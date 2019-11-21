21 điều phụ nữ khôn ghi nhớ để trở nên bản lĩnh, không lụy đàn ông

Phụ nữ yêu 21/11/2019 05:22

Phụ nữ sinh ra đã yếu đuối, nhưng muốn hạnh phúc thì nhất định phải độc lập và bản lĩnh. Phụ nữ khôn ghi nhớ những điều này để trở nên kiên cường, không lụy vào đàn ông.

Đây là 21 điều phụ nữ khôn không bao giờ quên để sống một cuộc đời kiêu hãnh, không vì ai cúi đầu, không vì đàn ông mà bi lụy. Phụ nữ hơn nhau không phải ở lớp dung mạo son phấn hay tấm chồng hiển hách mà là có thấu hiểu những điều này sớm hơn không.

1. Cuộc đời của phụ nữ nhất định không thể giao cho người khác quyết định. Hãy nắm trong tay vận mệnh của chính mình, quyết định những gì bạn nên và muốn làm. Không ai có thể thay bạn sống cuộc đời của bạn, bởi thế hãy có trách nhiệm với chính mình.

2. Bất kì lúc nào có thời gian, bạn nên học cách sửa bóng đèn, công tắc điện, hay vòi nước hư, hoặc những gì mà bạn nghĩ chỉ có đàn ông mới có thể giúp bạn làm. Bởi khi biết đôi chút bạn sẽ sống tốt hơn mà không cần phụ thuộc vào ai.

3. Hãy nhớ rằng đàn bà thông minh cả gan yêu thì can đảm dứt khoát. Không bi lụy, không phụ thuộc, cũng không níu kéo. Một người đàn ông rời đi chính là dấu hiệu để bạn biết mình phải chuẩn bị tốt để gặp một người tốt hơn.

phu nu khon 1
Phụ nữ không cần ăn mặc quá phô trương, chỉ cần đẹp mà lịch sự, thể hiện được khí chất, vị thế và giá trị của mình - Ảnh minh họa: Internet

4. Phụ nữ không cần ăn mặc quá phô trương, chỉ cần đẹp mà lịch sự, thể hiện được khí chất, vị thế và giá trị của mình. Kiểu cách ăn mặc của phụ nữ cũng một phần thể hiện chồng con, gia đình thế nào.

5. Bạn ra ngoài kiếm tiền không phải vì ham tiền hay ham danh vọng mà là để có mục tiêu sống và góp phần cho gia đình, con cái có cuộc sống tốt đẹp hơn.

6. Dù không hát hay nhưng nhất định phải có một vài bài có thể trình diễn, để không ngại ngùng, thiếu tự tin trước nhiều người.

7. Một người đàn bà khôn ngoan không bao giờ ngừng đọc sách. Sách sẽ trang bị cho bạn một vẻ đẹp tâm hồn giàu tri thức.

phu nu khon 2
Phụ nữ khi ra ngoài hãy như một công chúa, về nhà hãy trở thành một nữ hoàng và làm việc thì phải như đàn ông - Ảnh minh họa: Internet

8. Hãy có ít nhất một sở thích, thú vui để làm khi bản thân không vui vẻ. Hãy thiết kế một cuộc sống nhiều màu sắc cho riêng mình.

9. Ăn uống đầy đủ, yêu quý cơ thể của mình, một sức khỏe dẻo dai sẽ hình thành một dung mạo tươi trẻ.

10. Hãy cố gắng uống đủ 2 lít nước mỗi ngày, có một thực đơn đầy đủ dinh dưỡng. Đừng thức quá khuya và cũng đừng ngủ dậy quá trễ.

11. Phụ nữ có thể lớn lên với những câu chuyện ngôn tình nhưng muốn hạnh phúc thì phải sống thực tế.

12. Đừng bao giờ tin vào câu “Anh thích em để mặt mộc” của đàn ông. Phụ nữ cần son phấn để khiến mình xinh đẹp hơn, vì xinh đẹp là ưu tiên hàng đầu.

