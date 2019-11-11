12 mẹo yêu đương đỉnh cao của phụ nữ khôn

Phụ nữ yêu 11/11/2019 05:23

Phụ nữ khôn không bao giờ dễ dàng cho đi thứ họ không có được lần hai, là tình dục, thời gian và lòng tin. Phụ nữ khôn thì không đặt mình vào thế bị động.

Phụ nữ khôn luôn có 12 mẹo yêu đương thông minh để không dễ dàng bị đàn ông tổn thương.

1. Phụ nữ có thể yêu đàn ông giàu, mong muốn có một tấm chồng giỏi giang. Nhưng nhất định phải nhớ, bạn như loài chim với đôi cánh có thể bay. Đừng tìm đến đàn ông như cần một cành cây để đậu cả đời.

2. Bạn yêu bao nhiêu lần, trong bao lâu không quan trọng bằng việc khi yêu bạn có được những gì, hay tình yêu biến đổi bạn thế nào. Tình yêu chỉ nên là trang sức khiến phụ nữ xinh đẹp, làm trái tim phụ nữ giàu có hơn, giúp phụ nữ hoàn thiện bản thân hơn.

3. Tình yêu sẽ cho phụ nữ niềm tin và sức mạnh. Cũng giống như tiền bạc, đam mê và độc lập, tình yêu là một phần của cuộc sống. Có tình yêu để cuộc sống của bạn vẹn toàn hơn. Và nếu thiếu tình yêu thì cũng không có nghĩa cuộc sống của bạn kết thúc.

phu nu khon 1
Phụ nữ khôn luôn có 12 mẹo yêu đương thông minh để không dễ dàng bị đàn ông tổn thương - Ảnh minh họa: Internet

4. Một người đàn bà thông minh không bao giờ cho đi những thứ bản thân không thể có được lần hai, là tình dục, thời gian và lòng tin. Đừng đặt mình vào thế yếu, dễ đau lòng và mất mát.

5. Đừng lên giường với người đàn ông mà bạn còn chưa rõ anh ta là người thế nào. Chuyện ấy chỉ nên đến khi cả hai đã hiểu nhau đủ nhiều, ít nhất là sau 4 lần hẹn hò. Quy tắc này còn thể hiện với đàn ông rằng bạn không dễ dãi.

6. Bạn nhất định phải có những nguyên tắc riêng khi yêu. Không hẳn là phải so đo tính toán cho đi và nhận lại. Nhưng phải chắc chắn rằng bạn luôn hãnh diện với tấm lòng chân tình nhất của mình. Và từ đó, bạn có quyền đòi hỏi sự chân thành từ đối phương. Để đến một lúc người ấy khiến bạn thất vọng, bạn cũng không hối tiếc mà kết thúc.

7. Khi yêu, phụ nữ luôn phải giữ nguyên tắc 3 - 7. Cho đi 7 phần, để lại 3 phần. Đừng bao giờ yêu ai quá nhiều, cũng đừng bao giờ hy sinh hết mọi thứ mình có. Muốn thấu hiểu trái tim của một người đàn ông, hãy nhìn vào hành động và lời nói của anh ấy. Khi bạn cho đi 7 phần mình có, thì ít nhất anh ấy cũng phải trả lại 5 hay 6 phần từ trái tim anh ấy.

phu nu khon 2
Phụ nữ khôn không bao giờ cho đi những thứ bản thân không thể có được lần hai, là tình dục, thời gian và lòng tin - Ảnh minh họa: Internet

8. Đến một độ tuổi, bạn không còn tìm một người đàn ông để yêu, mà là một người chồng để đồng hành. Đó là người có cùng suy nghĩ và hướng đi tương lai với bạn. Nhưng nếu có lúc những điều tương đồng đó đều không còn thì hãy kết thúc. Vì đàn ông luôn sống lý trí và thực tế.

9. Đàn ông một khi đã bước ra khỏi đời bạn thì bằng mọi cách hãy xóa mọi dấu vết của anh ta. Đó chỉ là cách bạn bảo vệ bản thân và cho mình cơ hội để tìm một người xứng đáng hơn.

