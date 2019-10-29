Đàn bà khôn: Nếu không đẹp thì hãy… thơm!

Phụ nữ yêu 29/10/2019 05:19

Đàn bà khôn ngoan, quyến rũ thường yêu thích cơ thể của mình. Vì yêu thích nên luôn chăm sóc kỹ lưỡng. Phụ nữ hơn nhau chính là cảm giác trân quý bản thân quý giá của mình.

Đàn bà khôn không cần là người đẹp nhất, chỉ cần là người biết chăm sóc tốt nhất có thể cho bản thân.

- Là phụ nữ, bạn có thể không có mũi cao, mắt to, môi mọng, nhưng nhất định phải biết giữ mình thơm tho.

- Hãy giữ cho mình một mùi hương dù là ở nhà hay ra ngoài. Đó có thể là mùi sữa tắm, mùi dầu gội, hay hương thoang thoảng của loại nước hoa bạn thích.

- Đừng để bất kì ai thấy khuôn mặt đầy nhờn và lấm lem của bạn. Đặc biệt là với đàn ông, trăm lần bạn xuất hiện gọn gàng, rạng rỡ cũng không bằng một lần bạn trông luộm thuộm và “nhàu nhĩ”!

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Đàn bà khôn không cần là người đẹp nhất, chỉ cần là người biết chăm sóc tốt nhất có thể cho bản thân - Ảnh minh họa: Internet

- Đừng đi chơi với trang phục công sở, đừng sử dụng đồ cũ để làm đồ ngủ bên cạnh chồng hằng đêm.

- Nhất định phải biết đi giày cao gót, dù bạn chỉ mang khi đi dạ tiệc hay những dịp đặc biệt.

- Là phụ nữ thì nhất định phải đầu tư vào đồ lót. Đầu tiên là vì tốt cho sức khỏe, thứ hai là dù mặc đồ lót bạn vẫn thấy vui vẻ và bản thân thật quý giá.

- Đừng bao giờ mặc hoài một cái áo mà đàn ông đã nhìn thấy quá nhiều lần. Thường thì với một bộ quần áo của phụ nữ, sau 3 tháng đàn ông sẽ hoàn toàn quên đi. Hãy tận dụng điều đó để trông mình mới mẻ hơn. Hoặc hãy mua sắm chỉ vì bạn cần thấy mình mới mẻ để vui vẻ, tự tin hơn.

- Bạn có thể không đẹp, nhưng nhất định phải…thơm! Bạn có thể mập hoặc ốm, nhưng nhất định phải gọn gàng và sạch sẽ. Hãy giữ bàn tay của mình luôn mềm mại với móng tay đã được cắt tỉa gọn gàng. Hãy giữ bàn chân sạch sẽ và trắng trẻo nhất có thể. Với một người phụ nữ đẹp, bàn tay và bàn chân là một khuôn mặt khác không thể bỏ bê.

- Đừng quên tập luyện cơ thể, vì một sức khỏe tốt từ bên trong sẽ tạo nên dung mạo rực rỡ từ bên ngoài.

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Đàn bà khôn có thể không đẹp, nhưng nhất định phải…thơm! - Ảnh minh họa: Internet

- Bạn có thể không cần son phấn khi còn trẻ, nhưng nếu đã có tuổi thì đừng ra ngoài với bộ mặt mộc. Ở độ tuổi trung niên, bạn không cần phải lạm dụng mỹ phẩm để chống đối với thời gian. Nhưng hãy tôn trọng người đối diện bằng cách sử dụng mỹ phẩm để che đi những nét lão hóa trên khuôn mặt mình. Đó cũng là cách giúp bạn tự tin hơn.

- Một người đàn bà thu hút thường yêu thích cơ thể của mình. Vì yêu thích nên họ luôn biết cách chăm sóc kỹ lưỡng. Phụ nữ hơn nhau chính là cảm giác trân quý bản thân quý giá của mình.

- Hãy tìm cho mình một món đồ làm đẹp yêu thích, có thể là son, mặt nạ, nước hoa, phấn trang điểm, hay một lọ dưỡng ẩm… Bất kì món gì bạn thích và sau đó bạn sẽ thấy việc làm đẹp thật sự khiến bạn vui và tự tin hơn bao giờ hết.

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Đàn bà khôn luôn biết rõ giá trị của mình và chủ động nâng cao giá trị của bản thân - Ảnh minh họa: Internet

- Một người đàn bà đẹp trong mắt đàn ông thì nên có chút “hương vị”. Không chỉ là từ mùi hương cơ thể, dung mạo được chăm sóc, mà còn là từ nội hàm biết lên tiếng. Hãy dành thời gian để đọc sách, học hỏi, tìm kiếm những điều bạn chưa biết hết trong cuộc sống. Tri thức sẽ làm con người đẹp hơn, thanh tao hơn và không còn tầm thường nữa.

- Đàn ông mê phụ nữ đẹp, thích phụ nữ thông minh, nhưng có người lại chỉ cần một người vợ biết yêu thương và trân quý bản thân.

- Đàn bà khôn luôn biết rõ giá trị của mình và chủ động nâng cao giá trị của bản thân. Không phải chỉ để người khác ngắm nhìn, mà còn là để tự chiêm ngưỡng và ngợi khen mình đầu tiên.

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