13. Khi đi học, bạn có thể mắc sai lầm nhưng lúc ra đời thì đừng để mình phạm lỗi sai. Bởi khi đã trưởng thành sẽ không ai đứng sau bạn cả, chỉ còn bản thân bạn phải chịu trách nhiệm hay trả giá cho những gì mình đã làm.

14. Phụ nữ khi ra ngoài hãy như một công chúa, về nhà hãy trở thành một nữ hoàng và làm việc thì phải như đàn ông.

phu nu khon 3
Phụ nữ khôn không ngừng làm đẹp, cố gắng học hỏi và kiếm tiền - Ảnh minh họa: Internet

15. Với đàn ông, bạn chỉ nên giao họ 8 phần lòng tin, còn lại nhất định phải giữ lại cho mình.

16. Không ngừng làm đẹp, cố gắng học hỏi và kiếm tiền, đó mới là lý tưởng đẹp nhất của phụ nữ.

17. Phụ nữ biết ăn nói, nhẹ nhàng đúng lúc, cứng rắn khi cần luôn có khí chất trong mắt người khác.

18. Đừng để ý đến lời người khác nói, hãy chỉ tập trung vào chính mình.

19. Ngoài cha mẹ thì bạn không nợ bất kì ai khác, bởi thế đừng để người khác chà đạp, làm khổ mình.

20. Hãy chấp nhận chính mình chưa hoàn hảo, hãy bao dung cho bản thân từng sai lầm. Khi bạn tha thứ được cho chính mình bạn mới có thể mở rộng trái tim.

21. Phụ nữ khôn nắm trong tay vận mệnh cuộc đời mình, không vì ai cúi đầu, cũng không vì ai bi lụy.

9 chữ ‘không’ nằm lòng để vợ khôn luôn được chồng yêu chiều, cung phụng

9 chữ ‘không’ nằm lòng để vợ khôn luôn được chồng yêu chiều, cung phụng

Người vợ khôn ngoan luôn có bí quyết giữ chồng khéo léo nhất. Họ nằm lòng 9 chữ “không” khắc cốt ghi tâm để được chồng yêu chiều hết mực.

Xem thêm
Từ khóa:   đàn bà khôn đàn bà thông minh đàn bà bản lĩnh

TIN MỚI NHẤT

Nỗi lòng người đàn ông vỡ mộng hôn nhân khi phát hiện bản chất thật của cô vợ ngoan hiền

Nỗi lòng người đàn ông vỡ mộng hôn nhân khi phát hiện bản chất thật của cô vợ ngoan hiền

Tâm sự Eva 1 giờ 2 phút trước
Từ ngày 13/10 đến 23/10/2026, 3 con giáp công việc thuận lợi, lương thưởng ‘bùng nổ’ ai cũng phát hờn, tiêu tiền sướng tay

Từ ngày 13/10 đến 23/10/2026, 3 con giáp công việc thuận lợi, lương thưởng ‘bùng nổ’ ai cũng phát hờn, tiêu tiền sướng tay

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 32 phút trước
Màn chạm mặt trớ trêu với người ăn xin giữa đường khiến người trong cuộc đứng hình

Màn chạm mặt trớ trêu với người ăn xin giữa đường khiến người trong cuộc đứng hình

Tâm sự 2 giờ 2 phút trước
Đợi qua 50 ngày tới, 3 con giáp gặp cơ may PHÁT TÀI, tiền bạc dồi dào, thăng tiến ngoạn mục, đếm BẠC sái tay, TIỀN luôn đầy túi

Đợi qua 50 ngày tới, 3 con giáp gặp cơ may PHÁT TÀI, tiền bạc dồi dào, thăng tiến ngoạn mục, đếm BẠC sái tay, TIỀN luôn đầy túi

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 32 phút trước
Đúng 13 ngày tới, cơ hội kiếm tiền tìm đến tận cửa, 3 con giáp được PHÚC TINH soi chiếu, xoay đổi vận mệnh trong phút chốc

Đúng 13 ngày tới, cơ hội kiếm tiền tìm đến tận cửa, 3 con giáp được PHÚC TINH soi chiếu, xoay đổi vận mệnh trong phút chốc

