5 điểm yếu tâm lý của đàn ông có vợ luôn bị người thứ ba nắm thóp

Những nhược điểm của vợ

Thường thì nhân tình đủ khôn khéo tận dụng những nhược điểm của vợ để biến chúng thành ưu điểm của bản thân. Họ biết những bà vợ thường hay cằn nhằn, thiếu lãng mạn, để ý tiểu tiết và đầy những nhược điểm sau khi kết hôn. Và họ biết đàn ông cũng không thích những điều này ở vợ.

Điều đa số nhân tình luôn làm là hành động hoàn toàn trái ngược với vợ. Họ cho đàn ông cảm giác họ có những điểm tốt hơn vợ. Đặc biệt khi nhân tình biết dịu dàng và lãng mạn hơn vợ, đàn ông sẽ hoàn toàn bị mê đắm, và ngộ nhận nhân tình mới là người phụ nữ mình cần.

Người thứ ba tận dụng những nhược điểm của vợ - Ảnh minh họa: Internet

Thực tế, phụ nữ sau khi lấy chồng thường bị những áp lực trong việc làm vợ, làm mẹ, làm dâu mà thay đổi ít nhiều. Ngay cả bản thân họ cũng không nhận ra những thói xấu của mình sau khi lấy chồng, như quá để ý, quản thúc chồng, nói nhiều khi không cần thiết… Phụ nữ nên có một tâm lý thoải mái khi bước vào hôn nhân. Đừng nghĩ quá nhiều, tin tưởng ở chồng và tận hưởng cuộc sống gia đình. Như thế thì bạn vừa tạo hạnh phúc cho mình, vừa quyến rũ như xưa trong mắt chồng.

Muốn được lắng nghe nhiều hơn

Không ít đàn ông ngoại tình vì họ không được vợ lắng nghe và thấu hiểu. Kẻ thứ ba có thể xuất hiện được là vì họ biết đàn ông có vợ muốn được lắng nghe theo cách họ khao khát.

Đây cũng là lý do ngoại tình mà nhiều người vợ không hề nhận ra. Khi họ luôn nghĩ rằng bản thân đã làm rất nhiều vì gia đình, từ việc nhà, chăm con, đến kiếm tiền, lo toan nội ngoại… Nhưng thật ra, nhiều người chồng muốn vợ hiểu mình hơn sau những năm sống cùng nhau. Họ muốn vợ dành thời gian cho họ, biết họ muốn gì, lắng nghe những mệt mỏi của họ. Và nếu vợ hầu như quên đi nhu cầu được thấu hiểu này ở chồng, thì rất dễ đẩy chồng đến với người thứ ba.

Không thích bị quản thúc

Vợ muốn giữ chồng, hãy giữ bằng niềm tin và khéo léo để chồng tự nguyện dâng hiến tự do cho bạn - Ảnh minh họa: Internet

Có những người vợ chọn phương thức quản thúc, kiểm soát để giữ chồng tránh xa kẻ thứ ba. Nhưng đây lại là một cách thức phản tác dụng, khi nhân tình luôn biết đàn ông thích tự do và không bao giờ muốn bị quản thúc, kiểm soát.

Thực tế, nhiều người chồng ngoại tình vì họ tìm được tự do bên nhân tình. Thay vì về nhà, mệt mỏi khi vợ tra khảo, kiểm soát, họ muốn dành thời gian cho cô nhân tình chẳng bao giờ bắt họ phải làm gì, hỏi họ đi đâu, với ai…

Tự do là nhu cầu của bất kì cá thể nào, trong bất kì mối quan hệ nào. Nếu không có đủ tự do để bản thân thấy thoải mái thì không có mối quan hệ nào có thể bền vững. Vợ muốn giữ chồng, hãy giữ bằng niềm tin và khéo léo để chồng tự nguyện dâng hiến tự do cho bạn. Đừng giữ bằng kiểm soát, tra khảo, vì sẽ không người chồng nào chấp nhận đâu!

Thích được đối xử nhẹ nhàng, chiều chuộng

Phụ nữ sau hôn nhân thường thiếu đi sự lãng mạn trong hôn nhân. Họ trở nên thực tế, thậm chí là gai góc hơn. Đây là điều đương nhiên khi phụ nữ gánh vác nhiều trách nhiệm, đối mặt với căng thẳng trong hôn nhân. Và chồng nên thấu hiểu không người vợ nào muốn mình trở nên như thế. Hay vợ nên kiểm soát cách cư xử của mình với chồng, cứng rắn khi cần, nhẹ nhàng và chiều chuộng đúng lúc. Bởi dẫu sao, đàn ông cũng là sinh vật thích ngọt ngào, nhẹ nhàng.