Thực tế là ngay cả đàn ông yêu thương vợ vẫn có thể ngoại tình, vì thói ham mê của lạ. Phụ nữ lại khác, họ ngoại tình khi cảm thấy bế tắc trong cuộc hôn nhân hiện tại. Chỉ khi thấy cô đơn, mệt mỏi khi bên cạnh chồng, phụ nữ mới tìm đến ngoại tình. Có nhiều nguyên nhân khiến phụ nữ ngoại tình, nhưng đâu là lý do đáng để cảm thông?

Tuyệt vọng với thực tại

Một trong những lý do khởi nguồn cho một cuộc ngoại tình ở phụ nữ là cảm giác tuyệt vọng. Họ tuyệt vọng với cuộc hôn nhân hiện tại. Khi đàn ông không cho phụ nữ đủ cảm giác an toàn trong hôn nhân, họ thường tìm một người khác để lắng nghe và thấu hiểu. Vì phụ nữ luôn có nhu cầu được sẻ chia nhiều hơn đàn ông. Dần dà, người đàn ông xa lạ có thể đem đến cảm giác an toàn, họ sẽ dễ ngã vào lòng anh ta lúc nào không hay.