh mẽ gấp trăm lần.

Sóng gió có quật đến mềm oặt người, em cũng phải mạnh mẽ đứng dậy để đối mặt. Đời người sẽ có giai đoạn khó khăn và hạnh phúc. Đi qua bão giông rồi nắng ấm sẽ đến. Chẳng ai dầm mãi một cơn mưa và cũng chẳng ai tắm nắng mỗi ngày. Có khó khăn rồi mới có hạnh phúc.

Gửi những người phụ nữ đang bị tổn thương: Đời càng quật em ngã, em càng phải mạnh mẽ - Ảnh 4
Dù có khổ đến mấy, phụ nữ cũng hãy mạnh mẽ vượt qua - Ảnh minh họa: Internet

Vì vậy hãy kiên nhẫn chờ đợi, mọi chuyện tốt đẹp sẽ đến. Đừng than khổ, đừng vì mệt mỏi mà chùn bước, hãy đứng lên và bước tiếp trên con đường mà mình đã chọn.

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