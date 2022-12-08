4 dấu hiệu tố cáo chàng đang "thèm" chuyện ấy: Thường xuyên liếm môi, hơi thở dồn dập... đủ cả

Phụ nữ yêu 08/12/2022 15:18

Khác với nữ giới, khi nhu cầu sinh lý gia tăng, phái mạnh thường có những biểu hiện rõ rệt. Bởi họ có bản năng chinh phục, làm chủ và dễ bị kích thích hơn.

Nhìn bạn với ánh nhìn thèm muốn

Ánh mắt chính là cách thể hiện cảm xúc hiệu quả nhất. Nếu như chàng nhìn bạn bằng ánh mắt trìu mến, yêu thương thì đây là điều bình thường. Nhưng nếu anh ấy chỉ nhìn chăm chăm vào chỗ nhạy cảm của bạn thì chắc chắn đó là thể hiện ham muốn khi yêu của chàng.

4 dấu hiệu tố cáo chàng đang 'thèm' chuyện ấy: Thường xuyên liếm môi, hơi thở dồn dập... đủ cả - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Muốn đụng chạm vào bạn

Nếu như anh ấy cố tình đụng chạm vào cơ thể bạn thì nó đang giải thích cho việc tại sao con trai thích quan hệ đấy. Đặc biệt là khi hôn, đôi tay chàng sẽ không bao giờ chịu để yên, liên tục đụng chạm cơ thể của bạn.

Đó cũng là cách anh ta thăm dò bạn tình. Nếu đối phương không phản ứng, chàng sẽ tiến sâu hơn vào cuộc yêu. Nên nếu bạn chưa muốn quan hệ thì hãy phản kháng ngay từ lúc này nhé.

Liếm môi

Phái nữ thường thắc mắc tại sao con trai lại ham muốn, tại sao chàng lại liếm môi. Đó chính là biểu hiện anh ta đang khao khát quan hệ với bạn đấy. Các nhà khoa học cho biết khi nhu cầu cao, môi thường bị khô dẫn đến liếm môi thường xuyên hơn.

4 dấu hiệu tố cáo chàng đang 'thèm' chuyện ấy: Thường xuyên liếm môi, hơi thở dồn dập... đủ cả - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Hơi thở dồn dập 

Thường thì trong không gian riêng tư, thiếu ánh sáng, ham muốn của con trai càng nhiều hơn. Nếu như bạn cảm nhận được hơi thở dồn dập thì chứng tỏ anh ấy đang cố kìm nén ham muốn đấy. Ham muốn càng cao, nhịp tim càng mạnh và rất dễ dẫn đến những hành động khác.

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Từ khóa:   chuyện ấy chuyện phòng the chuyện vợ chồng

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