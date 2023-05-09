5 dấu hiệu 'ngôn ngữ cơ thể' chứng tỏ chồng không còn yêu thương và đang chán vợ

Phụ nữ yêu 09/05/2023 12:40

Mối quan hệ nào trong một thời gian dài cũng xuất hiện sự nhàm chán. 'Ngôn ngữ cơ thể' là dấu hiệu đầu tiên giúp nhận biết tình yêu có 'nguội lạnh' hay không.

1. Nói chuyện lạnh nhạt

Khi hết yêu, nhiều người chồng sẽ trở nên lạnh nhạt với vợ và muốn trốn tránh đối phương. Do đó, khi trò chuyện cùng vợ, chồng thường không quan tâm và tránh nhìn trực tiếp.

Chồng cũng mất tập trung vào các cuộc trò chuyện và làm những việc khác. Chẳng hạn như làm việc vặt hay sử dụng điện thoại di động trong lúc trò chuyện.

5 dấu hiệu 'ngôn ngữ cơ thể' chứng tỏ chồng không còn yêu thương và đang chán vợ - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

2. Nụ hôn thoáng qua

Một dấu hiệu khác của một cặp vợ chồng không hạnh phúc là một nụ hôn thoáng qua. Thay vì trao nhau những nụ hôn say đắm như lúc mới yêu, họ sẽ mím môi lại và trao một nụ hôn ngắn trên má, hoặc nếu thời gian hôn bị rút ngắn hay chồng không đồng ý với những nụ hôn bất ngờ từ vợ thì cũng là một dấu hiệu rất đáng ngờ. 

5 dấu hiệu 'ngôn ngữ cơ thể' chứng tỏ chồng không còn yêu thương và đang chán vợ - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

3. Tiếng cười ít dần

Nếu tình cảm đã nguội lạnh, tất yếu sẽ không có tiếng cười. Một nụ cười miễn cưỡng, gượng gạo hay một nụ cười nhếch mép cũng là dấu hiệu cho thấy chồng không tôn trọng vợ. 

Tình yêu phải bắt đầu bằng sự bình đẳng của cả hai. Nếu vợ muốn giữ tình yêu của mình, bạn phải trực tiếp hỏi lý do từ phía chồng. 

5 dấu hiệu 'ngôn ngữ cơ thể' chứng tỏ chồng không còn yêu thương và đang chán vợ - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

4. Giao tiếp bằng ánh mắt 

Nếu các cặp vợ chồng không còn giao tiếp bằng mắt, đó có thể là do bản thân mỗi người cảm thấy không thể cởi mở cùng nhau được nữa thậm chí là ghét nhìn vào mặt nhau. 

Giao tiếp bằng mắt thường xuyên là một trong những dấu hiệu tích cực của tình yêu.

5 dấu hiệu 'ngôn ngữ cơ thể' chứng tỏ chồng không còn yêu thương và đang chán vợ - Ảnh 4
Ảnh minh họa: Internet

5. Tốc độ đi bộ 

Có câu nói rằng tình yêu là bước cùng nhịp với nhau.

Nếu có sự khác biệt về tốc độ đi bộ và khoảng cách ngày càng rộng, chồng không đợi vợ, thay đổi hướng đi một cách im lặng hoặc thường xuyên đi vào cửa hàng mà không để ý đến đối phương có nghĩa là chồng bạn chỉ nghĩ về những gì mình muốn.

5 dấu hiệu 'ngôn ngữ cơ thể' chứng tỏ chồng không còn yêu thương và đang chán vợ - Ảnh 5
Ảnh minh họa: Internet

Nếu thấy chồng có một trong những dấu hiệu trên thì chứng tỏ cho thấy tình cảm của chồng bạ đã nguội lạnh và đang có cảm giác chán vợ. 

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Từ khóa:   tâm sự tình yêu tâm sự phụ nữ dấu hiệu chồng chán vợ

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