9 chữ ‘không’ nằm lòng để vợ khôn luôn được chồng yêu chiều, cung phụng

Lòng tự trọng của đàn ông cực kỳ cao, và bị so sánh với người khác là sự tổn thương lớn. Đặc biệt là khi nghe những lời so sánh từ vợ lại khiến họ cảm thấy thất vọng hơn. Nếu vợ có thói quen gây ức chế thế này với chồng thì hoàn toàn tai hại.

Người vợ thông minh sẽ không bao giờ so sánh chồng với bất kì ai. Tinh tế trong việc lựa chọn lời nói khen ngợi, động viên, ủng hộ để đàn ông tự giác thay đổi, hoàn thiện sẽ tốt hơn.

Hãy bỏ ngay những câu nói như: “Sao anh không thể thế này”, “Sao anh không được như người ta…”. Dù đây chỉ là những câu nói mong muốn đàn ông thay đổi khi vợ tức giận, bất mãn nhưng sẽ động chạm đến tự ái của đàn ông. Chỉ cần đàn ông cảm thấy tổn thương, mất mặt thì quan hệ vợ chồng sau đó sẽ khó hòa hợp, thậm chí càng nhiều mâu thuẫn lớn hơn.

Không chê bai bạn đời với người khác

Những lời than trách, chê bai về người bạn đời của mình với người khác chỉ làm bạn mất mặt và hôn nhân dễ rạn nứt hơn. Vì người nghe cảm thông với bạn thì ít, xem thường hay bàn tán thì nhiều. Và nếu chồng phát hiện thì liệu anh ấy có thể chấp nhận hay không?

Không đánh mất bản thân vì hôn nhân

Nhiều phụ nữ sau khi kết hôn liền bỏ hết những gì thuộc về đam mê, sở thích của bản thân. Họ chỉ cho rằng trách nhiệm với bạn đời, gia đình, con cái mới là điều quan trọng nhất. Nhưng thật ra chỉ khi có trách nhiệm với bản thân, biết quý trọng chính mình trước thì phụ nữ mới có khả năng chăm lo cho gia đình chu toàn.

Không xem chuyện giường chiếu là nghĩa vụ

Vợ khôn biết cách giữ trái tim của đàn ông - Ảnh minh họa: Internet

Thực tế là nhiều phụ nữ đã có chồng nhiều năm nhưng vẫn không có được cảm giác thỏa mãn trong tình dục. Họ không thoải mái hay tự tin trong đời sống vợ chồng. Họ sợ mang tiếng hư hỏng khi đòi hỏi nhu cầu với chồng. Cũng vì thế, họ không thẳng thắn chia sẻ mong muốn cùng chồng.

Nhưng đàn ông xem tình dục là một nhu cầu không thể thiếu, và họ muốn vợ cùng tận hưởng cùng họ. Vì thế, nếu vợ quá e dè, hoặc máy móc khi gần gũi chồng sẽ cho đàn ông cảm giác chán hoặc dần mất hứng thú.

Không đổ lỗi

Trong hôn nhân chắc chắn phải có lúc vợ chồng mâu thuẫn, lục đục. Nhưng đổ lỗi cho nhau là cách giải quyết vấn đề tệ nhất. Đây có thể là sai lầm nghiêm trọng khiến hôn nhân nhanh chóng đổ vỡ. Vợ chồng nên có nguyên tắc cùng nhau vun vén gia đình, dù chuyện gì cũng phải giao tiếp, bàn bạc để cùng chịu trách nhiệm.

Không sinh con để giữ chồng

Con cái là kết quả tình yêu của vợ chồng, là món quà ý nghĩa nhất trong hôn nhân. Con cái không nên và cũng không phải là công cụ để phụ nữ níu kéo hôn nhân. Khi hôn nhân đã trên đà đổ vỡ thì con cái dù xuất hiện cũng không thể cứu vãn được gì. Ngược lại, đó là suy nghĩ ích kỷ của phụ nữ, mang đến bi kịch cho con sau này.

Đàn ông một khi đã cạn tình thì cũng không thể yêu thương con cái. Đàn ông không mang gánh nặng với con cái như phụ nữ. Ngay cả khi đàn ông vì con cái mà làm tròn bổn phận làm cha thì hôn nhân không tình yêu cũng chỉ mang đến khổ đau cho người trong cuộc.

Không ở nhà để chồng nuôi

Phụ nữ thường có suy nghĩ một khi lấy chồng sẽ an phận ở nhà làm mẹ, làm vợ và yên tâm đợi chồng nuôi. Nhưng cuộc sống không có tài chính, chỉ biết bếp núc, chăm con sẽ hạn chế phụ nữ phát triển bản thân. Dù là bao nhiêu tuổi, phụ nữ cũng cần giữ chính mình mới mẻ, độc lập, có tri thức và không ngừng cố gắng. Đó mới là cách tốt nhất để giữ hôn nhân hạnh phúc.

Không ôm vào người quá nhiều việc

Người vợ thông minh không bao giờ ôm đồm hết mọi việc vào người - Ảnh minh họa: Internet

Người vợ thông minh không bao giờ ôm đồm hết mọi việc vào người. Họ biết lượng sức mình, biết “lười biếng” đúng cách để giữ trạng thái cân bằng cho bản thân và hôn nhân. Thay vì việc gì cũng ôm vào người, họ sẽ chia sẻ việc với các thành viên trong nhà. Vì một gia đình chỉ hạnh phúc khi vợ chồng có cảm giác hạnh phúc và thoải mái.

Không giữ trong lòng những bất mãn, khó chịu

Cảm xúc tiêu cực càng tích tụ nhiều sẽ càng có lúc bùng nổ. Phụ nữ càng hấp thu những điều không hài lòng, bất mãn vào người thì bản thân sẽ dần mất niềm vui và hạnh phúc. Thay vì vậy, bạn nên chọn cách để giải tỏa bản thân, có thể là bằng niềm đam mê với công việc, các mối quan hệ hay những sở thích.

Bí quyết giữ chồng hiệu quả nhất là giữ chính mình mới mẻ, hạnh phúc và không ngừng hoàn thiện bản thân mỗi ngày. Kỳ thực, rất nhiều phụ nữ không phải đi làm vì ham kiếm tiền, mưu cầu thăng tiến mà vì muốn cho mình một mục tiêu sống, có các mối quan hệ để chia sẻ, tìm kiếm niềm vui mỗi ngày. Đó chính là những gia vị thêm vào để đời sống của phụ nữ luôn phong phú. Từ đó bạn sẽ có năng lượng tích cực để giữ hôn nhân.