12 mẹo yêu đương đỉnh cao của phụ nữ khôn

1. Phụ nữ có thể yêu đàn ông giàu, mong muốn có một tấm chồng giỏi giang. Nhưng nhất định phải nhớ, bạn như loài chim với đôi cánh có thể bay. Đừng tìm đến đàn ông như cần một cành cây để đậu cả đời.

3. Tình yêu sẽ cho phụ nữ niềm tin và sức mạnh. Cũng giống như tiền bạc, đam mê và độc lập, tình yêu là một phần của cuộc sống. Có tình yêu để cuộc sống của bạn vẹn toàn hơn. Và nếu thiếu tình yêu thì cũng không có nghĩa cuộc sống của bạn kết thúc.

2. Bạn yêu bao nhiêu lần, trong bao lâu không quan trọng bằng việc khi yêu bạn có được những gì, hay tình yêu biến đổi bạn thế nào. Tình yêu chỉ nên là trang sức khiến phụ nữ xinh đẹp, làm trái tim phụ nữ giàu có hơn, giúp phụ nữ hoàn thiện bản thân hơn.

Phụ nữ khôn luôn có 12 mẹo yêu đương thông minh để không dễ dàng bị đàn ông tổn thương - Ảnh minh họa: Internet

4. Một người đàn bà thông minh không bao giờ cho đi những thứ bản thân không thể có được lần hai, là tình dục, thời gian và lòng tin. Đừng đặt mình vào thế yếu, dễ đau lòng và mất mát.

5. Đừng lên giường với người đàn ông mà bạn còn chưa rõ anh ta là người thế nào. Chuyện ấy chỉ nên đến khi cả hai đã hiểu nhau đủ nhiều, ít nhất là sau 4 lần hẹn hò. Quy tắc này còn thể hiện với đàn ông rằng bạn không dễ dãi.

6. Bạn nhất định phải có những nguyên tắc riêng khi yêu. Không hẳn là phải so đo tính toán cho đi và nhận lại. Nhưng phải chắc chắn rằng bạn luôn hãnh diện với tấm lòng chân tình nhất của mình. Và từ đó, bạn có quyền đòi hỏi sự chân thành từ đối phương. Để đến một lúc người ấy khiến bạn thất vọng, bạn cũng không hối tiếc mà kết thúc.

7. Khi yêu, phụ nữ luôn phải giữ nguyên tắc 3 - 7. Cho đi 7 phần, để lại 3 phần. Đừng bao giờ yêu ai quá nhiều, cũng đừng bao giờ hy sinh hết mọi thứ mình có. Muốn thấu hiểu trái tim của một người đàn ông, hãy nhìn vào hành động và lời nói của anh ấy. Khi bạn cho đi 7 phần mình có, thì ít nhất anh ấy cũng phải trả lại 5 hay 6 phần từ trái tim anh ấy.

Phụ nữ khôn không bao giờ cho đi những thứ bản thân không thể có được lần hai, là tình dục, thời gian và lòng tin - Ảnh minh họa: Internet

8. Đến một độ tuổi, bạn không còn tìm một người đàn ông để yêu, mà là một người chồng để đồng hành. Đó là người có cùng suy nghĩ và hướng đi tương lai với bạn. Nhưng nếu có lúc những điều tương đồng đó đều không còn thì hãy kết thúc. Vì đàn ông luôn sống lý trí và thực tế.

9. Đàn ông một khi đã bước ra khỏi đời bạn thì bằng mọi cách hãy xóa mọi dấu vết của anh ta. Đó chỉ là cách bạn bảo vệ bản thân và cho mình cơ hội để tìm một người xứng đáng hơn.

10. Hãy yêu bản thân trước nhất. Sinh mệnh và cuộc sống của bạn đáng giá hơn bất kì cuộc tình nào. Và chỉ yêu và kết hôn khi bạn thấy hạnh phúc rằng mình được yêu và quý trọng.

11. Người đàn ông phản bội thì không còn là người bạn từng yêu. Bạn có thể luyến tiếc quá khứ nhưng đừng dính dáng với kẻ không tôn trọng bạn. Lãng quên có thể là chuyện tương lai, nhưng dứt tình thì nhất định phải ở hiện tại.

Phụ nữ khôn luôn có tuyệt chiêu thu hút đàn ông - Ảnh minh họa: Internet

12. Phụ nữ khôn luôn có tuyệt chiêu thu hút đàn ông. Phũ đúng lúc, mê hoặc đúng cách, dịu dàng hay dữ dội đúng nơi. Với đàn ông, đàn bà quyến rũ nhất khi là một ẩn số. Bạn có 10 thì chỉ nên để đàn ông biết 5. Bạn chân thành nhưng cũng bí ẩn. Bạn quyến rũ nhưng cũng bất cần. Đàn ông luôn bị cảm giác không thể có hoàn toàn bạn mà say mê. Đó mới là cách giữ đàn ông dễ dàng nhất.