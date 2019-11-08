9 điều đàn bà khôn tuyệt đối không đòi hỏi ở chồng

Bị thu hút bởi phái đẹp là bản năng nguyên thủy của đàn ông. Không hẳn là vì họ háo sắc, mà vì đó là sức hút đương nhiên giữa đàn ông và phụ nữ. Và thay vì trách móc, ghen tuông vô lý, vợ thông minh sẽ chấp nhận và xem hành động đó là bình thường, vì cái đẹp thì chẳng ai kháng cự lại được. Dù vậy, bạn có thể lên tiếng nếu chồng có những hành động trêu chọc hay ánh mắt ngắm nhìn thô thiển với phụ nữ khác.

Ai cũng có những đam mê, sở thích cá nhân riêng. Và việc anh ấy cần khoảng không gian riêng để làm điều mình thích cũng không hề quá đáng. Thậm chí đó là những sở thích như chơi game, xem bóng đá, xem phim… Nếu đó là những việc khiến đàn ông thấy thoải mái sau một ngày làm việc mệt mỏi, mà không hề có hại gì cho bản thân hay gia đình thì vợ đừng can ngăn.

Mâu thuẫn mẹ chồng nàng dâu là chuyện khó tránh. Nhưng bắt chồng chọn giữa vợ và mẹ là hành động dại dột của phụ nữ. Vì chồng khi ấy sẽ cảm thấy rằng vợ thật ích kỷ, không thấu hiểu và cảm thông cho anh ấy. Với nhiều người đàn ông, nếu bị đặt giữa mối quan hệ giữa mẹ và vợ, anh ấy sẽ cho rằng vợ quá kém cỏi trong việc cân bằng các mối quan hệ gia đình.

4. Thay đổi theo ý bạn

Hôn nhân là nơi dễ khiến người ta vỡ mộng. Nhưng thay vì tìm cách giải quyết, cân bằng, nhiều người vợ lại muốn chồng thay đổi theo ý của họ.

Sự thật là trong hôn nhân, không thể chỉ có một người thay đổi theo ý một người. Chỉ có hai cách, một là cả hai cùng thay đổi để phù hợp với nhau, và hai là hãy tìm cách tinh tế và nhẹ nhàng nhất để gợi ý chồng thay đổi. Bằng cách đó, chồng sẽ thấy bản thân phải có trách nhiệm với gia đình và cũng thoải mái hơn.

Một là cả hai cùng thay đổi để phù hợp với nhau, và hai là hãy tìm cách tinh tế và nhẹ nhàng nhất để gợi ý chồng thay đổi - Ảnh minh họa: Internet

5. Không cho chồng gặp bạn bè

Ai cũng cần có bạn bè, dù là đàn ông hay phụ nữ. Đàn ông cần các mối quan hệ bạn bè để làm ăn, trò chuyện hay thư giãn. Vì sẽ có những việc họ không thể chia sẻ được với vợ. Bởi thế, nếu bạn đòi hỏi chồng không được gặp bạn bè thì chính là đang kiểm soát anh ấy thái quá. Đây vừa là điều đàn ông không thích, vừa là nguyên nhân tiềm tàng cho những mâu thuẫn sau đó của vợ chồng.

6. Nhớ được chính xác những ngày quan trọng vợ để ý

Phụ nữ có khả năng lưu giữ ký ức cảm xúc tốt hơn đàn ông. Đó là lý do họ luôn nhớ rất rõ những ngày kỷ niệm sinh nhật, ngày cưới của cả hai. Nhưng đàn ông thường lại không làm tốt những việc này.

Một người vợ khôn ngoan thay vì bắt chồng nhớ hết những ngày kỷ niệm, họ sẽ có cách để nhắc nhở chồng. Thường thì các ông chồng sẽ không quá vô tâm để quên sạch hết những ngày đặc biệt của hai người, chỉ là họ quá để tâm, những chuyện quan trọng khác mà không nhớ được hết.

7. Chia sẻ mọi sở thích với vợ

Phụ nữ đừng đòi hỏi chồng phải ngồi xem phim tình cảm với mình, trong khi sở thích của anh ấy là phim hành động. Giữa vợ chồng nên có những khoảng không vừa đủ để thỏa sở thích, thú vui của nhau. Khi có những sở thích riêng đó thì giữa vợ chồng sẽ có sức hút và gắn kết chặt chẽ hơn, cũng thoải mái sống bên nhau hơn.

8. Nghe vợ tâm sự như một người bạn gái thân thiết

Đàn bà khôn luôn chấp nhận những gì chưa trưởng thành ở chồng - Ảnh minh họa: Internet

Chồng có thể là người lắng nghe bạn chia sẻ trong những lúc mệt mỏi khó khăn. Nhưng đừng bao giờ mong muốn anh ấy có thể như một người bạn gái thân thiết có thể thấu hiểu và cho bạn những lời khuyên bạn muốn lắng nghe. Với đàn ông chỉ có một cách giải quyết vấn đề, là tìm ra lý do và phương hướng giải quyết. Họ sẽ không hiểu hết những suy nghĩ hay cảm xúc của bạn. Đừng ép họ, vì họ sẽ có lúc thấy chán nản với những mong muốn của bạn.

9. Phải “người lớn” hơn như bạn mong muốn

Sự trưởng thành của một người đàn ông hình thành dựa trên trải nghiệm của riêng họ. Bạn không thể áp đặt những tiêu chuẩn người lớn cho họ và mong muốn họ thay đổi ngày một ngày hai. Điểm mấu chốt trong hôn nhân không phải là ai trưởng thành hơn ai, mà là cả hai có cùng đồng hành để lớn lên cùng nhau hay không. Một người đi quá chậm, hay một người đi quá nhanh cũng không có kết quả.

Bởi thế, đàn bà khôn luôn chấp nhận những gì chưa trưởng thành ở chồng. Họ không đòi hỏi chồng phải lớn nhanh. Thay vào đó, họ sẽ tinh tế tạo điều kiện để chồng có cơ hội trải nghiệm và trưởng thành cùng họ.