6 điều cốt lõi phụ nữ càng ưu tú càng phải nắm chắc

Phụ nữ khôn tìm cảm giác an toàn ở tiền, chứ không phải ở đàn ông - Ảnh minh họa: Internet

Bạn có thể thất tình, ly hôn nhưng nhất định phải kiếm được tiền. Người ta sẽ không chê bai bạn đánh mất tình yêu, nhưng sẽ xem thường nếu bạn không tự nuôi sống được mình. Nếu bạn không có tình yêu hay đàn ông, thì tiền cũng có thể giúp bạn bớt cô đơn. Tiền không mua được hạnh phúc, nhưng nếu không có tiền bạn chẳng mơ được hạnh phúc. Tiền không dễ kiếm như đàn ông, nhưng tiền không dễ bỏ đi như đàn ông.

Phụ nữ cần cảm giác an toàn, từ tiền hoặc từ đàn ông. Nhưng bạn không thể biết lúc nào đàn ông sẽ rời đi, còn tiền đã trong túi của bạn thì mãi mãi thuộc về bạn. Bởi thế, so với đàn ông, thì tiền vẫn an toàn với phụ nữ hơn.