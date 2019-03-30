Sự thật là đàn ông bị lên án ngoại tình nhiều hơn phụ nữ, dù tỷ lệ ngoại tình giữa đàn ông và phụ nữ không chênh lệch nhiều. Cũng vì phụ nữ thường ngoại tình khó bị phát hiện hơn đàn ông bởi những lý do này.

Phụ nữ dù ngoại tình vẫn làm tốt vai trò trong gia đình Không ít phụ nữ ngoại tình và vẫn muốn giữ gia đình. Họ ngoại tình như một cách để giải tỏa bản thân, về cả tình cảm và tình dục. Từ đó, họ đem nguồn năng lượng, sự mới mẻ về cho gia đình và chồng. Dù ngoại tình nhưng họ vẫn dành thời gian làm việc nhà, chăm sóc con cái. Sự khác biệt giữa đàn ông và phụ nữ ngoại tình chính là ở một người vợ ngoại tình bạn không bao giờ thấy họ tắc trách với gia đình. Vì phụ nữ dù ngoại tình vẫn nghĩ về con cái nhiều hơn đàn ông. Đây cũng là lý do khó để phát hiện phụ nữ ngoại tình nhất. Sự khác biệt giữa đàn ông và phụ nữ ngoại tình chính là ở một người vợ ngoại tình bạn không bao giờ thấy họ tắc trách với gia đình - Ảnh minh họa: Internet Khi phụ nữ ngoại tình, nhân tình sẽ giữ bí mật cho họ Khi đàn ông ngoại tình, họ bị bạn tình đòi hỏi danh phận, tương lai. Thậm chí có nhiều cô nhân tình sẵn sàng tìm cách phá nát gia đình của đàn ông, lật tẩy họ nếu không được đáp ứng. Nhưng khi phụ nữ ngoại tình, người tình sẽ chủ động giúp họ giữ bí mật. Với những người đàn ông ngoại tình với phụ nữ có gia đình, điều họ muốn nhất là thể xác, chứ không phải là một người vợ từng phản bội chồng.

Phụ nữ nhạy cảm, dễ nhận ra nếu chồng nghi ngờ Phụ nữ đã ngoại tình rồi thì còn khôn khéo hơn cả đàn ông. Vì phụ nữ thường để ý đến những chi tiết nhỏ nên trong mọi hành động họ đều rất cẩn thận. Từ lời nói hành động với chồng, hay chút cảm xúc nghi ngờ của chồng họ đều có thể nhận ra. Và chính vì họ dễ nhận ra sự khác biệt ở chồng nên họ càng nhanh chóng thay đổi để che giấu cuộc tình vụng trộm của mình. Phụ nữ đã ngoại tình rồi thì còn khôn khéo hơn cả đàn ông - Ảnh minh họa: Internet Phụ nữ ít khi có hoạt động mờ ám trong tiền bạc khi ngoại tình Khi đàn ông ngoại tình, dễ phát hiện nhất là xem cách họ tiêu tiền có minh bạch không. Vì họ phải chi tiền cho nhân tình, chiều chuộng cô ta bằng tiền bạc. Nhưng khi phụ nữ ngoại tình, họ ít khi chi tiền cho nhân tình. Dù là trong cuộc tình vụng trộm thì việc chi trả cũng là do đàn ông. Bởi thế, rất khó để phát hiện phụ nữ ngoại tình qua việc họ chi tiêu hằng ngày.

Phụ nữ thường có nhiều cách để che giấu chuyện vụng trộm Đàn ông ngoại tình thường có những dấu vết mà họ không tẩy xóa ngay được, như vết son, mùi nước hoa của phụ nữ lạ. Nhưng phụ nữ khi ngoại tình, dù có những vết bầm từ cuộc tình vụng trộm thì họ vẫn có cách để xóa đi nhanh chóng. Họ có thể dùng những chất tẩy tế bào chế, kem dưỡng, làm mờ bằng kem nền, phấn… Đàn ông từ đó cũng dễ bị đánh lừa hơn khi phụ nữ che đậy khéo léo dấu vết như thế. Phụ nữ khi ngoại tình, dù có những vết bầm từ cuộc tình vụng trộm thì họ vẫn có cách để xóa đi nhanh chóng - Ảnh minh họa: Internet Nhưng nếu đã ngoại tình, ở phụ nữ luôn có những điểm “lạ” nếu đàn ông để tâm đến vợ nhiều... Một người phụ nữ ngoại tình, căn bản là đã có sự thay đổi trong lòng. Đàn ông ngoại tình có thể chỉ vì ham muốn thể xác, nhưng phụ nữ ngoại tình sẽ vì một niềm vui thật sự. Bởi thế, nếu chồng từ trước đến nay đều vô tâm với vợ thì không bao giờ nhận ra sự bất thường trong tâm trạng của phụ nữ ngoại tình. Vì khi ngoại tình, từng ánh mắt, nụ cười và cảm xúc của họ đều thay đổi rõ ràng. Cũng vì vậy mà người ta mới nói đàn ông đã vô tâm rồi thì dù phụ nữ có ngày bỏ đi ngoại tình các anh cũng khó nhận ra. Bởi thế, đàn ông không muốn có ngày mất vợ, thì tốt nhất nên để ý đến người phụ nữ cạnh bên. Vì sự thật là không phải chỉ đàn ông biết ngoại tình mà phụ nữ cũng thế!

Liệu đàn bà ngoại tình có còn yêu chồng? Đàn bà không nghĩ ngoại tình là một trò chơi. Đàn ông có thể dành cho nhân tình một góc nhỏ trong tim, còn đàn bà sẵn sàng dành cả trái tim cho nhân tình để được yêu thương. Họ ngoại tình vì muốn yêu hơn là muốn bất cứ điều gì khác.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/5-ly-do-phu-nu-ngoai-tinh-kho-bi-phat-hien-hon-dan-ong-320038.html