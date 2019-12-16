9 hành động chứng tỏ anh ấy là một người đàn ông đích thực

Phụ nữ yêu 16/12/2019 05:14

Liệu người đàn ông có yêu bạn thật lòng, anh ấy có phải một người đàn ông đích thực, tử tế và chân thành? 9 hành động này sẽ chứng minh anh ấy xứng đáng để bạn chọn!

9 hành động chứng tỏ anh ấy là một người đàn ông đích thực, cho bạn hãnh diện, làm chỗ dựa để bạn an tâm cả đời.

Anh ấy luôn giữ cửa cho bạn

Một người đàn ông lịch lãm từ trong cốt cách sẽ có những thói quen tử tế và dịu dàng với tất cả mọi người, đặc biệt là nữ giới. Mỗi khi ra ngoài, anh ấy luôn là người giữ cửa hay kéo ghế cho bạn khi bước vào nhà hàng. Đây không chỉ là hành động lịch thiệp của một người đàn ông trưởng thành, mà còn thể hiện sự trân trọng, chở che của anh ấy dành cho bạn.

Nếu đã hứa thì nhất định sẽ giữ lời

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Một người đàn ông đích thực luôn giữ lời hứa - Ảnh minh họa: Internet

Đàn ông không đáng tin nhất chính là nói thì quá ngọt ngào mà lại chưa từng làm được. Hay những câu biện hộ như “Anh bận quá” cũng chỉ có ở những người đàn ông không có trách nhiệm. Một người đàn ông tốt chính là không hứa thì thôi, đã hứa thì nhất định phải làm được. Đàn ông đã yêu thì luôn có thời gian cho người phụ nữ của mình. Dù bận rộn thế nào anh ấy cũng chắc chắn có thời gian, vì càng say mê sẽ càng ưu tiên bạn trên hết.

Không đùa cợt trong tình cảm

Một người đàn ông đích thực luôn rõ ràng và nghiêm túc trong tình cảm. Yêu hay không đều dứt khoát, yêu rồi thì chỉ có nghiêm túc chứ không đùa cợt. Vì với anh ấy, tình yêu là điều đáng trân trọng, chân thành nhất định không thể thiếu. Anh ấy hiểu rõ trái tim mình có ai, và khi đã yêu thì một lòng một dạ với duy nhất một người. Bởi thế, kiểu đàn ông này khi yêu thì chân thành chung thủy, khi hết yêu cũng dứt khoát rạch ròi.

Đối đãi tốt với người thân của bạn

Nếu đang yêu, anh ấy sẽ muốn gặp gia đình bạn. Vì nghiêm túc nghĩ đến tương lai nên muốn trở thành một phần trong gia đình bạn. Nếu anh ấy đã lấy bạn thì sẽ đối đãi tốt nhất với người thân của bạn. Vì đã cưới nhau, anh ấy xem bạn là người thân, nên gia đình bạn cũng là người thân của anh ấy. Đàn ông càng tử tế sẽ càng đối xử chân thành với gia đình của bạn.

Không ngại công khai những hành động quan tâm đến bạn

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Ai cũng dễ dàng nhìn thấy ánh mắt anh ấy nhìn bạn dịu dàng và đầy yêu thương thế nào -Ảnh minh họa: Internet

Nếu mặt bạn dính bẩn, anh ấy sẽ làm sạch giúp bạn, môi bạn dính son anh ấy sẽ lau cho bạn. Anh ấy cũng không ngại vuốt tóc hay má của bạn nếu cả hai ở chỗ đông người. Ai cũng dễ dàng nhìn thấy ánh mắt anh ấy nhìn bạn dịu dàng và đầy yêu thương thế nào. Những cử chỉ này không thể giả vờ, chỉ có thể lý giải rằng anh ấy thật lòng yêu thương bạn, nên vô thức hành động như thế.

Luôn muốn biết bạn đã về nhà an toàn chưa

Dù còn hẹn hò hay đã lấy nhau, anh ấy vẫn muốn chắc chắn rằng bạn đã về nhà an toàn chưa. Anh ấy đưa bạn về tận nhà, hoặc đi xa cũng sẽ nhắn tin hỏi bạn đã về an toàn chưa. Đây đều là vì anh ấy yêu thương bạn, nên càng quan tâm sự an toàn của bạn.

Đưa áo khoác cho bạn khi trời lạnh

Đây là cử chỉ quan tâm khá lãng mạn của đàn ông. Nhưng đây cũng là cách đàn ông vô thức thể hiện sự yêu thương, để tâm đến người phụ nữ của mình. Chỉ khi thật sự quan tâm đến sức khỏe của bạn, anh ấy mới thể hiện được thế.

Sẵn sàng giúp đỡ bạn khi gặp khó khăn

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Dù là trong tình huống tối tệ, ngượng ngùng, hay khó khăn nhất, anh ấy cũng đều xuất hiện để bảo vệ bạ - Ảnh minh họa: Internet

Dù là trong tình huống tối tệ, ngượng ngùng, hay khó khăn nhất, anh ấy cũng đều xuất hiện để bảo vệ bạn. Ngay cả khi bạn làm sai, anh ấy cũng không để bạn cảm thấy một mình cô đơn. Anh ấy sẽ cho bạn cảm giác luôn có một người bên cạnh bạn, cùng bạn vượt qua mọi chuyện.

Tôn trọng ý kiến của bạn

Một người đàn ông đích thực luôn tôn trọng bạn. Bạn có thể thấy điều này khi cả hai cãi nhau, anh ấy không bao giờ dùng từ ngữ hay hành động thiếu tôn trọng với bạn. Trong cuộc sống, những gì thuộc về cá tính, quan điểm sống của bạn, anh ấy cũng không có ý muốn thay đổi. Với đàn ông, tình yêu càng lớn thì sự tôn trọng lại càng rõ ràng.

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