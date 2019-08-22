Phụ nữ khôn ngoan và nghệ thuật ứng xử nắm giữ đàn ông

1. Nhất định phải sửa tật ăn nói không chừng mực. Phụ nữ nhất định phải ăn chậm, nói khẽ, từ tốn nhã nhặn trong cư xử.

Đàn ông thường đánh giá cao những người phụ nữ khôn ngoan khéo léo trong cư xử. Đây là những quy tắc đối nhân xử thế phụ nữ nên nằm lòng để luôn được đàn ông tôn trọng.

2. Người khác nhắn tin thì nhất định phải trả lời, dù không muốn cũng phải nói hay để lại vài biểu tượng khéo léo. Không trả lời trong tin nhắn là kiểu phụ nữ thiếu lịch sử nhất, chứ không phải là cao giá hay kiêu hãnh gì.

4. Một người phụ nữ được nhiều người đàn ông thích không nói lên được điều gì. Nhưng một người phụ nữ được những người phụ nữ khác khen ngợi mới thật sự là lợi hại.

Một người phụ nữ khôn ngoan sẽ được những người phụ nữ khác khen ngợi - Ảnh minh họa: Internet

5. Tuyệt đối không được ăn vội, ăn nhiều thức ăn cùng một lúc. Thói quen ăn uống của bạn sẽ để lại ấn tượng trong mắt người khác. Phụ nữ phải ăn chậm, từ tốn, dù chỉ khi có 2 người.

6. Đừng ngắt lời người khác đang nói, đó là hành động thiếu tôn trọng đối phương.

7. Một người phụ nữ thông minh sẽ không bao giờ so sánh người yêu hay chồng với người cũ.

8. Hãy luôn giữ thái độ hòa nhã, dịu dàng trong bất kì trường hợp nào. Không người đàn ông nào có thể yêu một người phụ nữ có tính khí khó chịu, ghê gớm.

9. Tuyệt đối không chê người yêu hay chồng trước mặt người khác, cũng đừng cố gắng “thắng” họ khi cãi vã. Để đàn ông mất mặt trước nhiều người là sai lầm của nhiều phụ nữ. Phụ nữ khiến đàn ông thấy bị thiếu tôn trọng thì chính là đang dần đẩy họ ra xa mình.

Hãy luôn giữ thái độ hòa nhã, dịu dàng trong bất kì trường hợp nào - Ảnh minh họa: Internet

10. Quan hệ với mẹ chồng vốn không thể thân thiết như ruột thịt, nhưng nhất định phải tốt nhất có thể. Mẹ luôn chiếm vị trí không thể thay thế trong lòng đàn ông. Đàn ông dù có yêu vợ đến mấy vẫn dành sự tôn trọng dành cho mẹ. Phụ nữ muốn giữ chồng thì phải biết giữ mối quan hệ với mẹ chồng.

11. Đừng lẳng lơ trước mặt đàn ông, tốt nhất là đừng thử dù chỉ một lần. Đàn ông một khi mất niềm tin sẽ không thể cứu vãn.

12. Đừng nói đùa với người không thân thiết.

13. Hạn chế những hành động mất lịch sự nơi đông người.

14. Dù là bạn bè thân thiết cũng đừng bao giờ trêu chọc về ngoại hình của họ.

15. Quan hệ giữa người và người phải đảm bảo hai điều, là có khoảng cách nhất định và bình đẳng. Dù là mối quan hệ nào cũng nên như thế.

Đừng lẳng lơ trước mặt đàn ông, tốt nhất là đừng thử dù chỉ một lần - Ảnh minh họa: Internet

16. Đừng than thở với bất kì ai mình gặp. Vì không phải ai cũng cảm thông cho bạn, huống hồ còn có thể đem chuyện của bạn ra làm trò đùa với người khác.

17. Phụ nữ nên có sự độc lập trong tiền bạc. Trong tình yêu hay hôn nhân, phụ nữ độc lập sẽ có nhiều lợi thế hơn. Cũng đừng quá khắt khe về tài chính của chồng. Tiền bạc vẫn nên có sự thống nhất và thấu hiểu.

18. Một người phụ nữ hay cười vẫn đáng yêu hơn một người phụ nữ mặt mày lúc nào cũng khó chịu.

19. Hãy luôn là người phụ nữ giữ lửa cho căn bếp của gia đình. “Đàn ông xây nhà, đàn bà xây tổ ấm” không bao giờ sai. Giữ lửa cho bếp, giữ ấm cho nhà, giữ bình yên cho gia đình luôn là điều quan trọng nhất.