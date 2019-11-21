21 điều phụ nữ khôn ghi nhớ để trở nên bản lĩnh, không lụy đàn ông

1. Cuộc đời của phụ nữ nhất định không thể giao cho người khác quyết định. Hãy nắm trong tay vận mệnh của chính mình, quyết định những gì bạn nên và muốn làm. Không ai có thể thay bạn sống cuộc đời của bạn, bởi thế hãy có trách nhiệm với chính mình.

Đây là 21 điều phụ nữ khôn không bao giờ quên để sống một cuộc đời kiêu hãnh, không vì ai cúi đầu, không vì đàn ông mà bi lụy. Phụ nữ hơn nhau không phải ở lớp dung mạo son phấn hay tấm chồng hiển hách mà là có thấu hiểu những điều này sớm hơn không.

3. Hãy nhớ rằng đàn bà thông minh cả gan yêu thì can đảm dứt khoát. Không bi lụy, không phụ thuộc, cũng không níu kéo. Một người đàn ông rời đi chính là dấu hiệu để bạn biết mình phải chuẩn bị tốt để gặp một người tốt hơn.

2. Bất kì lúc nào có thời gian, bạn nên học cách sửa bóng đèn, công tắc điện, hay vòi nước hư, hoặc những gì mà bạn nghĩ chỉ có đàn ông mới có thể giúp bạn làm. Bởi khi biết đôi chút bạn sẽ sống tốt hơn mà không cần phụ thuộc vào ai.

Phụ nữ không cần ăn mặc quá phô trương, chỉ cần đẹp mà lịch sự, thể hiện được khí chất, vị thế và giá trị của mình - Ảnh minh họa: Internet

4. Phụ nữ không cần ăn mặc quá phô trương, chỉ cần đẹp mà lịch sự, thể hiện được khí chất, vị thế và giá trị của mình. Kiểu cách ăn mặc của phụ nữ cũng một phần thể hiện chồng con, gia đình thế nào.

5. Bạn ra ngoài kiếm tiền không phải vì ham tiền hay ham danh vọng mà là để có mục tiêu sống và góp phần cho gia đình, con cái có cuộc sống tốt đẹp hơn.

6. Dù không hát hay nhưng nhất định phải có một vài bài có thể trình diễn, để không ngại ngùng, thiếu tự tin trước nhiều người.

7. Một người đàn bà khôn ngoan không bao giờ ngừng đọc sách. Sách sẽ trang bị cho bạn một vẻ đẹp tâm hồn giàu tri thức.

Phụ nữ khi ra ngoài hãy như một công chúa, về nhà hãy trở thành một nữ hoàng và làm việc thì phải như đàn ông - Ảnh minh họa: Internet

8. Hãy có ít nhất một sở thích, thú vui để làm khi bản thân không vui vẻ. Hãy thiết kế một cuộc sống nhiều màu sắc cho riêng mình.

9. Ăn uống đầy đủ, yêu quý cơ thể của mình, một sức khỏe dẻo dai sẽ hình thành một dung mạo tươi trẻ.

10. Hãy cố gắng uống đủ 2 lít nước mỗi ngày, có một thực đơn đầy đủ dinh dưỡng. Đừng thức quá khuya và cũng đừng ngủ dậy quá trễ.

11. Phụ nữ có thể lớn lên với những câu chuyện ngôn tình nhưng muốn hạnh phúc thì phải sống thực tế.

12. Đừng bao giờ tin vào câu “Anh thích em để mặt mộc” của đàn ông. Phụ nữ cần son phấn để khiến mình xinh đẹp hơn, vì xinh đẹp là ưu tiên hàng đầu.

13. Khi đi học, bạn có thể mắc sai lầm nhưng lúc ra đời thì đừng để mình phạm lỗi sai. Bởi khi đã trưởng thành sẽ không ai đứng sau bạn cả, chỉ còn bản thân bạn phải chịu trách nhiệm hay trả giá cho những gì mình đã làm.

14. Phụ nữ khi ra ngoài hãy như một công chúa, về nhà hãy trở thành một nữ hoàng và làm việc thì phải như đàn ông.

Phụ nữ khôn không ngừng làm đẹp, cố gắng học hỏi và kiếm tiền - Ảnh minh họa: Internet

15. Với đàn ông, bạn chỉ nên giao họ 8 phần lòng tin, còn lại nhất định phải giữ lại cho mình.

16. Không ngừng làm đẹp, cố gắng học hỏi và kiếm tiền, đó mới là lý tưởng đẹp nhất của phụ nữ.

17. Phụ nữ biết ăn nói, nhẹ nhàng đúng lúc, cứng rắn khi cần luôn có khí chất trong mắt người khác.

18. Đừng để ý đến lời người khác nói, hãy chỉ tập trung vào chính mình.

19. Ngoài cha mẹ thì bạn không nợ bất kì ai khác, bởi thế đừng để người khác chà đạp, làm khổ mình.

20. Hãy chấp nhận chính mình chưa hoàn hảo, hãy bao dung cho bản thân từng sai lầm. Khi bạn tha thứ được cho chính mình bạn mới có thể mở rộng trái tim.

21. Phụ nữ khôn nắm trong tay vận mệnh cuộc đời mình, không vì ai cúi đầu, cũng không vì ai bi lụy.