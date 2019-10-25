3 kiểu phụ nữ có ‘mong muốn’ làm người thứ ba nhất

Thường thì đàn ông có gia đình đã ổn định tài chính. Thậm chí, có nhiều người vẫn dư dả để nuôi thêm một cô nhân tình thích tiêu xài. Bởi thế, đàn ông có vợ thường là “mỏ vàng” của nhiều cô nàng hám tiền và mưu mô. Kiểu phụ nữ này không quan tâm đến danh xưng kẻ thứ ba , chỉ nghĩ sướng thân trước mắt, có tiền là hời. Họ cũng chẳng để tâm đến hạnh phúc của ai bị ảnh hưởng, họ chỉ biết lợi ích của bản thân.

Những kiểu phụ nữ này có “mong muốn” làm người thứ ba nhất, bởi những mục đích và lợi ích riêng…

Phụ nữ hám danh lợi còn có thể chủ động tìm đến đàn ông có gia đình. Vì họ không sợ mất gì, chỉ biết đến tiền và lợi ích. Trong khi vợ lại muốn hạnh phúc và gia đình đủ đầy. Khi hai đích đến hoàn toàn khác nhau, thì người nào tàn nhẫn và “máu lạnh” hơn thì người đó thắng. Bởi thế kiểu phụ nữ này thật sự là tình địch đáng sợ và nguy hiểm nhất với các bà vợ.

Những kiểu phụ nữ này có “mong muốn” làm người thứ ba nhất, bởi những mục đích và lợi ích riêng… - Ảnh minh họa: Internet

Để phòng tránh chồng bị mê hoặc bởi kiểu phụ nữ hám danh lợi, phụ nữ nên kiểm soát tiền bạc của chồng. Bởi khi không trục lợi được từ đàn ông, họ cũng sẽ tự khắc rời đi để tìm “con mồi” khác.

Phụ nữ thích cảm giác giành giật

Đây là kiểu phụ nữ hưởng thụ cảm giác thành tựu khi giành được đàn ông của người khác. Họ thích cảm giác chinh phục chồng của phụ nữ khác, hiếu thắng lệch lạc trong suy nghĩ. Họ có thể dùng mọi cách để quyến rũ và lôi kéo đàn ông về phía mình. Và chỉ khi đàn ông vứt bỏ vợ con đến bên họ, họ mới thấy thỏa mãn.

Nhưng kiểu phụ nữ này cũng chẳng ở bên đàn ông có vợ lâu dài. Họ chỉ thích chinh phục và sẽ nhanh chán sau khi đã đạt mục tiêu. Đến khi tìm được mục tiêu mới, họ sẽ vứt bỏ đàn ông ngoại tình.

Kiểu phụ nữ làm người thứ ba để hưởng thụ cảm giác thành tựu khi giành được đàn ông của người khác - Ảnh minh họa: Internet

Với kiểu phụ nữ thích làm người thứ ba này, vợ nhất định phải tỉnh táo. Đừng bao giờ cho cô ta cảm giác thỏa mãn khi bạn vốn đã không cần người đàn ông phản bội.

Phụ nữ nhân danh tình yêu

Đây có thể là tình địch khiến nhiều bà vợ đau lòng và dễ mềm lòng nhất. Vì cô nàng chẳng bày trò mưu mô, xảo trá gì. Cô ta chỉ nói chuyện với bạn về tình yêu, về sự mềm yếu của phụ nữ khi yêu. Mục đích của cô ta là muốn lấy sự đồng cảm từ bạn, để cho mình cái quyền trở thành kẻ thứ ba không đáng bị lên án. Thậm chí, có người còn bày ra vẻ đáng thương và ngây thơ để luôn miệng nói rằng “Em chỉ mong anh ấy (chồng bạn) được hạnh phúc”.

Nhưng bạn nhất định đừng tin, đừng để sự mềm lòng đánh lừa lý trí. Tình yêu gì chứ, đều là lợi ích và mong muốn thiếu đạo đức của ả ta. Sẽ không có tình yêu nào thiêng liêng bằng tình yêu bạn dành cho chồng và gia đình. Hãy bảo vệ mình trước, tỉnh táo với kẻ muốn phá gia đình bạn.

Phụ nữ nhân danh tình yêu là kiểu người thứ ba khiến nhiều bà vợ đau lòng và dễ mềm lòng nhất - Ảnh minh họa: Internet

Và nếu chồng bạn bị cuốn vào một cô nhân tình thế này, thì cứ để anh ta đắm chìm vào thứ tình yêu như mơ ấy. Cứ để họ yêu nhau, rồi sau đó quả báo sẽ tìm đến họ nhanh thôi.

Quan trọng nhất là phụ nữ có chồng ngoại tình nên biết đối thủ của mình là ai

Khi chồng ngoại tình, vợ sẽ bước vào một cuộc chiến chẳng biết ngày kết thúc với nhân tình của chồng. Đã là trận chiến thì bạn phải biết mình biết ta. Bạn phải hiểu rõ đối phương là kiểu người thứ ba nào, nắm trong tay những gì hơn bạn. Sau đó, hãy tỉnh táo tìm ra điểm yếu và sơ hở của đối phương.

Và quan trọng nhất là nên xem xét lòng dạ của chồng, liệu có còn cứu vãn được không? Một người vợ khôn ngoan sẽ bảo vệ gia đình mình trước kẻ thứ ba chiêu trò. Nhưng với một người đàn ông đã cạn tình cạn nghĩa thì vốn không cần phải dụng sức dụng tâm!