10. Hãy yêu bản thân trước nhất. Sinh mệnh và cuộc sống của bạn đáng giá hơn bất kì cuộc tình nào. Và chỉ yêu và kết hôn khi bạn thấy hạnh phúc rằng mình được yêu và quý trọng.

11. Người đàn ông phản bội thì không còn là người bạn từng yêu. Bạn có thể luyến tiếc quá khứ nhưng đừng dính dáng với kẻ không tôn trọng bạn. Lãng quên có thể là chuyện tương lai, nhưng dứt tình thì nhất định phải ở hiện tại.

phu nu khon 3
Phụ nữ khôn luôn có tuyệt chiêu thu hút đàn ông - Ảnh minh họa: Internet

12. Phụ nữ khôn luôn có tuyệt chiêu thu hút đàn ông. Phũ đúng lúc, mê hoặc đúng cách, dịu dàng hay dữ dội đúng nơi. Với đàn ông, đàn bà quyến rũ nhất khi là một ẩn số. Bạn có 10 thì chỉ nên để đàn ông biết 5. Bạn chân thành nhưng cũng bí ẩn. Bạn quyến rũ nhưng cũng bất cần. Đàn ông luôn bị cảm giác không thể có hoàn toàn bạn mà say mê. Đó mới là cách giữ đàn ông dễ dàng nhất.

Đàn bà khôn biết rõ 9 lý do phụ nữ không được tôn trọng

Đàn bà khôn biết rõ 9 lý do phụ nữ không được tôn trọng

Đàn bà khôn ngoan không bao giờ bị đàn ông xem thường, hay không được tôn trọng. Bởi họ luôn biết rõ những lý do khiến bản thân bị hạ giá trị trong mắt người khác.

Xem thêm
Từ khóa:   đàn bà thông minh đàn bà khôn đàn bà thu hút

TIN MỚI NHẤT

Sự thật đằng sau món quà cưới chục cây vàng và bài học đắng ngắt cho cô dâu trẻ

Sự thật đằng sau món quà cưới chục cây vàng và bài học đắng ngắt cho cô dâu trẻ

Tâm sự Eva 1 giờ 14 phút trước
Song hỷ lâm môn: 3 con giáp may mắn TÌNH TIỀN, sự nghiệp thăng hoa, tình duyên viên mãn, Tài Lộc tỏa sáng trong nửa cuối tháng 10 dương lịch

Song hỷ lâm môn: 3 con giáp may mắn TÌNH TIỀN, sự nghiệp thăng hoa, tình duyên viên mãn, Tài Lộc tỏa sáng trong nửa cuối tháng 10 dương lịch

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 44 phút trước
Nỗi lòng người đàn ông vỡ mộng hôn nhân khi phát hiện bản chất thật của cô vợ ngoan hiền

Nỗi lòng người đàn ông vỡ mộng hôn nhân khi phát hiện bản chất thật của cô vợ ngoan hiền

Tâm sự Eva 2 giờ 14 phút trước
Từ ngày 13/10 đến 23/10/2026, 3 con giáp công việc thuận lợi, lương thưởng ‘bùng nổ’ ai cũng phát hờn, tiêu tiền sướng tay

Từ ngày 13/10 đến 23/10/2026, 3 con giáp công việc thuận lợi, lương thưởng ‘bùng nổ’ ai cũng phát hờn, tiêu tiền sướng tay

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 44 phút trước
Màn chạm mặt trớ trêu với người ăn xin giữa đường khiến người trong cuộc đứng hình

Màn chạm mặt trớ trêu với người ăn xin giữa đường khiến người trong cuộc đứng hình

Tâm sự 3 giờ 14 phút trước
Đợi qua 50 ngày tới, 3 con giáp gặp cơ may PHÁT TÀI, tiền bạc dồi dào, thăng tiến ngoạn mục, đếm BẠC sái tay, TIỀN luôn đầy túi