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 25 phút trước
Tắm thuốc nam không rõ nguồn gốc, da toàn thân tổn thương nặng

Tắm thuốc nam không rõ nguồn gốc, da toàn thân tổn thương nặng

Tin y tế 4 giờ 12 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Ba 13/10/2026, Thần Tài phát lộc mọi nhà, 3 con giáp vận trình hanh thông như 'chuột sa chĩnh gạo', vận kim tiền bủa vây, hưởng trọn vinh hoa phú quý, chính thức thoát nghèo

Đúng ngày mai, thứ Ba 13/10/2026, Thần Tài phát lộc mọi nhà, 3 con giáp vận trình hanh thông như 'chuột sa chĩnh gạo', vận kim tiền bủa vây, hưởng trọn vinh hoa phú quý, chính thức thoát nghèo

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 32 phút trước
Tử vi thứ Ba 13/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ ăn sung mặc sướng, tiền bạc tiêu xài phủ phê, Mão - Thìn tài lộc dễ mất mát, đề phòng tiểu nhân lừa gạt

Tử vi thứ Ba 13/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ ăn sung mặc sướng, tiền bạc tiêu xài phủ phê, Mão - Thìn tài lộc dễ mất mát, đề phòng tiểu nhân lừa gạt

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 33 phút trước
Lợi ích hỗ trợ tim mạch và kiểm soát đường huyết từ loại quả giàu tinh bột quen thuộc

Lợi ích hỗ trợ tim mạch và kiểm soát đường huyết từ loại quả giàu tinh bột quen thuộc

Dinh dưỡng 5 giờ 1 phút trước
Tây Ninh: Cô gái dựng chuyện cha bệnh nặng, lừa người yêu gần 1 tỷ đồng

Tây Ninh: Cô gái dựng chuyện cha bệnh nặng, lừa người yêu gần 1 tỷ đồng

Đời sống 5 giờ 59 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Đúng hôm nay, thứ 2 ngày 12/10/2026, 3 con giáp gặp cơ may phát tài, TIỀN BẠC DỒI DÀO, thăng tiến ngoạn mục, đếm BẠC VÀNG sái tay

Đúng hôm nay, thứ 2 ngày 12/10/2026, 3 con giáp gặp cơ may phát tài, TIỀN BẠC DỒI DÀO, thăng tiến ngoạn mục, đếm BẠC VÀNG sái tay

Tử vi thứ Ba 13/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ ăn sung mặc sướng, tiền bạc tiêu xài phủ phê, Mão - Thìn tài lộc dễ mất mát, đề phòng tiểu nhân lừa gạt

Tử vi thứ Ba 13/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ ăn sung mặc sướng, tiền bạc tiêu xài phủ phê, Mão - Thìn tài lộc dễ mất mát, đề phòng tiểu nhân lừa gạt

Chúc mừng 3 com giáp 2 tháng Đại Cát Đại Lợi, tháng 10 TÀI LỘC, tháng 11 PHÁT TÀI, cuộc sống như mơ, bạc vàng không thiếu, giàu càng thêm giàu

Chúc mừng 3 com giáp 2 tháng Đại Cát Đại Lợi, tháng 10 TÀI LỘC, tháng 11 PHÁT TÀI, cuộc sống như mơ, bạc vàng không thiếu, giàu càng thêm giàu

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Ghen tuông đến mức nào có thể trở thành bạo lực?

Ghen tuông đến mức nào có thể trở thành bạo lực?

Mảnh thủy tinh sắc nhọn mang tên "Tình Yêu không lối thoát"

Mảnh thủy tinh sắc nhọn mang tên "Tình Yêu không lối thoát"

Bản tình ca của những người đã đi qua giông bão

Bản tình ca của những người đã đi qua giông bão

Phụ nữ trung niên càng khôn ngoan càng ít xuất hiện ở 3 kiểu tụ tập này

Phụ nữ trung niên càng khôn ngoan càng ít xuất hiện ở 3 kiểu tụ tập này