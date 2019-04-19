Có những sự thật mà chúng ta vẫn chưa biết hết về những người phụ nữ ngoại tình. Ví dụ như phụ nữ kiếm tiền nhiều dễ ngoại tình hơn, hay phụ nữ khi ngoại tình sẽ khó ai biết hơn đàn ông...

Phụ nữ ngoại tình cũng nhiều như đàn ông Sự thật là đàn ông ngoại tình thường dễ biết hơn phụ nữ ngoại tình. Nhiều người vợ sẵn sàng phanh phui cuộc ngoại tình của chồng vì nỗi đau quá lớn. Nhưng cũng không ít người chồng giấu nhẹm chuyện vợ ngoại tình vì tự trọng và sĩ diện của bản thân. Tỷ lệ đàn ông và phụ nữ ngoại tình không chênh lệch nhau nhiều, thậm chí tỷ lệ phụ nữ ngoại tình còn gia tăng nhanh hơn. Điều này chứng minh rằng càng có nhiều phụ nữ không hạnh phúc trong hôn nhân, và cũng có thể ngoại tình như đàn ông. Phụ nữ có thu nhập cao có khả năng ngoại tình nhiều hơn Đàn ông có tiền dễ sinh hư, phụ nữ có tiền cũng không là ngoại lệ - Ảnh minh họa: Internet Đàn ông có tiền dễ sinh hư, phụ nữ có tiền cũng không là ngoại lệ. Khi phụ nữ kiếm được nhiều tiền, họ biết chăm chút bản thân nhiều hơn, xinh đẹp và có hiểu biết hơn. Cũng vì thế, phụ nữ dễ bị cám dỗ từ bên ngoài hơn.

Và không ít phụ nữ có thu nhập cao không tìm được tiếng nói chung với người chồng có thu nhập kém hơn. Khi không tìm được sự thấu hiểu từ chồng, họ sẽ muốn tìm một người khác để chia sẻ và cảm thông. Phụ nữ bị xem thường, phản bội trong hôn nhân dễ ngoại tình hơn Khi phụ nữ không được chồng tôn trọng, bị phản bội, suy nghĩ phải chứng minh bản thân có giá trị khiến phụ nữ muốn ngoại tình. Họ tìm đến bạn tình như để trả thù chồng, để có bằng chứng rằng họ vẫn thu hút, quyến rũ và có thể phản bội chồng khi họ muốn. Và hầu hết những người phụ nữ này khi ngoại tình và tìm được người đối đãi tốt với họ, họ có thể sẽ không muốn trở về nhà.

Khi phụ nữ không được chồng tôn trọng, bị phản bội, suy nghĩ phải chứng minh bản thân có giá trị khiến phụ nữ muốn ngoại tình - Ảnh minh họa: Internet Phụ nữ ngoại tình để được thỏa mãn về tinh thần nhiều hơn về thể xác Phần lớn phụ nữ ngoại tình để tìm một người bầu bạn, thấu hiểu và yêu thương. Khác với đàn ông, phụ nữ ngoại tình để thỏa mãn về tinh thần, hơn là về thể xác. Vì họ không được chồng quan tâm, yêu thương như mong muốn. Bởi thế, khi phụ nữ ngoại tình sẽ khó dứt hơn đàn ông. Phụ nữ có thể ngoại tình trong một thời gian dài mà không ai hay biết Khi phụ nữ ngoại tình sẽ khó phát hiện hơn đàn ông. Vì phụ nữ thường để ý tiểu tiết hơn đàn ông, họ cũng không có sự thay đổi nhiều về việc tiêu xài tiền khi ngoại tình như đàn ông. Hơn hết, phụ nữ ngoại tình giỏi xóa dấu vết hơn đàn ông. Họ cũng không dễ bị phát hiện khi được nhân tình giấu diếm cùng. Bởi đa số đàn ông không muốn bị phát hiện ngoại tình với phụ nữ có gia đình. Khi phụ nữ ngoại tình sẽ khó phát hiện hơn đàn ông - Ảnh minh họa: Internet Phụ nữ có thể bỏ gia đình nếu có cơ hội đến với nhân tình Đàn ông khó bỏ vợ khi ngoại tình, cũng như việc phụ nữ khó bỏ nhân tình khi ngoại tình. Đàn ông ngoại tình khó tìm được người nào tốt như vợ. Phụ nữ ngoại tình lại có thể nhìn thấy được người đối đãi với mình tốt hơn chồng. Vì căn cản đàn ông ngoại tình vì ham muốn, tham lam nhiều hơn, phụ nữ ngoại tình để tìm kiếm người sẻ chia, yêu thương nhiều hơn. Khi đàn ông không còn có thể tham lam, họ đương nhiên sẽ tìm về người vợ tảo tần của mình. Khi phụ nữ thấy được hy vọng hạnh phúc ở một người khác ngoài chồng, họ sẽ không muốn quay về cuộc hôn nhân không còn hạnh phúc. Nhưng suy cho cùng, đàn ông ngoại tình có thể được thứ tha, còn phụ nữ ngoại tình bao giờ cũng thua thiệt. Vì ham muốn của đàn ông ngoại tình có thể được chấp nhận, còn đức hạnh, phẩm giá của một người phụ nữ ngoại tình không bao giờ được chấp nhận. Bởi thế, phụ nữ đã ngoại tình rồi thì không bao giờ hạnh phúc được!

5 lý do phụ nữ ngoại tình khó bị phát hiện hơn đàn ông Sự thật là đàn ông bị lên án ngoại tình nhiều hơn phụ nữ, dù tỷ lệ ngoại tình giữa đàn ông và phụ nữ không chênh lệch nhiều. Cũng vì phụ nữ thường ngoại tình khó bị phát hiện hơn đàn ông bởi những lý do này.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/nhung-su-that-ve-phu-nu-ngoai-tinh-322213.html