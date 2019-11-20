3 thứ ‘cơ mật’ đàn bà khôn tuyệt đối không giao cho người khác

Phụ nữ yêu 20/11/2019 05:21

Có 3 thứ “cơ mật” đàn bà khôn sống chết không giao cho người khác. Bởi một khi để người khác nắm trong tay, đàn bà khó sống yên bình về sau…

Cuộc đời này, nếu muốn sống thoải mái an nhiên thì bạn ắt phải biết qua vất vả khó khăn.

Đàn bà khôn là người dẫu phải trải qua gai góc vẫn một mực chọn cách sống rạng ngời, huy hoàng nhất. Và để có thể như thế, họ không bao giờ giao ba điều “cơ mật” này cho bất kỳ ai.

Khả năng nuôi bản thân

Chỉ cần có khả năng nuôi bản thân, kiếm được tiền, biết cách tiêu tiền thì phụ nữ không bao giờ phải lo cuộc đời bế tắc. Khi độc lập tài chính, phụ nữ cũng không phải phụ thuộc, bị quản lý hay hạn chế bởi bất kì ai.

Dù kiếm tiền với phụ nữ nhiều lúc sẽ vất vả nhưng cực thân một chút mà yên lòng. Phụ nữ không có tài chính sẽ không có quyền đòi hỏi công bằng với đàn ông. Phụ nữ không tự lo được cho mình sẽ không có giá trị trong mắt người khác.

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Đàn bà khôn không phụ thuộc, để ai nuôi mình - Ảnh minh họa: Internet

Bởi thế, dù cuộc sống có khó khăn thế nào, đàn bà thông minh cũng không để ai nuôi sống mình, đặc biệt là đàn ông. Vì ở đời này, đến cả cha mẹ cũng không thể nuôi sống bạn cả đời, huống hồ một người dưng liệu sẽ thấy nhường nào gánh nặng? Thực tế mà cũng phũ phàng nhất chính là nếu bạn không độc lập tài chính thì bạn cũng khó được yêu thương, tôn trọng.

Khí chất kiêu hãnh

Phụ nữ cả đời phải nhớ kỹ, bản thân là báu vật của cha mẹ, nên đừng đánh mất bản thân vì người khác. Đừng hạ mình, thay đổi bản thân, hay đánh mất kiêu hãnh vì những người không quý trọng mình.

Dù là tình yêu đôi lứa hay vợ chồng thì đều phải có sự đóng góp của cả hai, cùng cố gắng, cùng thay đổi và cùng hòa hợp. Đừng chỉ biết hy sinh và nghĩ rằng đàn ông sẽ xem đó là ơn huệ. Đừng vì đàn ông mà từ bỏ những gì mình thích, theo đuổi hay đam mê. Nếu bạn không giữ được chính mình thì cũng đồng nghĩa với việc không bao giờ giữ được trái tim của đàn ông.

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Đàn bà khôn sẽ từ bỏ người không tôn trọng mình để giữ chính mình duy nhất - Ảnh minh họa: Internet

Một người đàn bà dại sẽ sẵn sàng vì người khác mà tổn thương bản thân, đánh mất khí chất của riêng mình. Còn một người đàn bà bản lĩnh, thông minh sẽ từ bỏ người không tôn trọng mình để giữ chính mình duy nhất. Thứ quý giá nhất trong đời phụ nữ mà không thể để ai nắm giữ hay hủy hoại chính là cái chất của riêng mình, là bản thân quý giá không giống bất kì ai.

Cảm xúc tiêu cực

Phụ nữ càng để người ta dễ dàng nắm bắt cảm xúc tiêu cực của mình thì sẽ càng dễ thất bại. Dù là trong công việc, cuộc sống hay tình yêu cũng thế. Cảm xúc tiêu cực chính là nhược điểm của bạn trong mắt đối thủ, là điểm yếu để người khác thừa cơ hội mà tổn thương bạn.

Cuộc đời này, không có con đường nào đầy hoa hồng mà dễ dàng đến thành công. Con đường quá dễ dàng đều là vì đã sẵn người giúp mình đi. Và muốn đi vững nhất, bạn buộc phải đi một mình. Bởi thế, bạn phải chấp nhận có những lúc vất vả, mệt mỏi và đầy những cảm xúc tiêu cực.

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Đàn bà khôn ngoan nhất chính là phải yêu mình đầu tiên, độc lập và sống vì mình - Ảnh minh họa: Internet

Những lúc khó khăn, hãy học cách suy nghĩ tích cực, đừng trút cảm xúc tiêu cực vào người khác. Nếu đó là người yêu quý bạn, họ sẽ tổn thương. Nếu đó là người căm ghét bạn, họ sẽ lấy đó để làm vũ khí chống lại bạn.

Đàn bà khôn ngoan nhất chính là phải yêu mình đầu tiên, độc lập và sống vì mình. Không cầu xin ai, không nợ ai, thực tế mà chân thành, tỉnh táo mà vững vàng. Cuộc đời bạn được như thế mới không khổ tâm vì ai.

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