Đợi qua 50 ngày tới, 3 con giáp gặp cơ may PHÁT TÀI, tiền bạc dồi dào, thăng tiến ngoạn mục, đếm BẠC sái tay, TIỀN luôn đầy túi

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 44 phút trước
Đúng 13 ngày tới, cơ hội kiếm tiền tìm đến tận cửa, 3 con giáp được PHÚC TINH soi chiếu, xoay đổi vận mệnh trong phút chốc

Đúng 13 ngày tới, cơ hội kiếm tiền tìm đến tận cửa, 3 con giáp được PHÚC TINH soi chiếu, xoay đổi vận mệnh trong phút chốc

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 37 phút trước
Tắm thuốc nam không rõ nguồn gốc, da toàn thân tổn thương nặng

Tắm thuốc nam không rõ nguồn gốc, da toàn thân tổn thương nặng

Tin y tế 5 giờ 24 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Ba 13/10/2026, Thần Tài phát lộc mọi nhà, 3 con giáp vận trình hanh thông như 'chuột sa chĩnh gạo', vận kim tiền bủa vây, hưởng trọn vinh hoa phú quý, chính thức thoát nghèo

Đúng ngày mai, thứ Ba 13/10/2026, Thần Tài phát lộc mọi nhà, 3 con giáp vận trình hanh thông như 'chuột sa chĩnh gạo', vận kim tiền bủa vây, hưởng trọn vinh hoa phú quý, chính thức thoát nghèo

Tâm linh - Tử vi 5 giờ 44 phút trước
Tử vi thứ Ba 13/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ ăn sung mặc sướng, tiền bạc tiêu xài phủ phê, Mão - Thìn tài lộc dễ mất mát, đề phòng tiểu nhân lừa gạt

Tử vi thứ Ba 13/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ ăn sung mặc sướng, tiền bạc tiêu xài phủ phê, Mão - Thìn tài lộc dễ mất mát, đề phòng tiểu nhân lừa gạt

Tâm linh - Tử vi 5 giờ 45 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Đúng hôm nay, thứ 2 ngày 12/10/2026, 3 con giáp gặp cơ may phát tài, TIỀN BẠC DỒI DÀO, thăng tiến ngoạn mục, đếm BẠC VÀNG sái tay

Đúng hôm nay, thứ 2 ngày 12/10/2026, 3 con giáp gặp cơ may phát tài, TIỀN BẠC DỒI DÀO, thăng tiến ngoạn mục, đếm BẠC VÀNG sái tay

Tử vi thứ Ba 13/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ ăn sung mặc sướng, tiền bạc tiêu xài phủ phê, Mão - Thìn tài lộc dễ mất mát, đề phòng tiểu nhân lừa gạt

Tử vi thứ Ba 13/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ ăn sung mặc sướng, tiền bạc tiêu xài phủ phê, Mão - Thìn tài lộc dễ mất mát, đề phòng tiểu nhân lừa gạt

Đúng 20h hôm nay, ngày 12/10/2026, 3 con giáp được Thần Phật phù hộ lại có quý nhân giúp sức, thỉnh tài rước lộc về nhà, cả tiền và tình đều viên mãn

Đúng 20h hôm nay, ngày 12/10/2026, 3 con giáp được Thần Phật phù hộ lại có quý nhân giúp sức, thỉnh tài rước lộc về nhà, cả tiền và tình đều viên mãn

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Ghen tuông đến mức nào có thể trở thành bạo lực?

Ghen tuông đến mức nào có thể trở thành bạo lực?

Mảnh thủy tinh sắc nhọn mang tên "Tình Yêu không lối thoát"

Mảnh thủy tinh sắc nhọn mang tên "Tình Yêu không lối thoát"

Bản tình ca của những người đã đi qua giông bão

Bản tình ca của những người đã đi qua giông bão

Phụ nữ trung niên càng khôn ngoan càng ít xuất hiện ở 3 kiểu tụ tập này

Phụ nữ trung niên càng khôn ngoan càng ít xuất hiện ở 3 kiểu tụ tập này