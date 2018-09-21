4 báo động đỏ để vợ chồng kịp nhận ra cuộc hôn nhân của mình đang có vấn đề

Phụ nữ yêu 21/09/2018 17:04

Nếu nhận thấy sự hiện diện của những điều này trong cuộc hôn nhân của mình, chứng tỏ hai bạn đã quá chán nhau, nếu không kịp thời cứu vãn ly hôn là chuyện sớm muộn.

Đừng để hôn nhân dừng lại trong lặng câm, cũng đừng để nửa đời còn lại phải hối tiếc vì ngày trước đã không nỗ lực cứu vãn gia đình. Nếu nhận thấy những dấu hiệu sau trong mối quan hệ của vợ chồng mình, bạn hãy tỉnh táo để biết mình nên làm gì.

4 báo động đỏ để vợ chồng kịp nhận ra cuộc hôn nhân của mình đang có vấn đề - Ảnh 1
Hai người sống cùng nhà nhưng chẳng đoái hoài gì đến nhau, sau cuộc ái ân cũng chẳng còn những lời âu yếm yêu thương - Ảnh minh họa: Internet

Vợ chồng không còn trò chuyện với nhau nhiều như trước

Tất nhiên, sau khi những đứa con lần lượt ra đời hai bạn không còn quá nhiều thời gian dành cho nhau. Cơm áo gạo tiền, biết bao trách nhiệm, gánh nặng đè nén khiến tình yêu dần rơi vào quên lãng. Hai người sống cùng nhà nhưng chẳng đoái hoài gì đến nhau, sau cuộc ái ân cũng chẳng còn những lời âu yếm yêu thương. Dần dần, vợ chồng bạn đã quên mất cảm giác yêu thương, quên cả những sẻ chia tâm sự như thuở ban đầu.

Nếu khống sớm nhận ra điều bất ổn này để kịp thời cải thiện thì gia đình bạn đang đứng trên bờ vực đổ vỡ. Hãy dành cho nhau những quan tâm chăm sóc, dẫu có vụn vặt giản đơn cũng dư sức khiến đối phương hạnh phúc vô vàn.

4 báo động đỏ để vợ chồng kịp nhận ra cuộc hôn nhân của mình đang có vấn đề - Ảnh 2
Chỉ vì những mâu thuẫn nhỏ nhặt, những sai lầm không đáng nói của bạn đời cũng khiến bạn muốn hét toáng vào mặt đối phương - Ảnh minh họa: Internet

Cãi nhau vì những điều vặt vãnh

“Thương nhau củ ấu cũng tròn, ghét nhau quả bồ hòn cũng méo” chính là câu nói chính xác nhất trong trường hợp này. Một khi đã chán, đã ghét nhau thì bạn nhìn đối phương ở góc độ nào cũng thấy bực dọc, họ làm gì cũng khiến ta khó chịu.

Chỉ vì những mâu thuẫn nhỏ nhặt, những sai lầm không đáng nói của bạn đời cũng khiến bạn muốn hét toáng vào mặt đối phương. Chính là lối cư xử này nên vợ chồng bạn ngày càng xa cách, muốn hòa hợp hay yêu thương nhau cũng khó.

4 báo động đỏ để vợ chồng kịp nhận ra cuộc hôn nhân của mình đang có vấn đề - Ảnh 3
Nếu nhận thấy mình không còn ham muốn tình dục với bạn đời, những khi gần gũi chỉ “trả bài cho có” nghĩa tình cảm vợ chồng bạn đang có vấn đề - Ảnh minh họa: Internet

Lạnh nhạt gối chăn

Tình dục là chất keo gắn kết tình cảm vợ chồng, giúp các cặp đôi khắng khít, bền chặt hơn trong mối quan hệ. Người xưa có câu “lia thia quen chậu, vợ chồng quen hơi”, càng hòa hợp chăn gối hai bạn sẽ càng yêu thương, say mê nhau hơn.

Vậy nên, nếu nhận thấy mình không còn ham muốn tình dục với bạn đời, những khi gần gũi chỉ “trả bài cho có” nghĩa tình cảm vợ chồng bạn đang có vấn đề.

4 báo động đỏ để vợ chồng kịp nhận ra cuộc hôn nhân của mình đang có vấn đề - Ảnh 4
Ghen tuông khiến vợ chồng bạn nhận ra sự quan trọng của bạn đời trong mắt mình, nhận ra mình yêu và trân quý đối phương ra sao - Ảnh minh họa: Internet

Không còn ghen tuông

Càng yêu, càng sợ mất nhau vợ chồng mới ghen tuông, ngờ vực. Chính sự ghen tuông ấy khiến vợ chồng bạn nhận ra sự quan trọng của bạn đời trong mắt mình, nhận ra mình yêu và trân quý đối phương ra sao.

Một khi không còn sợ mất nhau, không còn những khó chịu hằn học khi bạn đời thân mật với người khác nghĩa là tình yêu trong bạn đã nguội lạnh từ lâu.

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