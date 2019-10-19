3 loại việc không nên can dự, 3 loại tiền không được cho vay khi ở tuổi trung niên

Phụ nữ yêu 19/10/2019 09:58

Phụ nữ trung niên tuyệt đối phải biết từ chối những việc không liên quan đến mình, phải biết bỏ qua những lời vay mượn để không ảnh hưởng đến bản thân.

Muốn sống bình yên, không lo toan, có những việc phụ nữ trung niên đừng nên can thiệp vào. Có vậy bạn mới mong thoát khỏi những sân si ở đời.

3 việc không can dự

Việc người thân mua nhà, mua xe

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Phụ nữ trung niên đừng can dự vào những việc của người khác - Ảnh minh họa: Internet

Phụ nữ tuổi trung niên đừng can dự vào những chuyện không liên quan đến mình. Bạn nên im lặng, đừng cho lời khuyên hay bác bỏ. Bởi việc chắc chắn sẽ làm, họ sẽ không vì ý kiến của bạn mà thay đổi. Vì vậy đàn bà trung niên đừng phí công sức vào những chuyện không đâu.

Cuộc tranh cãi của anh chị em

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Muốn hạnh phúc phải biết im lặng khi cần - Ảnh minh họa: Internet

Đừng nghĩ mình từng trải nhiều nên có quyền chen vào cuộc sống của người khác. Đừng nghĩ bản thân giỏi giang hơn nên có quyền dạy đời bất cứ ai. Bạn hãy nhớ một điều, người phụ nữ khôn ngoan sẽ không vướng vào những chuyện không thuộc về mình. Họ sẽ không để chuyện của người khác khiến bản thân phải buồn phiền.

Chuyện hôn nhân của bạn bè

Nếu bạn bè có đến xin tư vấn hôn nhân, bạn nên từ chối. Chuyện của họ chỉ có họ mới hiểu được. Bạn là người ngoài cuộc không thể giúp giải quyết vấn đề gì. Nếu ngày hôm nay bạn cho lời khuyên, ngày mai hoặc sau này có xảy ra chuyện gì, bạn có thể gánh vác được không?

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Chuyện hôn nhân của bạn bè đừng cho quá nhiều lời khuyên - Ảnh minh họa: Internet

Tốt nhất là nên im lặng. Mỗi cây mỗi hoa mỗi nhà mỗi cảnh, bạn không hiểu sự tình nhà người khác, đừng nên phán xét. Đây là những điều phụ nữ nên biết để ở độ tuổi nào cũng được tôn trọng.

3 loại tiền không nên cho vay

Tiền đầu tư

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Phụ nữ đừng cho người khác mượn tiền để đầu tư - Ảnh minh họa: Internet

Nếu ai đó muốn mượn tiền bạn để đầu tư, hãy từ chối khéo. Vì sự đời không thể lường trước được điều gì. Bạn có dám chắc người kia sẽ hoàn lại số tiền bạn đã cho vay? Biết đâu việc làm ăn thất bại, họ quay lưng bỏ đi, lúc đó bạn sẽ như thế nào? 

Tiền bản thân dùng để chữa bệnh

Có câu “người không vì mình trời tru đất diệt”. Dù có bất cứ chuyện gì xảy ra cũng hãy nghĩ đến bản thân đầu tiên. Đừng mang số tiền dùng để chữa bệnh đi cho người khác mượn. Bởi biết đâu số tiền đó không cánh mà bay, khi đó bạn lấy đâu ra tiền để chữa bệnh?

Tiền dùng để dưỡng già

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Phụ nữ muốn an yên phải biết từ chối đúng lúc - Ảnh minh họa: Internet

Ai cũng phải có một số tiền để lận lưng, dùng cho trường hợp cấp bách. Sau này về già, không ai nuôi dưỡng, bạn còn có tiền để tự nuôi chính mình, không phải trông chờ vào bất cứ ai. Vì vậy đừng dại mang tiền dưỡng già của mình cho người khác vay mượn.

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