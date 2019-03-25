Liệu đàn bà ngoại tình có còn yêu chồng?

Phụ nữ yêu 25/03/2019 05:30

Đàn bà không nghĩ ngoại tình là một trò chơi. Đàn ông có thể dành cho nhân tình một góc nhỏ trong tim, còn đàn bà sẵn sàng dành cả trái tim cho nhân tình để được yêu thương. Họ ngoại tình vì muốn yêu hơn là muốn bất cứ điều gì khác.

Người ta hay nói, đàn ông ngoại tình vì tình dục, đàn bà ngoại tình vì tình cảm. Với một người đàn bà ngoại tình, liệu họ có còn yêu chồng?

Đàn ông ngoại tình chưa chắc bỏ vợ, đàn bà ngoại tình thì hầu như đều muốn bỏ chồng.

Đàn ông thường sống theo lý trí, đàn bà lại sống dựa trên cảm xúc. Cứ 10 người đàn ông ngoại tình thì có 1 người bỏ vợ. Còn 10 người đàn bà ngoại tình thì cả 10 đều không muốn trở về với chồng.

Bởi đàn bà chỉ ngoại tình vì họ thiếu thốn tình cảm từ chồng, vì họ quá khổ tâm khi bên chồng. Họ từng cam chịu vì nghĩ rằng, chồng không thể cho họ hạnh phúc thì họ chỉ có thể chấp nhận cả đời. Nhưng đến khi đàn bà tìm được người yêu thương họ hơn chồng, họ mới nhận ra, hóa ra vẫn còn nhiều người có thể cho họ niềm tin và hy vọng, họ vẫn có thể hạnh phúc với một người đàn ông khác ngoài chồng.

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10 người đàn bà ngoại tình thì cả 10 đều không muốn trở về với chồng - Ảnh minh họa: Internet

Còn đàn ông ngoại tình chưa chắc vì không được yêu thương. Không ít đàn ông ngoại tình dù có vợ hiền con ngoan. Điều họ tìm kiếm ở một người phụ nữ khác là cảm giác phiêu lưu mới mẻ. Để đến một lúc, họ mới nhận ra mới lạ thì đầy, mà chẳng ai chân thành và tuyệt vời được như vợ.

Và dù rằng đàn ông có ngoại tình thì họ cũng không muốn bỏ vợ. Đàn ông dù có lạc đường đến đâu cũng đầy lý trí để không đánh mất gia đình, vuột khỏi tay người phụ nữ tốt với họ nhất là vợ. Đó có thể là sự tham lam, cũng có thể là sự khôn ngoan của đàn ông.

Nhưng phụ nữ khi ngoại tình sẽ đánh mất hoàn toàn lý trí. Họ ngoại tình bằng trái tim muốn yêu thương và đòi hỏi được hạnh phúc. Đã không yêu bằng lý trí thì đàn bà khi ngoại tình sẵn sàng bỏ gia đình để chạy theo điều mình muốn.

Khi đàn bà ngoại tình, suy nghĩ của họ hoàn toàn khác đàn ông

Đàn bà ngoại tình có còn yêu chồng? Chắc là không, phần lớn là như thế. Đàn ông ngoại tình đánh mất gia đình, đàn bà ngoại tình đánh mất trái tim. Đàn bà không ngoại tình để chơi đùa, đàn bà ngoại tình để tìm tình yêu, để bù lắp vào những gì họ thiếu thốn khi bên cạnh chồng.

Liệu đàn bà ngoại tình có còn yêu chồng? - Ảnh 2
Đàn bà không ngoại tình để chơi đùa, đàn bà ngoại tình để tìm tình yêu, để bù lắp vào những gì họ thiếu thốn khi bên cạnh chồng - Ảnh minh họa: Internet

Bởi trước khi là một kẻ ngoại tình, đàn bà đều từng là những người phụ nữ yêu thương và hy sinh không tiếc vì gia đình. Họ sẵn sàng hy sinh mọi thứ để đổi lại sự trân trọng từ chồng. Để đi đến bước bỏ cả gia đình, cái tôi, thậm chí là sự nghiệp, để đến với một người đàn ông khác, đàn bà chắc hẳn đã đau khổ đủ nhiều để làm điều bản thân chưa từng muốn.

Không như đàn ông, đàn bà không nghĩ ngoại tình là một trò chơi. Đàn ông có thể dành cho nhân tình một góc nhỏ trong tim, còn đàn bà sẵn sàng dành cả trái tim cho nhân tình để được yêu thương. Đàn bà dù là ngoại tình cũng đều rõ ràng với tình cảm của mình. Họ ngoại tình vì muốn yêu hơn là muốn bất cứ điều gì khác.

Dù vậy, đàn bà ngoại tình cũng là một người mẹ. Họ sống vì con nhiều hơn đàn ông. Đàn ông ngoại tình có thể bỏ con khi ly hôn, nhưng đàn bà ngoại tình thì không bao giờ muốn bỏ con dù có bỏ chồng.

Đàn bà ngoại tình chỉ để được yêu thương...

Liệu đàn bà ngoại tình có còn yêu chồng? - Ảnh 3
Đàn ông cạn tâm, đàn bà rồi sẽ ngoại tình... - Ảnh minh họa: Internet

Sẽ không người đàn bà nào muốn chọn cách được yêu thương nhiều tội lỗi như ngoại tình. Điều đàn bà cần luôn chỉ là một người chồng có tâm với họ suốt năm tháng bên nhau. Đàn ông có tâm, đàn bà sẽ có tình. Đàn ông cạn tâm, đàn bà rồi sẽ ngoại tình...

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Đàn bà lấy chồng chỉ rời bỏ gia đình khi họ không tìm được nguồn sống bên chồng. Đàn bà chỉ dám ngoại tình khi họ không còn đủ can đảm để sống mòn trong hôn nhân thêm nữa…

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